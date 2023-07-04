В Киеве выявили сотни непригодных бомбоубежищ

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4 июля, вторник | Последнее обновление — 18:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил задействовать паромы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту
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Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными.
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Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную.
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Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома».
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Киеве выявили сотни непригодных бомбоубежищ
Власти Киева попросили бизнес помочь с бомбоубежищами
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Около тысячи бомбоубежищ в Киеве были сняты с учета из-за непригодности, власти обратились к представителям бизнеса, чтобы те отдали свои подземные помещения для использования в качестве укрытий, сообщили в мэрии столицы Украины.
Сообщается, что снятие с учета укрытий требует того, чтобы в «кратчайший срок нарастили количество укрытий, которые должны обеспечить защиту населения», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Если бизнес согласится отдать помещения, то они будут нанесены на карту, к ним предоставят круглосуточный беспрепятственный доступ и оборудуют всем необходимым.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел указ об ответственности за ненадлежащие содержание бомбоубежищ. Поручено до 25 июля привести укрытия в надлежащее состояние.
Зеленский поручил выслать посла Грузии
Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию СБУ в городе Сумы на севере страны был на нанесен воздушный удар.
В своем видеообращении он заявил, что у страны пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что взрывы слышны в городе Сумы на Украине.
Американский разведчик раскрыл эффективный способ ВС России по борьбе с наступлением ВСУ
Риттер заявил об эффективном использовании ВС России дистанционного минирования
Российские военные в СВО применяют специальные артиллерийские снаряды, позволяющие проводить дистанционное минирование, что серьезно бьет по их оппоненту, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Эта российская тактика «очень умная», заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, передает РИА «Новости».
Такие снаряды могут на удалении создавать новые минные поля после того, как украинские военные их уже разминировали, это наносит «сокрушительный удар» по ВСУ.
Ранее Риттер заявлял, что украинские военные в ходе контрнаступления «спешат и проигрывают».
В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
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Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.
Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.
Украина отказалась «идти на уступки» по зерновой сделке
Кулеба заявил об отказе Украины «идти на уступки» для продления зерновой сделки
Украина не должна «идти на какие-либо уступки» России ради продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что «это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств», передает ТАСС.
Напомним, весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. СМИ сообщали, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT.
Зеленскому припомнили обещания нейтралитета Украины и прекращения конфликта
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому обещание нейтралитета Украины и прекращения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекращение конфликта в Донбассе, разговор с русскими и украинский нейтралитет, ему пора вернуться к этим обещаниям, заявил итальянский генерал Фабио Мини.
Мини возмутился тем, что Запад не заботился о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
Как заявил итальянский генерал, когда Зеленский давал в 2019 году свои обещания, командиры подразделений вооруженных сил Украины заявили, что «разговор с русскими» будет «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.
Мини предположил, что сейчас «парадоксальным образом» появилась возможность «демилитаризации», учитывая, что «те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада».
Напомним, Мини указывал, что в поведении Зеленского можно заметить пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Мини пояснил, что Зеленский использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился у западных стран.
Рогов сообщил о российских контратаках в Запорожской области
Рогов сообщил о переходе российских войск в активную оборону в Запорожской области
Российские войска в Запорожской области не только качественно обороняются, но и контратакуют, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские войска «перешли в активную оборону». По его словам, контратаки предпринимаются «с минимальными рисками для личного состава». Он заверил, что «людьми никто не рискует». Этого, как отметил Рогов, нельзя сказать о вооруженных силах Украины – украинское командование «бросает волнами на убой все новые силы», передает РИА «Новости».
Напомним, Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали украинских диверсантов на линии фронта под селом Дорожнянка в Запорожской области.
Напавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы признали связь с Киевом
Главарь напавших на Белгородскую и Брянскую области террористов Капустин подтвердил взаимодействие с властями Украины
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Напавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы пользуются инфраструктурой украинской армии и сотрудничают с пограничной службой Украины, сообщил главарь группировки Денис Капустин.
Капустин возглавляет так называемый РДК (запрещенная в России террористическая организация). Он внесен в перечень террористов и экстремистов и объявлен в розыск, передает РИА «Новости».
