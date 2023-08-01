Медведев объяснил ужесточение своей риторики

  • Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера
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    Выборы на Украине пугают Зеленского
    В США рассказали о новом руководстве Украины после спецоперации
    Глава Нацбанка Украины Пышный оценил дефицит госбюджета в 26% ВВП
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Китай ограничил экспорт беспилотников
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    15 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    8 комментариев
    Новости
    01:52Нацбанк Украины озвучил дефицит госбюджета

    Дефицит украинского бюджета составляет около 26% ВВП, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

    01:18Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    00:57Взрывы произошли в Харькове

    В Харькове произошли взрывы, в городе зафиксировали перебои в подаче электричества и воды, сообщают украинские СМИ.

    00:40Буркина-Фасо и Мали встали на защиту Нигера

    Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет считаться объявлением войны этим двум странам.

    00:05Бразилия призвала сторонников Киева не устраивать «переговоры с самим собой»

    Бразилия настаивает, что Россия и Китай должны быть представлены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые планируется провести в Джидде, заявил источник в администрации бразильского президента.

    23:50Боливия сообщила об официальной просьбе принять ее в БРИКС

    В июне президент Боливии Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к БРИКС, сообщил глава МИД Боливии Рохелио Майта.

    23:12Медведев напомнил о наказаниях за нарушение правил в Средние века

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал споры о том, как нужно вести себя во время спортивных соревнований – «например, надо ли пожимать руку соперникам» на чемпионате мира по фехтованию.

    22:53Взрывы прогремели в Харьковской области

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, в Купянске прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    22:47Госдеп подтвердил согласие обсудить с Украиной гарантии безопасности

    Переговоры с Киевом в виртуальном формате о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Украине стартуют «на текущей неделе», сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    22:28Захарова предложила Британии послушать, что думает народ России о Западе

    МИД России готов организовать для британского посольства встречу с российской общественностью, это поможет Лондону понять, что российский народ думает о Западе, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

    22:02США отказались передавать Украине обещанные танки Abrams

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    21:59Кадыров сообщил об упреждающем ударе по позициям ВСУ под Харьковом

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    21:54Госдеп не стал осуждать Киев за удар украинских БПЛА по Москве

    Украина самостоятельно принимает решения в выборе целей для ударов против России, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

    21:48За полгода на Украине родилось меньше 100 тысяч детей

    Рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости, сообщает в понедельник аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных в стране.

    21:37Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

    Мексика не будет вносить свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине без участия Москвы, заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

    1 августа 2023, 01:18

    Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Медведев объяснил американскому миллиардеру Юрветсону ужесточение своей риторики

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    В комментариях в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Юрветсон отметил, что раньше Медведев был другим – миллиардер напомнил, как в 2010 году тот выступил в Стэнфорде. Он спросил, почему с тех пор Медведев так изменился. Замглавы Совбеза России ответил, что это «целиком вина» американских властей. При этом Медведев добавил смайлик к своему ответу, передает ТАСС.

    Напомним, Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами. После украинской атаки в Крыму он призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами. Также он предположил, что Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон.

    29 июля 2023, 14:09
    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину

    Журналист Никсон: Власти США не помогут Польше при вступлении войск на Украину

    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину
    @ ARTUR RESZKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство США может дать Варшаве «зеленый свет» на введение польских войск на Украину, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

    Никсон на своем YouTube-канале высказал мнение, что администрации президента США Джо Байдена «абсолютно все равно» на Польшу, в военнослужащих республики американские власти видят «расходный материал». Кроме того, поляков в ЕС и США считают слишком консервативными, приводит его слова «Газета.Ru».

    Ввод польских войск на Украину отвечает американским интересам, уверен Никсон. По его словам, польских военнослужащих на Украине уничтожат, недовольные поляки потребуют смены правительства, в результате чего у власти в республике встанут менее консервативные люди, «свои» для Вашингтона.

    При этом журналист уверен, что НАТО не обратится к пятой статье для защиты своего члена – Польши. Вероятно, Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков, на этом все, предположил Никсон, предупредив об угрозе ядерного конфликта.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    30 июля 2023, 20:30
    The Economist назвал признаки подготовки Китая к войне

    The Economist: Закупки нефти и соевых бобов могут быть признаками подготовки Китая к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Китай потратил десятилетия на совершенствование своих вооруженных сил, укрепил свою экономику против возможных санкций. При этом закупки сырья и продовольствия могут говорить о подготовке Пекина к войне, сообщил журнал The Economist.

