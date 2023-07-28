Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    15 комментариев
    Новости
    19:22Путин высоко оценил итоги саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка.

    19:20Полонист объяснил критику Качиньского в адрес НАТО

    Критика НАТО со стороны вице-премьера Польши Ярослава Качиньского объясняется тем, что поляки не верят американцам в вопросах обороны, а также тем, что осенью стартует предвыборная кампания в Сейм, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Качиньский выступил за обеспечение безопасности Польши «во всех измерениях» и подверг критике тактику НАТО по обороне восточного фланга.

    19:14Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    19:07Качиньский: Польша не готова жертвовать сельским хозяйством ради Украины

    Польша не будет жертвовать своим сельским хозяйством ради Украины, сказал председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.

    18:59Ограничен проход маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об ограничении плавания маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива.

    18:53Губернатор рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу

    Число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге, по уточненным данным, составляет на 18.00 мск 12 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    18:45Эксперт: Крещение Руси стало базисом становления восточно-христианской цивилизации

    Решение князя Владимира крестить Русь стало решающим для становления восточно-христианской цивилизации. Также это было и способом сблизиться через Византию с высокой греко-римской культурой, которая затем перешла в нашу страну, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. 28 июля отмечается День крещения Руси.

    18:45Евросоюз расширил персональные санкции против России

    Европейский союз включил в санкционный список из-за конфликта на Украине семь человек и пять организаций России, говорится в официальном журнале ЕС.

    18:36Подавшего ложное заявление на банду Цапков бизнесмена осудили

    В Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону вынесен приговор бизнесмену Александру Исюку по делу о заведомо ложном доносе на членов банды Цапков.

    18:28В Таганроге решили ввести режим ЧС

    Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести в районе Таганрога, где произошел теракт, заявил глава города Андрей Фатеев в пятницу.

    18:19Лидера мятежников объявили новым главной Нигера

    Мятежники объявили о приостановке конституции Нигера от 2010 года, глава созданного «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы государства, который будет представлять страну за рубежом, сообщил интернет-портал ActuNiger.

    18:10Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Если кто-то нашел деньги, кошелек, телефон или прочие вещи и не сообщил об этом в полицию или в органы местного самоуправления, а присвоил себе, то такие действия трактуются как кража, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

    18:07Губернатор Голубев: ПВО сбила вторую ракету над Ростовской областью

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила еще одну ракету в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    18:02Об участии во Всемирном фестивале молодежи объявили 35 африканских стран

    Представители из 35 стран Африки выразили желание участвовать во Всемирном фестивале молодежи в 2024 году в России, наибольший интерес проявлен в Кении, Нигерии, Гамбии, Гане, Руанде, Бенине и Танзании. За первый месяц работы заявочной кампании уже более 10 тыс. человек подали заявки на ВФМ–2024, сообщили в пресс-службе Всемирного фестиваля молодежи.

    17:54Губернатор: В больницы после ЧП в Таганроге попали девять человек

    В медицинские учреждения в Таганроге доставлены девять человек после инцидента у кафе «Чехов сад», рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    28 июля 2023, 19:14

    Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    Участники саммита приняли план действий Форума партнерства Россия – Африка на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Кроме того, на полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества России с африканскими странами, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (29)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

    Коментарии (34)
    28 июля 2023, 15:36
    ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В заявлении Борреля отмечается, что любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, в том числе финансовые, передает ТАСС.

    По его словам, ЕС самым решительным образом осуждает переворот в Нигере. События последних дней представляют серьезную угрозу «стабильности и демократии в Нигере».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что армия Нигера перешла на сторону мятежников, и у президента Мохамеда Базума почти не осталось шансов сохранить власть.

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    28 июля 2023, 14:19
    Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин
    Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    Он поблагодарил президента РФ, народ и правительство России за прием в Петербурге.

    «За теплый прием, особенно вчера вечером, спасибо за очень вкусный ужин», – передает ТАСС его слова.