Он сообщил Bild, что его организация «может полностью положиться на логистику и инфраструктуру украинской армии». В частности, имеется в виду транспортировка раненых по территории Украины, «логистика в целом», а также «общая информация», например, о местах, где группировка может «поселиться».
Также Капустин сообщил о «сотрудничестве с пограничной службой» Украины, пояснив, что «в противном случае как большая вооруженная группа» террористы не смогли бы «просто войти и выйти» за границу.
Капустин заявил, что в конце месяца у боевиков «запланировано что-то крупное».
Bild сообщает, что интервью у Капустина брали на территории Украины. Въезд в ЕС ему запрещен в связи с неонацистскими взглядами.
Напомним, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на агентурные данные сообщал, что РДК (запрещен в России), боевики которой принимали участие в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в состав националистического диверсионного подразделения «Кракен», сформированного главарями «Азова» (организация признана в России экстремистской и запрещена) и главным управлением разведки Минобороны Украины. Капустина заочно арестовал Басманный суд Москвы. Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.
Кулеба потребовал от Грузии «вернуть» Саакашвили Украине
Кулеба потребовал от Грузии «вернуть» Киеву украинского гражданина Саакашвили
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Власти Грузии должны «прекратить издеваться» над бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили и «вернуть» его украинской стороне, так как он гражданин Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы считаем, что они должны <…> вернуть его нам», – сказал Кулеба. Он сообщил, что во вторник утром «грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведен соответствующий разговор».
По словам Кулебы, посол должен обсудить с Тбилиси вопрос о том, «куда идет Грузия». Кулеба считает, что Грузия «разрушает украинско-грузинские отношения». Как заявил министр, послу и властям Грузии следует обсудить, как эти отношения «спасти», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о Саакашвили. Саакашвили в понедельник впервые за долгое время появился на публике, дистанционно приняв участие в заседании суда. Он показал свое истощенное тело.
Астраханская область захотела передать браконьерские лодки военным в зону СВО
Губернатор Астраханской области Бабушкин поручил изучить возможность передачи браконьерских лодок военным в зону СВО
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на поступившее обращение военкоров продумать механизм передачи российской армии конфискованных браконьерских лодок для специальной военной операции на Украине.
Бабушкин сообщил в Telegram, что поручил «проработать» данный вопрос. Он признал, что «инициатива важная», вопрос рассматривается. Бабушкин полагает, что в ближайшее время удастся «найти решение»
Напомним, в связи с дефицитом лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре средства для решения этой проблемы начали искать по всей стране. В частностИ, военкоры обратились в Сети к главам ряда регионов с просьбой передать конфискованные браконьерские лодки армии. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что конфискованные браконьерские лодки могут быть переданы на нужды военных в зоне СВО.
Сенатор: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»
Сенатор Долгов: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги»
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У Украины нет почти никаких достижений в рамках контрнаступления, поэтому атаками на Москву они пытаются создать видимость «перемоги» для собственных граждан. России на международных площадках стоит остро поднять вопрос украинского террора, сказал газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о пресечении новой попытки ВСУ ударить беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области.
«Очередная попытка атаки дронов на Новую Москву и Московскую область – это акт терроризма. Аэропорт Внуково является гражданским объектом, который принимает и отправляет в том числе международные рейсы», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Террористические акты уже стали излюбленной тактикой украинских властей. Так, они разрушили Каховскую ГЭС и наносят удары по Запорожской АЭС. Каждому очевидно, что это не решение каких-то политических или военных задач, а самые настоящие преступления», – отметил он.
«Однако все последние атаки показали – наша система ПВО хорошо справляется с угрозой. Мы учимся на прошлых инцидентах, и продолжает выполнение задач СВО, нанося удары по военным объектам на Украине», – добавил собеседник.
«Вместе с тем нашим дипломатам необходимо и дальше на международном уровне поднимать тему террористической угрозы, исходящей от украинской власти. Все действия ВСУ поддерживаются западными политиками. А слова о том, что США и ЕС якобы не поощряют атаки, наглая ложь», – убежден он.
«Совершенно очевидно, что украинские власти продолжают совершать теракты просто потому, что ничего другого не могут. На поле боя побед нет, заявленное контрнаступление оказалось неуспешным. Поэтому они повышают градус в российском обществе, пытаются раскачать ситуацию паникой и демонстрируют мнимую «перемогу» для своих граждан, разгоняя фейки о якобы результативных ударах по Москве», – добавил Долгов.
