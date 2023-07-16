Маск заявил, что передача Киеву большего количества вооружений не изменит исход конфликта на Украине

Передача большего количества вооружений Украине изменит лишь число погибших в ходе конфликта, но не его исход, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что желает «наилучшего исхода для людей». Он подчеркнул, что у российских войск как минимум «в четыре раза больше артиллерии и в 10 раз – боеприпасов», передает ТАСС.

Он отметил, что у США «закончились нормальные боеприпасы» для вооруженных сил Украины, поэтому Вашингтон «посылает им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода». Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые голосовали за запрет таких поставок и пытались помешать «обесцениванию Америки», передает РИА «Новости».

Напомним, Маск назвал лицемерием отправку США кассетных боеприпасов Украине, указав, что Соединенные Штаты сами осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, и при этом отправляют их киевскому режиму.