    Также Рамафоса отметил «отличный концерт», прошедший в рамках приема, который показал российскую культуру, а также культуру Петербурга. Он отметил добавленные в концертные номера африканские инструменты, барабаны, что позволило гостям «почувствовать себя как дома».

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференцсвязи.

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    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    28 июля 2023, 11:33
    Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
    Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    Глава государства подчеркнул, что Россия внимательно рассматривает эти инициативы, передает ТАСС.

    В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, в то время как киевский режим, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Песков также сообщил, что Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию. Он также отрицательно ответил на вопрос, привезли ли африканские делегации какие-либо новые предложения по урегулированию.

    Ранее Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.

    Коментарии (7)
    27 июля 2023, 20:23
    Путин отметил вклад советских военных в разгром противника в Корейской войне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, в котором обратил внимание на вклад советских военных в разгром противника.

    «В ходе жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством верховного главнокомандующего товарища Ким Ир Сена, преодолев все испытания и проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов», – напомнил глава российского государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 26 июля, провел в Пхеньяне встречу с российской военной делегацией, возглавляемой министром обороны России Сергеем Шойгу, который передал Ким Чен Ыну послание от Путина.

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    27 июля 2023, 19:40
    Путин заявил о поддержке КНДР действий России в СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Северокорейское руководство солидарно с российским по теме спецоперации на Украине, говорится в поздравлении президента России Владимира Путина по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

    «Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Запад пытается препятствовать установлению «подлинно многополярного, справедливого миропорядка», который основан на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств, подчеркнул глава российского государства.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в эту страну обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

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    28 июля 2023, 04:58
    Песков уточнил, что вертолет президенту Зимбабве подарили в 2022 году

    Песков сообщил, что вертолет был подарен президенту Зимбабве Мнангагве в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Вертолет президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве подарили еще «в прошлом году», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя новость о том, что глава российского государства Владимир Путин подарил Мнангагве вертолет, отметил, что «это было в прошлом году», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит саммита Россия – Африка. На встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам. Министерство информации Зимбабве сообщило, что Путин подарил Мнангагве вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве.


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    27 июля 2023, 20:47
    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Депутат Госдумы Мажуга: Образовательные проекты сблизят Россию и Африку

    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    «Сегодня во время выступления президент РФ Владимир Путин уделил большое внимание гуманитарной сфере, в том числе – сотрудничеству с Африкой в области образования. Сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки. С каждым годом растет целевая квота, которую выделяет Россотрудничество на обучение африканцев, в 2024 году она превысит 4,7 тыс. человек», – рассказал Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

    «Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс: с одной стороны, страна получает высококвалифицированные кадры, которые могут развивать национальную экономику. С другой – наши предприятия через филиалы инженерно-технических вузов смогут продвигать необходимые технологии в сельском хозяйстве, химической промышленности, горной добыче», – указал он.

    «Сегодня в более чем 140 школах Африки преподается русский язык, это хороший показатель, говорящий о востребованности предмета. Преподавание предметов на русском языке – следующий логический шаг, который поможет подготовить африканцев к поступлению в филиалы российских вузов, или в вузы на территории России. Кстати, российское медобразование сейчас наиболее популярно среди африканских студентов. Это еще раз доказывает его высокое качество», – отметил депутат.

    «Также Путин пригласил молодых африканцев приехать в марте 2024 года на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи на площадке центра «Сириус». Там ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира. Это будет праздник, посвященный спорту, искусству, науке. А в конце ноября этого года мы разошлем приглашения африканским научным деятелям посетить Конгресс молодых ученых. Такие мероприятия способствуют сближению России и стран Африки», – подчеркнул парламентарий.

    Россия готова расширять сеть работающих в Африке российских атташе по вопросам образования, науки, заявил Путин на пленарном заседании открывшегося в четверг в Петербурге форума «Россия – Африка». «Мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание укреплению культурных, научных, образовательных, спортивных и молодежных обменов между Россией и государствами Африки», – добавил президент.