В свою очередь Алексей Рогозин, руководитель «Центра развития транспортных технологий», в своем Telegram-канале отметил, что «скорее всего, противник пытается бить по Внуково с одной целью – отвлечь с фронта дополнительные российские силы и средства на защиту этого комплекса». «Нельзя не заметить, что это не просто символический инфраструктурный объект – это правительственный аэропорт и база специального летного отряда «Россия». Это значит, что фактически предпринимаются попытки удара по стратегически важным объектам – к счастью, надежно защищенным», – написал он.
Ранее Минобороны России сообщило, что средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы пресечена попытка Киева ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области. В ведомстве уточнили, что четыре украинских дрона уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул на территории Одинцовского района Московской области.
Ранее утром во вторник сообщалось, что в Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один аппарат самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области. От обломков одного из дронов в Новой Москве загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших в результате произошедшего нет, продолжается тушение.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах происшествий.
Спикер МИД Мария Захарова отреагировала на инцидент в своем Telegram-канале. Она написала, что «Украина совершила очередной акт терроризма, попытавшись атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт».
Напомним, в июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника.
Аналогичный инцидент был и в конце мая. Тогда несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей». Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА.
Все эти атаки выгодны противнику в преддверии саммита стран НАТО, который пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на что способен пойти противник незадолго до судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России. Эксперты отмечают, что Украина осознанно встала на путь «беспилотного террора», который ближе к саммиту НАТО может приобрести качественно иную форму.
В НАТО исключили передачу Украине F-16 до конца контрнаступления
Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о невозможности передать Украине F-16 до конца контрнаступления
Вопрос о передаче Украине истребителей F-16 не удастся решить «в краткосрочной перспективе для контрнаступления», заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Бауэр пояснил, что завершить подготовку пилотов и технических специалистов, а также организацию логистики «невозможно» до завершения контрнаступления. Бауэр при этом заявил, что вооруженным силам Украины очень трудно продвигаться вперед: «Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия... для транспортных средств», – передает РИА «Новости» со ссылкой на LBC.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.
Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву
Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву и Московскую область
Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы пресечена попытка Киева ударить пятью беспилотниками по объектам в Новой Москве и Московской области, сообщает Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В оборонном ведомстве уточнили, что четыре украинских дрона уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул на территории Одинцовского района Московской области.
Пострадавших и разрушений нет, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве сбиты четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области.
Лепс выплатил российскому военному 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Российский военный с позывным Веном получил от Лепса 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard
Народный артист России Григорий Лепс опубликовал в соцсетях видео, на котором военнослужащий спецподразделения российского Минобороны с позывным Веном подтвердил, что получил от певца 1 млн рублей за уничтоженный танк Leopard.
«Я ответил за свои слова», – заявил Лепс в Telegram.
Веном поблагодарил участников инициативы «Русской медиагруппы», которые «не словом, а делом доказывают любовь к Родине». «Враг будет разбит, победа будет за нами», – сказал военный.
Напомним, в рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков объявили об инициативе «Русской медиагруппы», в рамках которой обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины. В июне концерт Лепса отменили в Казахстане из-за поддержки специальной военной операции на Украине.
Система ПВО сбила четыре дрона в Новой Москве
Система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника в Новой Москве
Еще два беспилотных летательных аппарата сбиты во вторник утром над территорией Новой Москвы, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб. Ранее в экстренных службах сообщали, что два беспилотника сбиты в районе поселка Валуево, они упали в поле.
Он уточнил, что системой ПВО дроны сбиты в районе деревни Кривошеево, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
В то же время ТАСС сообщает, что от упавших обломков одного из дронов загорелась хозяйственная постройка. Пострадавших в результате произошедшего нет, продолжается тушение.
В столичном главке МЧС России сообщили, что у них нет сведений о пожаре.
Таким образом, всего в Новой Москве сбиты четыре беспилотника. Ранее в экстренных службах сообщали, что два беспилотника сбиты в районе поселка Валуево, они упали в поле. Кроме того, еще один беспилотник самолетного типа упал в районе Кубинки Московской области.
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