    После развала СССР США доминировали в мире несколько десятидетий, но «угроза со стороны Китая» может привести к мировой войне, передает РБК со ссылкой на The Economist. Издание отмечает, что горячей точкой может стать Тайвань, который поддерживает США.

    По мнению авторов, Китай много лет укреплял свою экономику, а также армию, и обеспечил себе продовольственную безопасность. В статье также отмечается, что западные спецслужбы должны обратить внимание на возможные признаки подготовки Китая к войне: это закупки сырьевых товаров, продуктов питания и металлов. По словам аналитиков, данные о торговле «являются полезным индикатором намерений правительства».

    The Economist отмечает, что Китай импортирует почти три четверти потребляемой нефти, в случае, если бы Пекин начал наращивать свои резервы – это было бы одним из лучших показателей того, что он готовится к войне. Еще один важный маркер – потребление угля. Если бы страна начала сжигать его больше, чем обычно, это может привести к закупкам газа, из боязни быть отрезанным от поставок из-за рубежа.

    При этом запасов пшеницы Китая хватит 18 месяцев, а в случае подготовки к войне Пекин начал бы закупать еще больше сельхозпродукции, в особенности соевых бобов, большая часть которых идет на корм свиньям, ведь на свинину приходится 60% всего потребления мяса в стране.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Китай зовет Россию вместе управлять миром.

    Коментарии (10)
    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    Коментарии (21)
    29 июля 2023, 13:22
    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны

    Медведев: Судебные процессы против России могут однажды стать поводом для войны

    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Судебные процессы в отношении России инициированы ее врагами от бессилия, но рано или поздно они могут стать поводом для войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев назвал процессы против России забавами, которыми Запад развлекает себя от бессилия. При этом он подчеркнул, что эти «потенциально опасные игрища» могут стать casus belli – формальным поводом для объявления войны.

    Зампред Совбеза также указал, что президент США Джо Байден «формально не участвуя» в работе МУС, «тайно руководит» этой организацией. И недавно, «наплевав на мнение Пентагона», он поручил своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине.

    «Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Пентагон предупреждал, что действия Байдена могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных», — написал Медведев в Telegram.

    Он подчеркнул, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны.

    Коментарии (28)
    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

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    30 июля 2023, 00:54
    Путин: Россия не хочет прямого столкновения с США, но готова к этому

    Путин: Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но готова к любому сценарию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не хочет прямого военного столкновения с США, но всегда готова к любому сценарию, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о провокациях американской стороны в Сирии.

    «Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет, и по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются, имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Это говорит о том, что никаких столкновений никто не хочет», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявлял, что все опасные ситуации в сирийском небе провоцирует возглавляемая США международная коалиция, так как ее авиация нарушает воздушное пространство Сирии и не выполняет протоколы деконфликтации.

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    30 июля 2023, 20:37
    Блинкен: Угроза ядерной войны не страшнее изменения климата

    Госсекретарь США Блинкен: Угроза ядерной войны соизмерима с угрозой изменения климата

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата, США уделяют внимание и другим проблемам человечества, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    В эфире австралийской новостной программы «60 минут» он заявил, что все проблемы имеют свое значение для человечества, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты, передает Ura.ru.

    По его словам, Вашингтон уделяет большое внимание проблеме глобального потепления, но существуют и другие проблемы международного порядка.

    «Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой – волк у двери, – включая потенциальный конфликт, но, без сомнений, климат, представляет экзистенциальный вызов для всех нас», – заявил госсекретарь США.

    Однако он не пояснил, почему он считает равноценной угрозу изменения климата и ядерную угрозу, которая по факту присутствует «здесь и сейчас».

    Ранее замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем.

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    30 июля 2023, 15:00
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины

    Американист Дудаков: Республиканские избиратели поддерживают выход США из войны на Украине

    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации президента США Джо Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины, заявил политолог Малек Дудаков.

    «Трамп потребовал перекрыть любые транши Украине – пока идут расследования коррупционных связей семейства Байденов с Киевом. Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины», – написал в своем Telegram-канале политолог.

    Дудаков отметил, что два основных республиканских кандидата – Дональд Трамп и Рон Десантис – уже давно критикуют продолжение войны на Украине.

    «Десантис и вовсе называл это территориальным спором, не затрагивающим интересы США. А недавно он признал украинский конфликт третьестепенным вопросом для внешней политики США. И пообещал быстро договориться о перемирии с Россией», – заявил эксперт.

    К ним подключился и еще один кандидат – финансист с индийскими корнями Вивек Рамасвами, который вышел на третье место по рейтингам, отметил Дудаков.

