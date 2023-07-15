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Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в Пятихатках «дедовскими» Т-54
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Военные корреспонденты опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны» указано, что российские военные уничтожают боевиков ВСУ в Пятихатках дедовскими танками Т-54/55 и новейшими Т-90М. При этом отмечается, что бои идут на левом фланге Запорожского фронта.
Ранее две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на территории Запорожской области силами России.
Появилось видео расстрела украинскими боевиками машины с мирными жителями в ДНР
Появилось видео расстрела украинскими диверсантами машины с мирными жителями под Угледаром
В Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР.
Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали бронеавтомобиль в лесопосадке, а сами рассредоточились по территории, передает РИА «Новости».
В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу, в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать автомобиль, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая отойти.
Рогов рассказал подробности перегруппировки ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ пытаются прорвать линию фронта в районе Урожайного на Запорожском направлении
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Противник несет большие потери на Запорожском направлении, поэтому вынужден сокращать ротации и отправлять на диверсии иностранных наемников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку на Запорожском направлении.
«Ситуация на Запорожском направлении фронта напряженная, но контролируемая. Противник на фоне своих провалов действительно начал перегруппировку. Известно, что в подразделениях идет большое обновление, поскольку ВСУ несут большие потери. Кроме того, даже когда их выводят после боестолкновений, то без отдыха отправляют по новой на передовую», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«На значительном протяжении фронта присутствуют артиллерийские дуэли. Наиболее горячо сейчас по направлению к населенному пункту Урожайное, в районе Времевского выступа. Враг там бросил значительные силы в наступление, пытается штурмом прорвать нашу линию обороны по направлению от Большой Новоселовки. Для ВСУ – это цель номер один», – отметил он.
«В свою очередь ВС РФ ведут огневое подавление врага на высочайшем уровне. На подходах профессионально отрабатывает артиллерия. Мы наносим огневое поражение противнику. На ближних расстояниях в дело идут минометы. В случае необходимости в небе отрабатывают наши «аллигаторы» – вертолеты Ка-52», – добавил Рогов.
«Кроме того, сегодня утром под Работино была уничтожена вражеская ДРГ, состоящая из иностранных наемников. Это тоже может говорить о нехватке личного состава в украинской армии. Кроме того, ВСУ ночью предприняли попытку штурма на этом участке. Их было порядка 30 человек. Наши военные отработали ПТУРами, потери противника составили более 20 человек», – рассуждает собеседник.
«Горячо сейчас и под Пятихатками. Там расположена 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ, по скоплениям живой силы и техники которой мы наносим удары. Что касается конкретно уничтожения склада ВСУ на этом участке, скорее всего, это могло быть оперативное хранение, поскольку взрыв был достаточно сильным», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что ВСУ на фоне провала попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку. Рогов отмечал, что противник подтягивает новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать. При этом он отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением.
Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, украинские власти жалеют западную технику, поэтому с тупым упрямством бросают в безуспешные «мясные штурмы» на фронте массы пехоты, боевики которой гибнут как мухи.
Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, в котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ.
Также Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении у поселков Пятихатки и Жеребянки уничтожена украинская штурмовая группа. Он отметил, что спецгруппа противника пыталась пройти к российским позициям, разведка раскрыла ее движение. В группе штурмовиков было порядка 30 человек, ей нанесено огневое поражение. Ранено семь боевиков, ликвидировано не менее пяти. Остальные члены группы отступили.
В Минобороны накануне сообщали, что у поселка Пятихатки на Запорожском направлении российскими силами были поражены скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
В беседе с газетой ВЗГЛЯД Рогов отмечал, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также называл новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника. Ранее в Госдуме предложили выставить подбитую натовскую технику возле посольств западных стран в Москве.
Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.
Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.
Путин постановил выплатить семьям погибших при создании укреплений в приграничных регионах по 5 млн рублей
Семьям работников, которые возводят фортификационные сооружения на приграничных территориях России, будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели, следует из указа российского лидера Владимира Путина.
На официальном портале правовой информации указано, что при ранении таким гражданам будут выплачивать по 3 млн рублей.
Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Ранее Путин установил выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС.
Российские бойцы группы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
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Российские бойцы Южной группировки «Шторм Z» захватили планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, а также позволяет отследить координацию между командирами разных родов войск, рассказал командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».
По его словам, группа сидит с таким планшетом в блиндаже и фиксирует передвижения российских военных на технике, после чего ВСУ устанавливают метку на карте и предоставляют доступ к этой информации в любому командиру в режиме реального времени, передает РИА «Новости».
«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», – подчеркнул боец.
Также он отметил, что планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на Угледарском направлении.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
Российский генерал призвал сменить тактику активной обороны в зоне СВО
Российский генерал-лейтенант Бужинский призвал сменить тактику активной обороны ВС России в зоне СВО
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Российским военным для решения минимальных задач спецоперации предстоит перейти от активной обороны к наступлению, выразил мнение на радиостанции «Спутник в Крыму» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
По его словам, нет смысла давать странам НАТО передышку, так как за это время они могут нарастить производство и поставку техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть», – подчеркнул Бужинский.
