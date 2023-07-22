США заявили о согласии на риск в вопросе поставок оружия Украине

Салливан: США готовы идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине

Американская сторона готова к рискам в вопросе поставок вооружений Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан не согласился с мнением о том, что власти США не готовы предоставлять Украине те или иные вооружения из-за «опасений» по поводу реакции России. США, подчеркнул советник американского лидера по вопросам нацбезопасности, «готовы идти на риск и будут готовы рисковать в оказании поддержки Украине», передает ТАСС.

Вместе с тем, признал Салливан, страны – члены Североатлантического альянса, в том числе и США, учитывают возможную реакцию Москвы при принятии решений о военной помощи Киеву. Запад, считает он, проявляет «ответственный» подход, поскольку это касается безопасности стран и «глобальной стабильности».

Также Салливан сообщил, что подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Обычно, по его словам, процесс занимает длительное время, однако США, заверил Салливан, постараются ускорить процесс.

При этом советник президента США не считает, что поставки истребителей-бомбардировщиков Киеву сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Он отметил, что такого мнения, вопреки позиции «некоторых украинцев», придерживаются американские военачальники.

Кроме того, Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, решение на этот счет еще не принято.

Ранее Салливан заявил, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.

Президент Владимир Путин в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.