    «Он предлагает разделить Украину по «корейскому сценарию» между Россией и Западом. И сократить военное присутствие США в Восточной Европе. А также снять все санкции с России и помочь Москве восстановить взорванные «Северные потоки», – написал политолог.

    По его словам, Рамасвами хочет повторить «маневр Киссинджера»: перестать воевать с Россией и попытаться «пряниками» завлечь Москву на сторону Америки в борьбе с Китаем. Его идеи находят отклик у американцев, видящих именно Поднебесную, а не Россию, главным оппонентом США, объяснил эксперт.

    «Трамп открыто называет Байдена «скомпрометированным» Киевом, поэтому тот спускает остатки американских военных арсеналов на украинском фронте. Большинство республиканских избирателей поддерживают скорейший выход США из войны на Украине. Чем сильнее будут разгораться скандалы о коррупции, тем более шаткими будут позиции Байдена, и тем сложнее будет согласовывать новые военные транши. Особенно на фоне проваливающегося контрнаступа», – заключил политолог.

    Ранее Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за импичмент Байдена, чтобы провести расследование возможной причастности самого главы Белого дома и его сына Хантера Байдена к коррупционной деятельности.

    В свою очередь американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Байдена. В них прямо говорится, что Burisma предложила Хантеру Байдену место в совете директоров, чтобы тот «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем». Конгресс запросил эти документы. ФБР подтвердило их существование. При этом документы так и не были предоставлены в Палату представителей.

    Сообщалось, что сумма предполагаемой взятки семье Байдена могла составить до 30 млн долларов.

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    31 июля 2023, 14:32
    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки

    Американист Дробницкий: Если США дадут гарантии безопасности Украине, договоренностям придется следовать и новому президенту

    Американист: Украина просит от США гарантии безопасности для перестраховки
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гарантии безопасности – это попытка США успокоить украинских чиновников. Однако похожие обязательства Белый дом давал и бывшему руководству Афганистана, что не помешало американской армии покинуть Кабул. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что офис Зеленского начнет переговоры с Вашингтоном о предоставлении Украине гарантий безопасности.

    «Гарантии безопасности – это попытка найти формулу решения украинского вопроса, которую США могут представить своим подопечным. Сначала в Вашингтоне надеялись, что ВСУ за счет поддержки НАТО победят российскую армию, что привело бы к кризису в нашей стране. Но этого не случилось», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.

    «Теперь США необходимо успокоить Украину и показать, что они там навсегда. При этом в НАТО страну никто приглашать не собирается. Соответственно, в Вашингтоне ищут другую форму договоренностей. И тут могут пригодиться те самые гарантии безопасности. Но тут стоит помнить, что обязательства, данные, например, бывшему руководству Афганистана, не помешали американцам покинуть страну», – подчеркнул собеседник.

    «При этом нового президента США могут обязать следовать гарантиям. Такой прецедент был с Дональдом Трампом. Когда он только вошел в должность, Конгресс обязал министерство финансов США реализовать все санкции в отношении России, принятые еще при Обаме», – отмечает он.

    «Однако в данном случае нужен монолитный Конгресс. Хотя демократы поддерживают данные меры, Трамп склоняет республиканцев к приостановке помощи ВСУ до конца расследования дела Байденов. Кроме того, в 2024 году ожидаются выборы в Палату представителей и Сенат. Поэтому пока единства в законодательном органе власти США ждать не стоит», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что страна на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности. В своем Telegram-канале он пояснил, что гарантии будут представлять из себя конкретные и долговременные обязательства, обеспечивающие «способность Украины побеждать» как сейчас, так и в будущем.

    По словам Ермака, гарантии будут действовать до вступления в НАТО. Также он заявил, что уже подписана совместная декларация, принятая руководителями государств G7 и Украины в Вильнюсе, «к которой присоединились более десятка других стран».

    Предполагается, что Украина заключит с участниками этой декларации двусторонние договоры, содержащих конкретные гарантии безопасности, а также четко описанные форматы и механизмы поддержки, в том числе оборонные и финансовые.

    Напомним, на прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО Украину не приняли в состав альянса, однако пообещали администрации Зеленского некие «гарантии безопасности», в «ядре» которых будет лежать способность страны к «самообороне».

    Коментарии (14)
    30 июля 2023, 04:05
    В США объявили о конце украинского контрнаступления

    Экс-разведчик ВС США Риттер: США говорят Украине, что контрнаступление завершено, все кончено

    В США объявили о конце украинского контрнаступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим обещал Западу заставить Россию капитулировать, использовав поставленное вооруженным силам Украины оружие, однако ВСУ даже не удалось преодолеть первую линию российской обороны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom напомнил обещания, которые главком ВСУ Валерий Залужный давал в декабре прошлого года. Он просил у США «300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы», чтобы ВСУ могли «продвинуться на 84 км, дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым», передает РИА «Новости».

