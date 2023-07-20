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20 июля, четверг | Последнее обновление — 10:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС объявил о решении нарастить военную поддержку Украины в связи с отменой зерновой сделки
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Власти Крыма ввели режим ЧС в поселке Раздольное после атаки дрона
Режим ЧС введен в поселке Раздольное в Крыму после атаки беспилотника
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После атаки беспилотного летательного аппарата в крымском поселке Раздольное введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает региональное правительство.
«В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации», – говорится в сообщении правительства Крыма в Telegram.
Напомним, в результате удара вражеского беспилотника утром в четверг на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.
В Совфеде призвали к максимально жесткому ответу на теракт на Крымском мосту
Сенатор Цеков: Запад обязательно похвалит украинские власти за очередной теракт на Крымском мосту
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Украинские власти тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы разрушить связь Крыма с Россией. Но у них ничего не выйдет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Ранее стало известно о повреждении дорожного полотна Крымского моста в результате теракта.
«Украинские власти в попытках противостоять России глумятся над своим прошлым, над предками. Эти люди уже даже не скрывают того, что Украина превратилась в террористическое государство, а теракты против мирных граждан стали обычным делом», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.
«Нет сомнений в том, что за этот теракт Украина получит очередную порцию похвалы от США и стран НАТО. Вот только там будто не понимают, что эти методы совершенно точно не принесут ничего хорошего украинским гражданам», – отметил он.
«Крымский мост – бельмо на глазу для властей Украины. Это символ единства Крыма с большой Россией, поэтому изначально в Киеве говорили, что построить его якобы невозможно, что он не выстоит в силу природных условий. Сейчас же они тратят массу сил и ресурсов для того, чтобы его разрушить», – рассуждает парламентарий.
Резюмируя, Цеков отметил, что является сторонником максимально жесткого ответа со стороны России на этот теракт и ему подобные.
Ранее в ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.
В своем Telegram-канале Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.
Путин пообещал ответ на теракт на Крымском мосту
Путин пообещал Украине ответ на теракт на Крымском мосту
Россия ответит на теракт на Крымском мосту, министерство обороны готовит необходимые предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», – заявил Путин в завершение совещания по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за атаку морских беспилотников на Крымский мост.
Также Путин потребовал детально разобраться в случившемся на Крымском мосту.
Крым ночью пытались атаковать 28 дронами
Аксенов: Ночью на востоке Крыма силы ПВО сбили девять беспилотников, пострадавших нет
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Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
В результате попыток атаковать полуостров никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона.
Аксенов выразил российским военным благодарность за службу. «Отработали четко и слаженно», – отметил он, призвав местных жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.
По уточненным данным Минобороны, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, уничтожены 17 беспилотников, которые пытались атаковать Крым. Еще 11 подавлены средствами РЭБ, говорится в сообщении. Там добавили, что в результате атаки украинских беспилотников жертв и разрушений на земле нет.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО в последние сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.
Песков: Москва знает, кто стоит за терактом в Крыму
Песков: Россия отдает отчет в коварстве киевского режима
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Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина, российские власти знают о коварности киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. И об этом надо говорить, чтоб все это слышали. Это все дело рук киевского режима», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Кремль не испытывает никаких иллюзий по поводу возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту. «Мы прекрасно знаем, насколько глубока координация киевского режима и Вашингтона и ряда европейских столиц, а также Североатлантического альянса. Мы прекрасно знаем, какой объем информации поступает из Североатлантического альянса, из Вашингтона в Киев на постоянной основе», – сказал Песков.
Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. ... Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил Песков.
Он также заявил, что специальная военная операция будет продолжена, достижение всех ее целей в конечной перспективе станет ответом, в том числе на подрыв Крымского моста.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Названа стоимость восстановления Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин назвал затраты на восстановление Крымского моста
Объем финансирования на восстановление Крымского моста оценивается в настоящее время на уровне 1-1,3 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, на восстановление Крымского моста после атаки ВСУ понадобится до 1,3 млрд рублей, передает ТАСС.
В ночь на понедельник киевский режим произвел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе.
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием по объектам, готовившим теракты против России с применением безэкипажных катеров.
Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
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На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.
По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.
На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.
Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.
Жертвой удара БПЛА по Крыму стала девочка-подросток
Аксенов сообщил о гибели девочки в результате удара беспилотника по Крыму
В результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Аксенов в Telegram выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки. Он обещал, что ее семья получит всю необходимую поддержку. Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА повреждены четыре административных здания.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
СК показал видео с места теракта на Крымском мосту
СК опубликовал видео с места атаки на Крымский мост
Следственный комитет России опубликовал видео последствий украинской ночной атаки на Крымский мост.
В ролике показана работа следователей. Видно, что пострадавшее в результате атаки дорожное полотно сильно наклонено, на проезжей части стоит помятый автомобиль.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
СМИ: Пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке рассказали о гибели родителей
МК: Родственники пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочки решили ее удочерить
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Тетя пострадавшей после атаки на Крымском мосту девочки готовит документы на оформление удочерения, школьнице рассказали, что ее родители погибли.
По словам сестры погибшей при теракте на Крымском мосту Натальи Кулик Алены Шестаковой, она готовит документы на удочерение 14-летней племянницы, которая по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, куда никого не пускают, пишет «Московский комсомолец».
Женщина рассказала, что в момент взрыва они с мужем ехали на машине по мосту, но впереди автомобиля сестры. По ее словам, ее дочь тоже пережила сильный стресс, ей понадобилась психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что девочка, чьи родители погибли в результате теракта на Крымском мосту, может быть переведена из краснодарской больницы в клинику в Москве.
