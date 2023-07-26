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Путин сообщил о подготовке ряда соглашений с Эфиопией
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Россия и Эфиопия готовы к заключению целого ряда двусторонних документов, в том числе в сфере использования атомной энергии, заявил президент России Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.
«Мы к вашему визиту, уважаемый господин премьер-министр, подготовили целый пакет документов. Среди них – межправсоглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами», – передает его слова ТАСС.
По словам российского лидера, ведется совместная работа еще более чем над 15 межправительственными и межведомственными договоренностями.
Ранее Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед начали переговоры в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходит в Константиновском дворце в Стрельне.
Путин увеличил предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Путин повысил на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания ниже офицерских.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон коснется россиян в званиях солдат, матрос, сержант, старшина, прапорщик и мичман. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, увеличен с 35 до 40 лет, ко второму – с 45 до 50 лет, к третьему – с 50 до 55 лет, передает РИА «Новости».
Одновременно повышен предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Теперь для старших офицеров он составит 65 лет вместо 60, для младших офицеров – 60 лет вместо 55, а для имеющих иные звания – 55 лет вместо 45. При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы граждане, находящиеся в запасе, поэтапно переводились в отставку.
Политолог: Африка внимательно наблюдает за противостоянием России и Запада
Политолог Минченко: Россия является сторонником африканских стран в их борьбе против западного неоколониализма
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Россия интересна для государств Африканского региона как идеологический лидер нового многополярного мира, а также как экономический и гуманитарный партнер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. 27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка».
«Сегодня все страны Африканского региона внимательно наблюдают за противостоянием России и Запада, а также поведением других государств, которые открыто не вступают в этот конфликт, но находятся где-то рядом», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Африканцы надеются извлечь из этого массу выгод для себя. Тем более что есть очень серьезная инерция, которой в том числе оперирует Владимир Путин, – это советское наследие и Россия как приемник СССР. Наша страна позиционирует себя как их сторонника в борьбе против неоколониализма», – отметил собеседник.
«И в этом смысле Африканскому региону Россия, с одной стороны, интересна как идеологический лидер нового многополярного мира и адвокат стран Африки в международных организациях. С другой – как гуманитарный и экономический партнер. Ключевым моментом здесь является зерновая сделка», – добавил он.
«Наши оппоненты говорят, что выход из нее – это удар по странам Африки. Владимир Путин уделил этому аспекту достаточно большое внимание в своей статье и отметил, что никаких выгод странам Африки она не несла. В то же время он подчеркнул, что Россия готова помогать региону продовольствием, удобрениями, причем как на возмездной, так и на безвозмездной основе», – рассуждает эксперт.
«Что касается российско-африканских отношений, желание сотрудничать есть у всех сторон. Поэтому на предстоящем саммите и экономическом форуме «Россия – Африка» я ожидаю больше конкретных предложений, соглашений и коопераций. Уровень представительства там ожидается достаточно высокий», – отметил Минченко.
«С российской стороны будут руководители исполнительной и законодательной ветвей власти. Планируется участие и руководителей африканских государств. Поэтому у всех будет возможность для содержательного и практического диалога», – заключил политолог.
27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит «Россия – Африка» и Экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка». В работе саммита будет участвовать президент Владимир Путин. В Кремле подчеркивали, что это очень важное и представительное событие.
В преддверии этого события президент России Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней глава Российского государства решил поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений.
Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин акцентировал внимание на строительстве крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.
Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше». Путин подчеркнул, что Россия хоть и отказалась от продления зерновой сделки, но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай».
В той же статье Путин отметил, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин добавил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».
Путин подчеркнул способность России заместить украинское зерно
Путин указал на рекордный урожай в России и ее способность заместить украинское зерно
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Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, сообщил глава российского государства Владимир Путин, обращаясь к народам Африки.
В опубликованной на сайте Кремля статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» Путин напомнил, что в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений».
Он отметил «прочные, глубокие корни» партнерства между Россией и Африкой, народы которой российская сторона «поддерживала в их борьбе за освобождение от колониального гнета». Кроме того, Путин указал на строительство крупных инфраструктурных и промышленных объектов в Африке при участии российских специалистов.
Президент указал на рост товарооборота России со странами Африки почти до 18 млрд долларов в 2022 году, отметив, что «потенциал нашего торгово-экономического партнерства гораздо выше».
Он подчеркнул, что Москва осознает, насколько важна для Африки тема снабжения продовольствием. Россия всегда уделяла этому вопросу большое внимание «как на договорной основе, так и безвозмездно». В 2022 году Россия поставила Африке 11,5 млн тонн зерновых, а за первые шесть месяцев 2023 года – почти 10 млн тонн, причем поставки пришлось осуществлять в условиях санкций.