    И США дали Украине оружие, обучили украинских военнослужащих, а теперь «их убивают», подчеркнул Риттер. ВСУ, отметил бывший американский разведчик, не могут даже добраться до первой линии российской обороны, не говоря уже о Мелитополе.

    Киевскому режиму, считает Риттер, придется пересмотреть свои планы на фоне провала контрнаступления и отсутствия каких-либо результатов.

    «Контрнаступление завершено», – подчеркнул он. «США говорят Украине: все кончено, так что теперь вы должны изменить свою позицию, ребята», – заключил эксперт.

    Президент Владимир Путин в субботу заявил, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе. С начала контрнаступления в июне, как сообщил Путин, ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронемашин разного класса. Глава государства отметил, что две трети подбитой техники было поставлено Западом.

    Коментарии (2)
    31 июля 2023, 12:07
    Медведев: Отказ Киева от диалога позволит России довести спецоперацию до конца

    Медведев: Отказ Киева от переговоров позволит России довести спецоперацию до конца

    Медведев: Отказ Киева от диалога позволит России довести спецоперацию до конца
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Отказ киевского режима вести переговоры с Москвой позволит российским военных «довести начатое в ходе спецоперации до конца», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев назвал полезным для России, что президент Украины Владимир Зеленский запретил вести переговоры с Москвой, поскольку это позволит России довести начатое в ходе спецоперации до конца. «До конца бандеровского режима … и неонацистской идеологии», – уточнил он в Telegram.

    Ранее Медведев написал, что российские враги должны молиться за ВС РФ, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».

    Коментарии (33)
    31 июля 2023, 09:18
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году

    Косачев: США могут пойти на эскалацию США конфликта на Украине во время выборов 2024 года

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон может пойти на эскалацию конфликта на Украине в 2024 году, если это будет нужно одной из партий для получения голосов на президентских выборах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    По словам сенатора, складывается очень опасная ситуация, поскольку Вашингтон использует внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Косачев уверен, что если какой-то партии потребуется ради дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на Украине, они это сделают.

    В интервью «Аргумента и фактам» Косачев выразил мнение, что то, что кульминация президентской кампании в США приходится на 2024 год, может стать роковым обстоятельством.

    Сенатор также указал, что эскалация военного конфликта может привести к возрастанию риска применения ядерного оружия.

    Ранее в Киеве заявили, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе.

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    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    29 июля 2023, 05:27
    Экс-советник главы Пентагона оценил состояние ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о развале вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор заявил, что «ВСУ начинают таять». Он пояснил, что любая армия, участвуя в боях, рано или поздно «достигает критической отметки своих возможностей», после чего «рушится под давлением», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Redacted.

    «Все украинские больницы заполнены», – сказал он. По его мнению, ВСУ – «неплохие люди и солдаты», которые «сделали все возможное», но «сотни тысяч погибших и раненых – это уже слишком».

    Напомним, Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте.

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    30 июля 2023, 07:31
    Трамп назвал причину для дружбы с Россией

    Трамп: С Россией стоит ладить, потому что запас ее ядерного оружия превышает американский

    Трамп назвал причину для дружбы с Россией
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что его заявления о том, что он «ладил» с президентом России Владимиром Путиным, встречают негативную реакцию со стороны «фейковых СМИ». «Нет, ладить – это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое вообразить?» – передает РИА «Новости» слова 45-го президента США.

    Отметим, по данным исследований Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), мировым лидером по числу развернутых ядерных боеголовок являются США. У Вашингтона этот показатель составляет 1770 единиц (в прошлом году было 1744). У России, по данным SIPRI, развернуто 1674 единиц (1588 по данным за 2022 год). В общей сложности, Россия и США обладают 90% ядерного оружия в мире.

    Выступая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, Трамп сказал, что США из-за ситуации на Украине оказались в «очень глупой и опасной позиции».

    По его словам, Европа выделила Украине помощь на 25 млрд долларов, тогда как США потратили на эти цели порядка 200 млрд долларов. «Вы можете представить, насколько мы глупы, насколько глупы, насколько глупы?» – повторил несколько раз экс-президент США.

    В понедельник Трамп, сравнивая американскую и европейскую помощь Украине, приводил несколько иные цифры: США, по его словам, потратили 150 млрд долларов, а Европа – 20 млрд. Тогда же бывший американский лидер потребовал от ЕС выделить Киеву еще 100 млрд долларов.

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