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На месте гибели ребенка в Тарасовке обнаружили части кассетной бомбы
На месте гибели ребенка в Тарасовке следователи обнаружили, предположительно, поражающие элементы кассетного боеприпаса
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Российские следователи обнаружили на месте гибели ребенка в поселке Тарасовка Запорожской области, по предварительной информации, поражающие элементы кассетного боеприпаса.
Оперативная группа Следственного комитета России прибыла в Тарасовку на место гибели ребенка в результате украинского обстрела. При осмотре места трагедии следователи обнаружили так называемые оперения стабилизатора – поражающие элементы кассетного боеприпаса, передает РИА «Новости».
Помимо этого, на стенах частного дома заметили повреждения, характерные для поражающих элементов.
Все найденные части планируется направить на экспертизу, чтобы установить тип боеприпаса.
Ранее Пентагон сообщил, что кассетные боеприпасы, переданные Вашингтоном Киеву, прибыли на украинскую территорию. В американском военном ведомстве отметили, что на Украине уже находились кассетные боеприпасы, «переданные ранее третьими странами».
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
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Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска
Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска
В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy.
По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости».
«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта.
В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.
«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он.
Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ
Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.
По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru.
Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта.
Польский генерал Скшипчак: Украина обречена на «медленную агонию»
Отсутствие четких гарантий для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе означает обречение киевского режима на уничтожение, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
Украина обречена на «медленную агонию», она «будет кровоточить, истекать кровью», и осенью роли поменяются, когда Россия начнет наступление, заявил Скшипчак на радио RMF FM. Перевод представлен «ИноСМИ».
По его словам, НАТО подставило украинского лидера Владимира Зеленского, и киевский режим «когда-нибудь иссякнет».
Он добавил, что ничего не было сделано для того, чтобы дать украинцам надежду на помощь.
Ранее западные СМИ сообщили, что саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников.
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться
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Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство».
«А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента.
Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент.
Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области.
Командир «Ахмата» заявил о полном контроле Клещеевки под Артемовском
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
Российская группировка полностью контролирует село Клещеевка под Артемовском в ДНР, бойцы спецотряда «Ахмат» держат линию от него вниз до Курдюмовки, рассказал командир подразделения Апты Алаудинов.
По его словам, бойцы «Ахмата» находятся на всей линии, «начиная от Клещеевки и вниз». Алаудинов добавил, что одно крыло отряда находится в Курдюмовке, второе крыло – в Клещеевке, передает РИА «Новости».
По словам Алаудинова, противник «продолжит закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнется».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в районе населенного пункта Клещеевка на Бахмутском (Артемовском) направлении взял в плен пятерых украинских боевиков.
Киев захотел получить ядерное оружие от стран G7
СНБО Украины: Киев хочет, чтобы страны G7 с ядерным оружием отдавали Украине такую помощь при угрозе
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Властям Украины важно, чтобы владеющие ядерным оружием страны «Группы семи», с которыми Киев собирается заключить двусторонние соглашения в сфере безопасности, передавали ему такую помощь в случае угрозы Украине, заявил на телеканале «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, ключевое направление Киева – иметь отдельные соглашения о безопасности Украины с каждым членом G7, чтобы эти страны могли предоставлять такую помощь Украине, передает ТАСС.
Данилов добавил, что в каждом соглашении будет обозначена ответственность сторон за «те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий».
По словам секретаря СНБО, в данный момент ядерное оружие является той вещью, которой пугаются на Западе.
Более того, Данилов назвал отказ Украины от своих запасов ядерного оружия по условиям Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году, «стратегической ошибкой Запада».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
Рогов сообщил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ несут рекордные потери на Васильевском направлении в Запорожской области
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Украинские войска несут рекордные потери при атаке на Васильевском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что украинские войска несут рекордные потери на Васильевском направлении Запорожского фронта, за последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки, передает РИА «Новости».
