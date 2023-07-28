МВД Литвы потребовало лишить фигуристку Дробязко гражданства

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    Россия готова предложить Африке самое ценное
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

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    Новости
    12:50В разных ДТП в Болгарии погибли двое россиян

    Два ДТП с участием россиян произошли в Болгарии, два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами, сообщили в консульском отделе посольства в Болгарии.

    12:46Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки

    Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе тропических фруктов и какао-бобов, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин в ходе выступления на саммите Россия – Африка.

    12:41МВД Литвы потребовало лишить фигуристку Дробязко гражданства

    Министерство внутренних дел Литвы отправило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщила вещательная компания LRT.

    12:38Орбан заявил о неспособности Европы поддерживать Украину

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейские страны больше неспособные поддерживать Украину и выступил за мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева.

    12:34Путин заявил о важности роли культуры и языка в связях России и Африки

    Российская и африканская культуры связаны, свою роль играет и знание языка, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    12:32В ДТП с участием трех автобусов в Петербурге пострадали четыре человека

    Четыре женщины пострадали при столкновении трех автобусов и легкового автомобиля во Фрунзенском районеПетербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    12:28Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма

    Советский Союз, Россия боролись с нацизмом для освобождения человечества, как и страны Африки сражаются за свою независимость в интересах всего мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    12:22Совфед одобрил закон о повышении призывного возраста до 30 лет

    Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в России до 30 лет при сохранении нижней границы на уровне 18 лет, следует из результатов голосования.

    12:17Дело о госизмене против блогера Шария передано в суд на Украине

    Прокуратура Украины передала в суд дело по обвинению в госизмене блогера и политика Анатолия Шария и бывшего руководителя полиции Винницкой области Антона Шевцова.

    12:13Открылся пятый заезд арт-кластера «Таврида»

    В арт-кластере «Таврида» состоялось открытие пятого образовательного заезда «Наука как искусство», на который собрались более 320 молодых ученых, экологов, блогеров и художников из 68 регионов России, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

    12:10Путин процитировал Манделу, говоря о необходимости защиты суверенитета

    Президент России Владимир Путин, говоря о необходимости защиты суверенитета, процитировал слова бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы о необходимости подниматься после падений.

    12:08Путин: Россия продолжит безвозмездно поставлять продукты нуждающимся странам

    Москва будет и дальше оставаться международным поставщиком сельхозтоваров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    12:08Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    11:59Умер один из основателей рок-группы Eagles Рэнди Мейснер

    Вокалист Рэнди Мейснер, один из основателей американской рок-группы Eagles, ушел из жизни в возрасте 77 лет в США, сообщили на сайте группы.

    11:57Поздняков обвинил МОК в отстаивании интересов украинских спортсменов

    Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) стало действовать в интересах украинских спортсменов, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

    28 июля 2023, 12:41

    МВД Литвы потребовало лишить фигуристку Дробязко гражданства

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Литвы отправило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства, сообщила вещательная компания LRT.

    В ведомстве считают, что фигуристка, участвуя в шоу Татьяны Навки, помогает формировать образ России как великой страны, передает ТАСС.

    Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, но Департамент госбезопасности Литвы не нашел отсутствии угрозы для страны в лице Дробязко.

    Ранее президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки.

    27 июля 2023, 14:29
    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Минобороны: Российские силы нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, удары были нанесены по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Евросоюза и США, сообщает Минобороны в Telegram.

    Оборонное ведомство отмечает, что все назначенные объекты были поражены.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

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    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

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    27 июля 2023, 15:36
    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ в результате безуспешной атаки потеряли до пяти бронемашин, часть которых уничтожены «Ланцетами», активные боестолкновения сейчас не ведутся, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    До этого в Сети появилось видео из Запорожской области, где «Ланцетами» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

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    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

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    27 июля 2023, 14:41
    Минобороны назвало украинские потери за сутки после провального наступления на Запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери, сообщило Министерство обороны в четверг.

    ВСУ пытались наступать к северу от поселка Работино, они задействовали до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    После провала наступления украинская сторона в течение ночи восстанавливала боеспособность и не предпринимала активных действий.

    ВСУ за сутки потеряли свыше 280 бойцов, 25 танков, 10 БМП, три бронемашины, машину чешского РСЗО RM-70 Vampire и две британских гаубицы FH-70.

    Украинские подразделения поражены у поселков Пятихатки, Белогорье, Омельник, Новоданиловка и города Орехов (Запорожская область).

    У поселка Степановка (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

    Ранее источники в Пентагоне заявили, что киевский режим приступил к проведению «основного удара своего контрнаступления».

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    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

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    27 июля 2023, 19:32
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    @ Бориса Корзина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что бюст Брежнева убрали с центрального проспекта, его планируют перенести на территорию музея истории города, передает ТАСС.

    Памятник Брежневу был установлен в Каменском (бывший Днепродзержинск) еще при жизни генсека – в 1976 году.

    Ранее киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

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    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

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    27 июля 2023, 13:24
    Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях

    Военный эксперт Рожин: ВСУ решили наступать на тех же участках Запорожской области, увеличивая силу удара

    Военный эксперт: ВСУ намерены увеличить силу удара на прежних направлениях
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Дарья Волкова

    Противник рассчитывает добиться успехов контрнаступления к концу сентября, как того требуют западные страны. Но, учитывая текущие реалии и позиции подразделений ВС РФ, это успех ВСУ маловероятен. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел военный эксперт Борис Рожин. Ранее американские СМИ сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления».