Путин пояснил, что Россия изначально поддержала «зерновую сделку», так как та должна была помочь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки, но в итоге сделку использовали только для обогащения бизнеса Европы и США по перепродаже зерна с Украины. Путин сообщил, что почти за год с Украины в рамках «сделки» вывезли 32,8 млн тонн грузов, но 70% из них получили ЕС и страны с уровнем доходов как минимум выше среднего, а Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан – менее 3% от общего объема.
Были нарушены условия «сделки» по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений, помехи создаются даже для безвозмездной передачи минеральных удобрений беднейшим странам. В Европе заблокировано 262 тыс. тонн продукции, вывезти удалось только 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. в Кению, заявил Путин.
В результате Россия отказалась от продления «сделки», но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», сообщил президент. Он обещал, что «Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только». Также Россия собирается «оказывать помощь в подготовке национальных кадров для африканских государств».
Напомним, Россия выдвинула условия возвращения в «зерновую сделку». Тем временем Украина пытается убедить другие страны, что обеспечение «зерновой сделки» якобы возможно и без участия Москвы. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.
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Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен
Помощник президента Ушаков: Визит Путина на саммит G20 в Индию не исключен
Возможность поездки президента России Владимира Путина на саммит G20 в Индии не исключается, хотя формат участия российского лидера на этом мероприятии не определен, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«По «Двадцатке» [формат] пока не ясен, приглашение мы получили», – цитирует Ушакова ТАСС. При этом он утвердительно ответил на вопрос, не исключается ли визит российского лидера в Индию.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос об очном участии президента Путина в саммите G20 в Индии еще не решен.
Путин заявил о росте зарплат и уменьшении безработицы в России
Безработица в стране начала уменьшаться, она дошла до показателя в 3,2%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Безработица – мы тоже с вами хорошо это знаем – тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, это хороший в целом результат, он превосходит ожидания и предварительные расчеты.
В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин докладывал главе государства Владимиру Путину, что безработица находится на исторически низком уровне около 3%.
Песков: Тема ЧВК «Вагнер» звучала на переговорах Путина и Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках двухдневных переговоров обсуждали в том числе вопросы, связанные с ЧВК «Вагнер», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Говоря о прошедшей встрече лидеров, Песков уточнил, что перечень основных тем для обсуждения очертили сами главы государств на первой встрече в Санкт-Петербурге. По его словам, «прозвучала и тема группы «Вагнер», … тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран».
Песков также уточнил, что конкретных договоренностей по итогам встречи президентов России и Белоруссии не было, поскольку встреча проводилась для сверки часов и обмена мнениями, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск «начали напрягать «вагнеровцы», поскольку они хотят идти на Варшаву.
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.
Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая, передает ТАСС.
Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля – специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с правительством сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.
Путин подчеркивал, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять.
Путин предсказал более справедливый и демократичный миропорядок
Путин выразил уверенность в создании более справедливого многополярного миропорядка
Новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».
В статье, опубликованной на сайте Кремля, Путин указал, что на международных площадках СССР, а затем Россия последовательно защищали интересы стран Африки. Путин отметил, что Москва не пытается «навязывать партнерам собственные представления о внутреннем устройстве, формах и методах управления».
Путин выразил уверенность, что «новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным». По его словам, Африка, Азия, Ближний Восток и Латинская Америка будут играть в нем достойные роли. Он уверен, что эти регионы смогут «окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма».
Россия видит, что мир далек от стабильности, причем Африка остро «чувствует бремя глобальных проблем». Путин надеется, что Россия и страны Африки смогут «формировать недискриминационную повестку дня сотрудничества».
Напомним, в конце июля в Санкт-Петербурге состоится второй Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка. В преддверии этих мероприятий Путин решил «поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений». По итогам предстоящего саммита стороны намерены принять комплексную декларацию и ряд совместных заявлений, сообщил президент.
Путин назвал Африку одним из полюсов многополярного мира
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Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящего в Петербурге экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», отметив роль Африканского континента как одного из полюсов формирующегося многополярного мира.
«Сегодня Африка все увереннее заявляет о себе в качестве одного из полюсов многополярного мира», – подчеркнул российский лидер в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Он указал, что в Африке набирают силу позитивные изменения в производстве и сельском хозяйстве, в транспортной инфраструктуре и ТЭК, в здравоохранении и образовании, в других областях.
Путин также отметил, что Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу. Президент подчеркнул, что в последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. «Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», – говорится в послании президента.
Напомним, статья Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, была опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту. В статье Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма.
Путин призвал расследовать действия неонацистов против жителей новых регионов
Путин указал на необходимость расследовать преступления неонацистов и карателей против жителей новых регионов России
Нужно продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов в новых регионах России, заявил президент страны Владимир Путин в обращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.