    «В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета. В Санкт-Петербургском горном университете было подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки», предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса», – напомнил он.

    Президент также предложил создать в Африке школы с преподаванием на русском языке. «В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин предложил углубить взаимодействие по линии спортивных вузов России и стран Африки, наладить университетские обмены, вести волонтерские программы, проводить совместные матчи между вузами.

    «Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани», – обратился к присутствующим глава российского государства. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    28 июля 2023, 14:25
    Путин заявил об отказе США, НАТО и Украины от переговоров с Россией

    Путин: США, НАТО и Украина отказываются от диалога с Россией, хотя Москва готова к переговорам

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что НАТО и США отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех стран, включая Россию. Украина также не желает вести диалог с Москвой, хотя Россия не раз заявляла о готовности к переговорам, передает ТАСС.

    Путин также поблагодарил африканских коллег за внимание к украинскому конфликту.

    Ранее Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

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    28 июля 2023, 11:11
    Путин: Африка становится новым центром силы

    Путин: Миру придется считаться с тем, что Африка становится новым центром силы

    Путин: Африка становится новым центром силы
    @ кадр и видео

    Tекст: Алина Власенко

    Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться остальному миру, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    По словам Путина, эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления со стороны тех, кто привык к собственной монополии в мировых делах.

    Глава государства также подчеркнул, что позиции России и стран Африки по международным вопросам очень близки или полностью совпадают, передает ТАСС. В частности, Путин уточнил, что Россия и государства Африки выступают за построение новой более справедливой архитектуры мироустройства, отстаивают международное право и центральную роль ООН.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    28 июля 2023, 08:58
    Песков: Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

    Tекст: Вера Басилая

    Речь о возможной поездке Владимира Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возможную поездку Путина на саммит АТЭС в США и не ждут приглашения, есть много других мероприятий, передает ТАСС.

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти США не могут допустить Путина на саммит АТЭС, потому что ему запрещен въезд в США, а также в прошлом году против него ввели санкции.

    Кроме того, Белый дом решил не допустить до участия в саммите и главу администрации Гонконга Джона Ли, также из-за введенных против него санкций.

    Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что власти США нарушают нормы АТЭС и обязательства, взятые на себя.

    Саммит АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). В состав форума входят 19 стран и две территории, в том числе Россия и Китай.

    Напомним, США ввели санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

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    28 июля 2023, 13:28
    Власти Ливии выразили надежду на помощь России в выводе иностранных войск

    Президентский совет Ливии выразил надежду на помощь Москвы в выводе иностранных войск

    Tекст: Алина Власенко

    Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России и африканских стран в выводе иностранных войск с территории страны.

    В ходе пленарного заседания второго саммита Россия – Африка аль-Менфи попросил у России и лидеров африканских странах помощи в выводе иностранных войск с территории Ливии, передает ТАСС.

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии, чтобы территория страны не стала местом противоборства третьих государств. Он также пообещал, что Москва сделает все возможное, чтобы способствовать этому позитивному направлению при взаимодействии всех сил Ливии.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге, параллельно идет экономический и гуманитарный форум.

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    Россия готова предложить Африке самое ценное

    На фоне санкций у России выстрелила торговля еще с одним партнером – африканским. Сам континент очень неоднороден, и с некоторыми странами не торговать, а помогать им надо. Россия готова делать и то, и другое. Как Россия начала больше продавать в Африке и что поможет развитию экономических отношений? Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Украине обрубают последние возможности спасти зерновой экспорт

    Страны Прибалтики надеются и заработать сами, и помочь своим украинским союзникам. В Литве предлагают перенаправить экспорт украинского зерна в местные порты – ведь по Черному морю он более невозможен. Однако этот вариант, во-первых, уже испытывался, и во-вторых, уже был признан бессмысленным. А теперь к нему добавились и новые сложности. Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

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