Он добавил, что атаки были лобовыми, так называемыми мясными штурмами, хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами.
Рогов рассказал, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем, было уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации.
Ранее в четверг Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.
ФСБ задержала шпионивших для ВСУ в Курской области россиян
В Курской области группа россиян занималась сбором и передачей киевскому режиму сведений об объектах Минобороны России, их деятельность пресекла ФСБ, сообщили в спецслужбе.
Подозреваемые, по версии следствия, собирали информацию об объектах Минобороны в Курской области и передавали ее представителям ВСУ, сообщается на сайте ведомства.
Собранные данные могли быть использованы для проведения диверсий и терактов, высокоточных ударов беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.
У них изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, где содержались инструкции по выполнению заданий.
Дело возбудили по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии».
Сейчас подозреваемых арестовали, они дают признательные показания.
Ранее ФСБ арестовала подозреваемого в попытке вступить в ВСУ жителя Владимирской области.
МОК не пригласил Россию и Белоруссию на Олимпиаду 2024 года
Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Белоруссии не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
МОК объяснил отказ от приглашения собственными санкциями в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на украинской территории, передает ТАСС.
Также приглашения не поступят Национальному олимпийскому комитету Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.
В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».
Ранее МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов. МОК также осудил решение киевского режима не пускать своих атлетов на турниры, в которых участвуют представители России.
Глава Росатома рассказал о признаках подготовки Киевом удара по ЗАЭС
Гендиректор Росатома Лихачев: Показания пленных украинских диверсантов говорят о подготовке Киевом удара по ЗАЭС
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Показания попавших в плен украинских диверсантов и разведданные Вооруженных сил России свидетельствуют о подготовке Киевом удара по Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Гендиректор Росатома сообщил журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого размещена видеозапись комментария Лихачева, что разведданные Вооруженных сил России и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки Киевом атаки на Запорожскую АЭС. По словам Лихачева, с одной стороны, украинской стороной готовились наводчики и обозначения целей, а с другой стороны, Киев заявлял о том, что Россия готовится якобы «взорвать» ЗАЭС.
Лихачев также отметил вклад МАГАТЭ в опровержение заявлений Киева. Он подчеркнул, что сегодня четыре человека из МАГАТЭ трудятся непосредственно на территории Запорожской атомной станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования.
Лихачев также напомнил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси современными способами, в том числе и в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), донес эту оценку своих экспертов. «И таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду», – отметил генеральный директор Росатома.
Он подчеркнул, что надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв атомной станции, когда у тебя там непосредственно каждый день работают 3,5 тыс. человек. «При этом еще и очень значимая часть людей – приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара. Мы вкладываем очень большие деньги и очень многие силы для того, чтобы жизнь там (в городе – прим. ВЗГЛЯД) наладилась», – добавил глава Росатома.
Ранее в четверг глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС.
Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении
Российский военный Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении
Боец «Южной» группировки российских войск с позывным Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении.
Командир подразделения, в котором служит Юган, рассказал, что противник малой группой начал бодрое наступление, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался в обстановке, передает РИА «Новости».
Обнаружив наступающего противника, российский военный открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сменить позицию и продолжил стрельбу, ранив одного из боевиков киевского режима. Второй украинский военный решил сбежать, но нарвался на минные заграждения.
По словам командира, сейчас Юган находится в госпитале на лечении. Боец был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками из Уральского федерального округа, обороняя окраины Донецка.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 30 атак ВСУ.
Spiegel: Украина вместо вступления в НАТО осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»
Spiegel: После саммита НАТО в Вильнюсе Украина вместо вступления в альянс осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»
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Саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников, сообщили западные СМИ.
Многие западные СМИ отмечают, что саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, стал провальным для Украины, так как Киев не получил приглашения в альянс, передает РИА «Новости».
Испанская Mundo констатировала, что совместная декларация G7 в поддержку Украины – это не то, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению французской Parisien, страны НАТО в Вильнюсе едва ли пошли дальше решения, принятого альянсом в 2008 году, еще при американском президенте Джордже Буше-младшем.