    «Сейчас противник вводит в строй основные оперативно-стратегические подразделения, которые до последнего времени находились в резерве. Эти силы сразу будут перебрасываться в наступление. Все делается с расчетом на то, что к концу сентября ВСУ смогут добиться тех результатов, которых требуют от Украины страны НАТО», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Последние два месяца противник всерьез пытался наступать. То есть он не только провоцировал расход наших снарядов и прощупывал слабые места в обороне. Но это наступление провалилось, поэтому сейчас они будут предпринимать новые попытки», – отметил он.

    «Украинская армия отчасти пересмотрела свою тактику. Но идти вперед они, по-видимому, решили на тех же направлениях, увеличивая силу удара. Учитывая нынешние реалии фронта, глубокие прорывы противника маловероятны», – заключил Рожин.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что Украина начала «основной удар своего контрнаступления». Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации газеты The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе. Представители американской администрации и аналитики заявили, что оценка того, будут ли атаки успешными, может быть лишь вопросом нескольких дней. Источники газеты отмечают, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель.

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что украинские силы начали новый рывок в своем контрнаступлении. Неназванный американский чиновник сказал изданию, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна», нет уверенности в том, что они являются значимыми.

    Издание Politico отмечает, что высокопоставленные чиновники Пентагона в последние недели описывали стратегию Украины как удерживание своих наиболее подготовленных сил в резерве, одновременно прощупывая линии противника на предмет слабых мест. Кроме того, как пишет СМИ, многие подразделения, которые Украина держала в резерве, были обучены на Западе передовой тактике маневрирования и оснащены хорошо бронированными западными боевыми машинами и бронетранспортерами.

    Украинские военные утром в среду продолжили наступление на Ореховском направлении в Запорожской области. По данными Минобороны России, в нем участвовали три батальона, усиленные танками. В самом регионе назвали это началом второго этапа украинского «контрнаступа». Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какую цель преследует противник.

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    27 июля 2023, 17:36
    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска

    Дело о госизмене возбудили в Брянске в отношении собравшегося воевать за Украину

    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ и полиция задержали жителя Брянска, который собирался выехать на Украину и воевать против российских войск, против него возбуждено уголовное дело за госизмену, сообщило региональное УФСБ.

    В сообщении ФСБ уточняется, что его задержали при попытке выезда на Украину, сейчас мужчину отправили под стражу, в настоящее время ведется следствие, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту.

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    27 июля 2023, 18:56
    Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно пройдет 31 июля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины.

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (8)
    28 июля 2023, 09:59
    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

    Дело за подготовку к участию в террористической деятельности в составе ВСУ возбудили против жителя Орловской области

    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Мужчина поддерживал связь с террористическими подразделениями ВСУ, был сторонником проукраинских взглядов и готов был переехать на Украину, чтобы воевать в одном из таких запрещенных в России военизированных формирований, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, которые дали ему инструкции, как въехать на Украину, в результате россиянин был задержан.

    Против него было возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.

    Ранее ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска.

    Коментарии (12)
    28 июля 2023, 03:25
    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре

    Politico рассказала о планах США передать танки Abrams Украине через Германию в сентябре

    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре
    @ Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина, сообщают источники.

    Как пишет Politico, в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». Указывается, что речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы, передает ТАСС.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, СМИ сообщали, что администрация США также приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Центр анализа стратегий и технологий указывал, что Украина «наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном».

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    28 июля 2023, 01:01
    В результате украинского обстрела Донецка пострадали дети

    В результате украинского обстрела пострадали девять мирных жителей Донецка

    Tекст: Антон Антонов

    В Донецке в результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали девять мирных жителей, в том числе дети, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram, что в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах города пострадали девять гражданских лиц, в том числе дети 2006 года рождения и 2008 года рождения. Повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры.

    27 июля в ДНР отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе, установленный указом в 2022 году с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.

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    28 июля 2023, 00:49
    Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов

    Заместитель представителя Госдепа Пател ушел от ответа на вопрос о гибели военкора Журавлева от кассетных снарядов

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.

    Представителю Госдепа также был задан вопрос о том, соответствует ли подобное использование кассетных боеприпасов вооруженными силами Украины обещаниям Киева, передает РИА «Новости».

    Пател ответил, что не в курсе «этих конкретных сообщений». По его словам, «очевидно», что необходимо «уважать» безопасность сотрудников СМИ, которые работают в зоне вооруженных конфликтов.

    Напомним, журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами Запорожской области. ВСУ нанесли по ним удар кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста, Журавлев скончался во время эвакуации. Он посмертно награжден орденом Мужества.

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    Россия готова предложить Африке самое ценное

    На фоне санкций у России выстрелила торговля еще с одним партнером – африканским. Сам континент очень неоднороден, и с некоторыми странами не торговать, а помогать им надо. Россия готова делать и то, и другое. Как Россия начала больше продавать в Африке и что поможет развитию экономических отношений? Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Украине обрубают последние возможности спасти зерновой экспорт

    Страны Прибалтики надеются и заработать сами, и помочь своим украинским союзникам. В Литве предлагают перенаправить экспорт украинского зерна в местные порты – ведь по Черному морю он более невозможен. Однако этот вариант, во-первых, уже испытывался, и во-вторых, уже был признан бессмысленным. А теперь к нему добавились и новые сложности. Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

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