При этом генерал отметил, что формируются новые соединения, поэтому российские военные должны перейти в наступление и развивать успех для минимальных задач спецоперации.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией, в котором подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек.
Рожин: Нормативную базу для легализации ЧВК могут подготовить к весне
Военный эксперт Рожин предложил взять пример с США при легализации ЧВК
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ЧВК должны быть под контролем силовых ведомств. При подготовке закона о частных военных компаниях Россия могла бы подсмотреть зарубежный опыт и переложить часть нюансов на российские реалии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с юридической точки зрения ЧВК в России не существует.
«Вопрос о легализации частных военных компаний поднимался еще несколько лет назад. Сложилась ситуация, при которой фактически ЧВК в России есть, но правового поля для их функционирования нет. Поэтому многие частные военные компании регистрируются как охранные предприятия, но фактически выполняют именно военные функции и задачи», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«В результате возникает правовая коллизия. И если раньше такое положение дел государство устраивало, то сейчас ситуация обострилась. Я сомневаюсь, что Россия решит отказаться от ЧВК, поэтому и встает вопрос об их легализации и создании инструментов правового регулирования», – отметил он.
«Вполне возможно, что на осенней сессии депутаты начнут прорабатывать детали, а к весне уже выйдут на полноценный проект документа. Определенные концепции того, как он должен выглядеть, уже есть. Свое видение нормативной базы озвучивают и различные силовые структуры», – рассуждает эксперт.
«Напомню, что еще до начала СВО российский МИД поддерживал инициативу принятия закона о ЧВК, а Министерство обороны и ФСБ были против. Если говорить об основных положениях нормативного документа в этой сфере, очевидно, что в нем должны быть четко прописаны области и форматы применения ЧВК, порядок взаимодействия с Минобороны и другими силовыми ведомствами, права и обязанности военнослужащих ЧВК», – убежден собеседник.
«Государству важно сохранить монополию на применение силы, поскольку в противном случае ситуация может привести к катастрофическим последствиям. При этом в мировой практике достаточно много примеров интеграции ЧВК и центральной власти. Например, в США частные военные компании находятся под контролем Пентагона, ЦРУ, Госдепа. Они воспринимаются как инструмент американской политики», – напомнил эксперт.
«Во Франции и Британии есть свой опыт правового регулирования статуса ЧВК внутри системы госбезопасности. Кроме того, можно обратить внимание на опыт Турции, Китая. Не думаю, что нам нужно слепо скопировать зарубежный опыт, но подсмотреть нюансы и переложить что-то на свою правовую канву вполне допустимо», – заключил Рожин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос легализации частных военных компаний непростой, он должен обсуждаться правительством и Госдумой, но пока что юридически такие компании, в том числе «Вагнер», не существуют. Это стало ответом на вопрос специального корреспондента газеты «Коммерсант» Андрея Колесникова о том, сохранится ли эта компания как боевая единица.
Президент считает, что в ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» все «очень просто и очевидно для российского общества». «Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно, так… То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление… Я скажу так, очень аккуратно…», – сказал Путин.
Глава государства рассказал, что на встрече с представителями данной ЧВК в Кремле 29 июня он дал «оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны – того, что они сделали в ходе событий 24 июня», а также «показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения». Как пишет «Коммерсант», Путин заявил, что предложил участникам встречи несколько вариантов трудоустройства, и в том числе – под руководством их непосредственного командира с позывным «Седой», под началом которого бойцы «Вагнера» служили последние 16 месяцев.
«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель «Вагнера» Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», – рассказал Путин.
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что группа «Вагнер» начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники едет по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, сообщил Коц в своем Telegram-канале.
В Минобороны сообщили, что армия заканчивает прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер». Получено более 2 тыс. единиц техники и вооружения, в том числе – сотни единиц тяжелого вооружения. «Вагнер» передал танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРПК «Панцирь», САУ 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.
Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 16 атак ВСУ
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В последние сутки ВСУ предпринимали попытки наступать на Донецком и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Донецком направлении в результате слаженных действий Южной группировки войск отражены 16 атак противника около Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), Зайцево, Веселого, Красногоровки, Северного, Марьинки и западнее Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Возле Богдановки и Красногоровки ДНР нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Парасковиевкой и Разливом ДНР.
В ходе боевых действий потери противника составили до 280 военнослужащих, три бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, гаубица Д-20, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN-TPQ-36, сообщил Конашенков.
На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем в течение последних суток отбиты три атаки противника в районах Невского ЛНР и Григоровки ДНР, отчитались в Минобороны.
Также нанесено поражение подразделениям ВСУ под Невским, Червоной Дибровой и Кармазиновкой ЛНР.