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Стали известны личности погибших при атаке на Крымский мост
При атаке на Крымский мост погибли жители Белгородской области Алексей и Наталья Кулик, их дочь госпитализирована
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Погибшими в результате атаки киевского режима на Крымский мост оказались Алексей и Наталья Кулик, их 14-летняя дочь госпитализирована.
Гибель женщины подтвердили в управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области, где работала Наталья Кулик. Ее охарактеризовали как доброго и светлого человека.
«Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Еще не можем понять и принять это», – рассказала RT коллега погибшей Дарья Бычкова.
В свою очередь соседка погибших Валентина Чернова сообщила, что семья была хорошей. Алексей работал водителем на КамАЗе.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте.
В результате ЧП пострадала девочка, она доставлена в реанимацию Темрюкской центральной больницы. Ее родители погибли. Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста
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Опоры Крымского моста после террористической атаки находятся в нормальном состоянии, существенных повреждений нет, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.
Как указал Хуснуллин, строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы. По его словам, по первым предварительным осмотрам водолазов, повреждений опор нет. «Это очень хорошая информация, мы ожидали худшего. Опоры в нормальном состоянии», – добавил он, передает ТАСС.
Он уточнил, что движение по автомобильной части пока приостановлено. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению, а другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре, сказал вице-премьер.
Ранее Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Медведев после атаки в Крыму призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами
Медведев на фоне атаки на Крымский мост призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками
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Террористы понимают только язык силы и действовать против них нужно «негуманными методами», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне украинской атаки на Крымский мост.
Медведев подчеркнул, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями – они понимают только язык силы, «совсем негуманные методы».
В этой связи он призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками, а начать взрывать их дома и дома их родственников.
«Главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – написал Медведев в Telegram.
В ночь на понедельник украинские спецслужбы совершили террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными дронами. Повреждено дорожное полотно, опоры моста остались целы. Возбуждено дело о теракте. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Стало известно о взрывах на горящем полигоне в Крыму
ТАСС: Звуки взрывов слышны в районе пожара на полигоне в Крыму
Звуки взрывов раздаются в Кировском районе Крыма, где продолжается пожар на военном полигоне.
Подъезды к месту пожара перекрыты. В ближайшем населенном пункте – селе Кринички – слышны множественные звуки взрывов, передает ТАСС.
Сотрудники прокуратуры республики прибыли в развернутые пункты временного размещения для контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Эксперт: Сухопутный коридор является оптимальной альтернативой Крымскому мосту
Экономист Лизан: Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор сопоставимы по времени и расстоянию
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Маршрут в Крым через новые территории является самой оптимальной альтернативой движению по Крымскому мосту. Дорога обладает достаточной пропускной способностью, при этом сохраняются необходимые меры безопасности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым, после теракта на Крымском мосту.
«Маршрут в Крым через Мариуполь и новые территории стал востребован еще после первого теракта на Крымском мосту в октябре прошлого года. Только в первые месяцы по этой магистрали на полуостров направлялось от 300 до 700 машин в сутки. Грузовой транспорт до сих пор идет по этому транспортному коридору», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За это время там не было никаких чрезвычайных ситуаций, поэтому совершенно логично и правильно направить по этому коридору и легковой транспорт. Кстати, соответствующие поручения президент России Владимир Путин давал, когда на подъезде к мосту образовалась пробка из-за досмотровых мероприятий», – отметил он.
«Сейчас, когда пропускная способность моста сократилась, других альтернатив нет. Паром, скорее всего, оставят только для транспортировки тех, кто сейчас застрял на подъездах к мосту, а дальше будут использовать для перевозок местных жителей», – рассуждает собеседник.
«Пропускной способности транспортного коридора через Северное Приазовье даже с учетом двухполосной дороги на большинстве участков однозначно хватит. Тем более, что в Росавтодоре обещали к сентябрю уже полностью сдать в эксплуатацию трассу Р-280, соединяющую Ростов-на-Дону, Мариуполь и Крым. В целом на этом направлении ведется большая работа по дорогам, поскольку они активно используются в рамках и военной логистики», – сказал Лизан.
«Маршруты через Крымский мост и сухопутный коридор примерно сопоставимы по времени и расстоянию. Безусловно, многое зависит от того, куда именно направлялись туристы. Сейчас, например, проще попасть в Евпаторию, нежели в Феодосию. Досмотр на маршруте через новые территории тоже есть, это важный элемент безопасности», – добавил он.
«Что касается самого Мариуполя, говорить о том, что город сильно выиграет от этого с экономической точки зрения, не приходится. Вместе с тем какая-то часть путешественников будет заезжать, делать там остановки и как-то поддерживать местный бизнес. Кроме того, благодаря маршруту через новые территории жители большой России познакомятся с Новороссией», – отметил Лизан.
Ранее в Мариуполе заявили о готовности к увеличению транспортного потока в Крым после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун. По его словам, пока невозможно прогнозировать, как скажется возможное увеличение потока машин через Мариуполь, но город готов к этому.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за террористической атакой стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. Там добавили, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вице-премьер Марат Хуснуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Минтранса Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов доложили президенту о последствиях атаки на Крымский мост. Он уточнил, что сейчас Хуснуллин по поручению главы государства вылетает в регион.
Вечером президент проведет совещание о ситуации на Крымском мосту. Также Путин поручил организовать работу по обеспечению помощи людям, находящимся в пути на крымском направлении. Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.
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