Путин поблагодарил бывших и действующих сотрудников следственных органов за службу и поздравил их с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что для их работы требуются «профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки».
Как заявил Путин, сотрудник следственных органов всегда должен «действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», сообщается на сайте Кремля.
Глава российского государства отметил, что так сейчас и действуют следственные органы в новых регионах России, помогая интеграции Новороссии и Донбасса в «единое правовое пространство» страны. Путин выразил уверенность, что сотрудники следственных органов осознают «всю важность» стоящих перед ними задач.
«Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе. Желаю вам здоровья и успеха. Счастья вашим родным и близким», – сказал он.
Напомним, СК ведет расследования преступлений, совершенных вооруженными силами Украины против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины. По ряду дел уже вынесены приговоры.
Песков: Статья Путина опубликована в крупнейших СМИ 25 стран Африки
Статья президента Владимира Путина, написанная в преддверии второго саммита Россия – Африка, опубликована во множестве крупнейших африканских СМИ и широко разошлась по Африканскому континенту, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что в ночь на 24 июля статья Путина была опубликована в крупнейших СМИ 25 африканских государств. При этом представитель Кремля не исключил, что позже статья будет опубликована и в других странах.
Говоря о запланированном на 27-28 июля саммите Россия – Африка, Песков подчеркнул, что будет очень важное и представительное событие, передает ТАСС.
В статье, которая, как отметил Песков, широко разошлась по Африканскому континенту, Путин уделил внимание истории отношений Советского Союза и России со странами Африки, подчеркнув, что Москва всегда поддерживала африканские народы в борьбе за освобождение от колониализма. Кроме того, российский президент указал на особое значение партнерства Москвы и Африки в рамках формирования нового многополярного миропорядка.
Путин и Лукашенко посетили Валаам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам, главы государств побывали в Спасо-Преображенском соборе.
Прогулка на Валаам стала продолжением двухдневного общения Путина и Лукашенко, которое началось в воскресенье с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне, передает ТАСС.
В этот раз президенты России и Белоруссии начали поездку на Валаам с посещения Спасо-Преображенского собора, являющегося частью архитектурного комплекса монастыря.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с людьми на площади около храма в Кронштадте.
Путин: Рост ВВП в 2023 году может перекрыть снижение 2022 года
Путин: Рост ВВП России в 2023 году может полностью перекрыть прошлогоднее снижение
Темпы роста ВВП России в 2023 году ускорялись от месяца к месяцу, есть все основания полагать, что в 2023 году рост полностью перекроет прошлогоднее снижение, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономике.
Глава государства отметил, что если за весь 2022 год ВВП России сократился на 2,1%, то за январь–май 2023 года он вырос на 0,6%, причем от месяца к месяцу темпы ускорялись: до 5,4% по итогам мая. Он допустил, что по итогам 2023 года ВВП прибавит более 2% и, таким образом, полностью отыграет прошлогоднее снижение, передает ТАСС.
Напомним, в середине июня президент Путин в своем выступлении на ПМЭФ говорил, что по итогам года рост ВВП России ожидается на уровне 1,5-2%.
Путин поручил сохранить ценовую стабильность экономики
Президент Путин: Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность
Инфляция в России сейчас умеренная, но есть признаки ее ускорения, важно сохранить ценовую стабильность экономики, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с правительством.
Президент отметил, что одним из основных рисков для социально-экономического развития страны, несмотря на ряд позитивных показателей в экономике, является рост инфляции, передает ТАСС.
«Да, на текущий момент она умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», – сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что важно сохранить ценовую стабильность нашей экономики, обеспечить баланс спроса и предложения.
По его словам, ведущая роль здесь отводится правительству, которое должно способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, «расшивке так называемых узких мест в логистике, энергетике, реальном секторе и так далее».
В прошлую пятницу ЦБ отметил, что наблюдающиеся темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Регулятор отметил усиление устойчивого инфляционного давления в экономике и рост инфляционных ожиданий.
Путин заявил о сокращении дефицита федерального бюджета
Дефицит федерального бюджета России с января по июнь составил 2,6 трлн рублей, это 1,6% от ожидаемого ВВП за год, при этом ранее он прогнозировался на уровне 2% ВВП, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Позитивная экономическая динамика – это залог устойчивости государственных финансов. Во втором квартале сократился дефицит федерального бюджета: он составил – если это не так, то (глава Минфина) Антон Германович (Силуанов) меня поправит, – 510 млрд рублей, а в целом за январь–июнь – 2,6 трлн рублей. Это 1,6% от ожидаемого ВВП за год. Напомню, что изначально при составлении бюджета прогнозировался дефицит в 2% ВВП», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты специалистов бюджетной сферы.