В районе Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За минувшие сутки ликвидированы порядка 90 военнослужащих, танк, три бронемашины, а также две гаубицы Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.
В США заметили ложь Зеленского о потерях ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Киев умалчивает реальные потери в рядах ВСУ
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Украинское командование потеряло 26 тыс. солдат во время своего провального контрнаступления, а официальный Киев отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, в ходе заявленного контрнаступления украинцы потеряли 26 тыс. человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными, передает РИА «Новости».
Макгрегор отметил, что потери ВСУ являются катастрофическими, а киевский режим стремится скрыть такую неудобную правду от всего мира.
По мнению полковника, президенту Украины Владимиру Зеленскому остается надеяться только на то, что участие какой-либо третьей стороны в конфликте сможет спасти его из этой ужасной ситуации.
«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», – резюмировал Макгрегор.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за сутки потеряли до 210 военных
Украинская сторона в ходе попыток наступать на Запорожском и Южно-Донецком направлениях потеряла сотни военнослужащих, сообщило Министерство обороны.
Группировка войск «Восток» поразила на этих направлениях живую силу и технику ВСУ у поселков Приютное, Пятихатки (Запорожская область), Урожайное и Ровнополь (ДНР), сообщило министерство в своем Telegram-канале.
У Пятихаток и Дорожнянки (Запорожская область) пресечена деятельность трех украинских ДРГ. Также уничтожены шесть складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 36-й бригады морской пехоты ВСУ у поселков Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка Запорожской области.
На этих направлениях ВСУ потеряли до 210 человек, четыре бронемашины, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Гвоздика».
На Купянском направлении Западная группировка войск поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Табаевка, Тимковка, Новомлынск, Ольшана, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Ликвидированы до 20 бойцов ВСУ, две бронемашины, две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении поражены до 70 украинских военных, пять автомобилей, артиллерийская система М777, САУ «Акация» и гаубица Д-30.
В МИД назвали западных наемников законной целью российских военных
Москва считает, что западные наемники в зоне спецоперации на Украине являются законными целями российских военных.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, иностранцам, воюющим на стороне Киева, стоит помнить о том, что они становятся законными целями ВС России, передает ТАСС.
Сейчас Москва наблюдает наибольшую активность иностранных ЧВК в зоне спецоперации, добавила она. «Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений», – отметила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что НАТО вовлечено в украинский конфликт, так как поставляет туда оружие.
ВС России за сутки поразили 89 артиллерийских подразделений армии Украины
Российские военные за последние сутки нанесли поражение 89 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике ВСУ в 112 районах, говорится в сообщении Минобороны.
Так, в районе Успеновки Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Под Предтечино и Александро-Шультино ДНР, а также Ореховым Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, сообщает Минобороны в Telegram.
Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачено девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Одновременно уничтожено 14 украинских беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 455 самолетов, 242 вертолета, 5009 дронов, 426 ЗРК, 10,7 тыс. танков и других бронемашин.
Российская авиация поразила десятки мест скопления боевиков ВСУ на Запорожском направлении
Группировка «Восток»: ВКС России поразили места скопления живой силы ВСУ на Запорожском направлении
Российская штурмовая авиация ликвидировала десятки мест скопления живой силы ВСУ на Запорожском направлении, сообщает начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
Уточняется, что уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике, передает РИА «Новости».
Также Чехов добавил, что ударным БПЛА уничтожена боевая бронированная машина с боевиками в районе северо-западнее Приютного.
«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», – подчеркнул он.
При этом Чехов отметил, что в течение прошедших суток на Запорожском направлении противник не предпринимал активных действий, вел разведку и пытался перегруппировать силы.
Утром в субботу российский спецназ уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на Запорожском направлении.
До этого в Минобороны сообщали, что украинская сторона в ходе попыток наступать на Запорожском и Южно-Донецком направлениях потеряла сотни военнослужащих.
В Запорожской области ликвидировали две украинские ДРГ
Две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ были ликвидированы на территории Запорожской области силами России, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Противник пытался провести разведку на севере Дорожнянки, но группа была накрыта огнем и ей пришлось отойти в направлении Гуляйполя, рассказал Балицкий в своем Telegram-канале.
«На ореховском направлении зафиксированы две ДРГ, до 12 человек в каждой, которые выдвигались в направлении Степового и Пятихаток», – написал он.
Группы были обнаружены и ликвидированы.
На сватовском и краснолиманском направлениях ВСУ девять раз пытались атаковать ВС России
Вооруженные силы Украины предприняли девять попыток атаковать позиции ВС России на сватовском и краснолиманском направлениях, но они потерпели поражение, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
Огневое поражение было нанесено в результате действий подразделений, а также при поддержке авиации и артиллерии группировки войск «Центр», передает ТАСС слова Савчука.
Ранее сообщалось о ликвидации украинских лодок, которые пытались форсировать Днепр.