Колумнист британской Times прогнозирует, что результатом нерешительности НАТО для Киева станет глубокое и оправданное разочарование.
Европейское издание Politico признает, что «решение» по членству Украины в НАТО стало глубоким разочарованием для Киева. Авторы статьи пришли к выводу, что украинцы «разочаровались тем, как работает НАТО». Издание отмечает, что критические заявления Зеленского, который назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Киева в НАТО, осложнили работу над итоговым документом.
В свою очередь французская Monde отмечает, что тон Зеленского вызвал раздражение среди его американских и британских собеседников.
При этом испанская Pais сочла недовольство Зеленского частью стратегии, которую он почти постоянно использует, чтобы усилить давление на союзников.
Французская Parisien также считает, что Зеленский театрально изобразил свое разочарование на встрече в Литве, прибыв в Вильнюс разъяренным, а уехав немного успокоенным.
К такому же выводу пришло и немецкое издание Handelsblatt, сообщившее, что Зеленский после саммита выглядел «смирившимся» и «демонстративно последовал совету» британского министра обороны Бена Уоллеса, который порекомендовал Киеву «меньше критиковать и больше благодарить» западных союзников.
По мнению колумниста немецкого журнала Spiegel Яна Пуля, в Германии и Франции убеждены, что Украина пока не может стать членом ЕС или НАТО из-за коррупции в Киеве. Автор статьи назвал Украину «попрошайкой, которая клянчит оружие».
По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, у альянса не получилось создать видимость единства, а решение о гарантиях Украине было принято «с большим трудом».
В свою очередь американское издание New York Times считает, что за неопределенной формулировкой о будущем членстве Украины в НАТО скрывается более важная дискуссия, которая может стать еще одним поводом для раскола альянса.
Как поясняет издание, пока одни страны НАТО считают, что Киев будет готов к вступлению в альянс при полном наступлении мира, другие допускают присоединение Украины, когда будет достигнуто устойчивое прекращение огня, еще один вариант – стабильная линия соприкосновения, однако вести дискуссию публично в альянсе «не могут из-за России».
Колумнист Times также пришел к выводу, что неспособность НАТО в ходе саммита предложить Украине путь к членству «обнажает трещины» в альянсе и дает повод Москве продолжать борьбу.
«Существуют значимые и опасные границы, за которые альянс не должен переходить», – напоминает Washington Post.
Колумнист немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что лидерам стран НАТО на саммите в Вильнюсе «не хватило мужества», а президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проявили «командную осторожность». Автор отмечает, что не были использованы имевшиеся возможности по присоединению к НАТО отдельных частей Украины по аналогии с разделенной Германией. При этом, по его мнению, предложенные «Группой семи» (G7) обязательства по безопасности в долгосрочной перспективе обойдутся Западу гораздо дороже, чем поставки Украине оружия и гарантии от НАТО.
Испанская Confidencial пишет, что встреча в Вильнюсе была непростой и заставила партнеров набраться терпения и научиться уступать. Издание считает, что саммит несколько раз был близок к провалу, в том числе из-за Зеленского, который своими заявлениями разозлил многие делегации. В то же время издание называет результаты саммита успешными – различным делегациям удалось успокоить представителей Киева.
При этом, по мнению испанского издания, если раньше саммиты НАТО представляли собой идеально просчитанный танец, где всем твердой рукой дирижируют США, то эта встреча была «не хореографической, а рабочей», и показала, в какой мере натовские ястребы вроде стран Балтии или Польши способны оказать давление на американского президента.
Альянс одержим сохранением единства любой ценой, и формулировки коммюнике являются примером этого – сбалансированный текст, который должен был найти золотую середину между различными позициями, отмечает испанское издание.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что человек, умеющий читать, все сам поймет об отношении Североатлантического альянса к Украине. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.