Взрывы прогремели на военной базе США в Сирии

Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

Tекст: Илья Абрамов

«Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

«На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

«Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.