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Евросоюз отказался признавать пришедших к власти в Нигере мятежников
Боррель: Евросоюз не станет признавать пришедших к власти в Нигере в результате мятежа
Власти стран Европейского союза не станут признавать новую власть в Нигере, которая пришла на смену прежней в результате мятежа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он также потребовал восстановить конституционный порядок в Нигере, передает ТАСС.
Тем временем Совет мира и безопасности Африканского союза дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционной власти, сообщает агентство France-Presse.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, события в Нигере, где собственная охрана во главе с генералом Абдурахманом Чиани свергла главу страны Мохамеда Базума, судя по всему, застали Францию врасплох. И дело не только в том, что нарушен (по словам Парижа) «конституционный порядок». У Франции в Нигере куда более существенные интересы, чем демократия. Настолько существенные, что от их соблюдения зависит вся французская энергетика.
Тем временем в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. Нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, введен комендантский час.