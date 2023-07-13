Эксперты назвали методы поддержки развития высоких технологий в России

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13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
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Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.  Подробности...
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Финскому министру простят «турецких обезьян»

Финскому МИД пришлось извиняться за слова министра финансов страны о «турецких обезьянах» Heikki Saukkomaa/Global Look Press
Глава МИД Финляндии извинилась перед Анкарой за слова министра финансов и главы ультраправой партии Риикки Пурры о «турецких обезьянах». При этом руководитель экономического ведомства ранее была уличена в целой серии расистских комментариев, из-за чего оппозиционные партии собираются проголосовать за вотум доверия к Пурре. Чем закончится политический скандал в Финляндии и готова ли Турция принять извинения Хельсинки? Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Эксперты назвали методы поддержки развития высоких технологий в России

    13 июля 2023, 20:59

    Текст: Валентина Григоренко

    На сессии «Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях» в рамках «Форума будущих технологий» спикеры обсудили, как россияне относятся к технологиям, которые потенциально определят будущее страны и как эти технологии развиваются в действительности. Эксперты назвали наращивание кадрового потенциала обязательной частью работы по развитию науки в России.

    Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что российское общество оптимистично относится к технологическому развитию, что можно сказать далеко не обо всех странах мира. Он отметил, что Россию можно отнести к числу стран техно-оптимистичных. Одним из важных вопросов, по его мнению, стал престиж профессий ученого и инженера – тех людей, которые будут создавать технологии будущего, в условиях современности.

    Зампред правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс указал, что в последние годы в России произошло множество положительных изменений в области науки и технологий. Во многом, хорошую службу прогрессу сослужил тренд на импортозамещение. Он указал, что в России есть срочные инвестиции в НИОКР и в какие-то переделки, которые так или иначе связаны либо с инженерными историями, либо с айтишными, либо с научно-технологическими. По его словам, особенно у тех компаний, которые остались отрезаны от этих технологий, и это достаточно серьезный буст для разворота в сторону поддержки внутренней науки.

    Декан факультета права «Высшей школы экономики» (ВШЭ) Вадим Виноградов заявил, что для защиты граждан страны власти РФ принимают определенные меры. «Есть попытки наладить диалог с зарубежными ИТ-гигантами. С другой стороны, нельзя исключать и то, что уже временем проверенная история – это, конечно, принуждение. В данном случае мы имеем в виду правовое принуждение», – указал Виноградов. К необходимым правовым мерам спикер отнес закон о приземлении, разработанный на опыте ряда других стран, штрафы в ответ на произвол со стороны ИТ-гигантов (цензурирование контента, блокировка) и еще ряд мер.

    Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко сделал предложение по популяризации науки в стране: «Нужно точно достучаться до целевой аудитории. Как мы поняли, это бабушки, родители. Здесь все средства хороши. Это фильмы, это популяризация через, условно, газету», – указал он.

    Спикер отметил, что сейчас существуют некоторые факторы, стоящие на пути успешного продвижения науки в России. Первым фактором он назвал недоверие к ученым, вызванное фейками в интернете. Вторым фактором Плуготаренко посчитал опасения по поводу угроз, исходящих от ИИ. Другим существенным фактором, вызывающим много затруднений, эксперт определил геополитический вопрос.

    Обязательной частью работы по развитию научной отрасли в стране, по словам Плуготаренко, является наращивание кадрового потенциала. «Невозможно говорить о правильном развитии в сегодняшнем бушующем мире, не принимая во внимание кооперацию государства, бизнеса и, соответственно, высшей школы. Только в кооперации можно создавать и ученых, и продукты, которые будут релевантны времени. Самое главное, что приходит в голову, когда говорят о таких отраслях, это кадровый голод. Мы все время говорим про айтишников, что не хватает, около миллиона айтишников постоянно у нас в стране. С учеными то же самое», – указал эксперт.

    Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией ЮВО Попова
    Турчак: Депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу
    		   
    13 июля 2023, 10:52
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Заявление генерал-майора Ивана Попова о его якобы отстранении от службы было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, но депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

    «Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», – написал Турчак в Telegram.

    Он также добавил, что совесть самого Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», – отметил Турчак.

    Он также подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики.

    Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы после доклада о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению».

    Коментарии (171)
    Бывший посол России в Бангладеш умер после избиения
    Прокуратура Тверской области: Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Николаев умер после избиения
    		   
    12 июля 2023, 21:48
    Фото: mid.ru
    Текст: Антон Никитин

    Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш 73-летний Александр Николаев, которого избили в Тверской области, скончался, прокуратура региона вынесла постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК РФ, сообщили в ведомстве.

    В прокуратуре в Тверской области заявили, что региональным надзорным ведомством вынесено постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по региону для организации дальнейшего предварительного следствия в связи со смертью потерпевшего, передает РИА «Новости».

    Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено в Тверской области в июне после избиения бывшего чрезвычайного и полномочного посла в Бангладеш Александра Николаева.

    В УМВД по региону заявляли, что подозреваемый установлен. В следственном отделе УМВД по Конаковскому району возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, максимальная санкция – восемь лет лишения свободы.


    Коментарии (20)
    Командующий 58-й армией ЮВО заявил об отстранении от службы
    Командующий 58-й армией Южного военного округа Попов заявил об отстранении от службы
    		   
    13 июля 2023, 10:05
    Фото: Министерство обороны РФ
    Текст: Алина Власенко

    Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он якобы был отстранен от службы.

    Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram. Попов связал кадровые изменения с его недавним докладом о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению», пишет «Коммерсант».

    «Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», – добавил Попов.

    Коментарии (74)
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
    		   
    13 июля 2023, 04:30
    Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.

    Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.

    «Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».

    Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.

    Коментарии (12)
    Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
    Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
    		   
    13 июля 2023, 07:42
    Фото: кадр из видео telegram-канала «Судоплатов»
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».

    Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».

    Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».

    Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.

    Коментарии (32)
    Военкор Коц: Бойцы «Вагнера» снялись с полевых лагерей
    		   
    13 июля 2023, 14:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Группа «Вагнер» якобы начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Длинная колонна без тяжелой техники едет по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, сообщил Коц в своем Telegram-канале.

    Он предположил, что «Вагнер» начал передислокацию из полевых лагерей. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами, что «может косвенно говорить о пункте назначения», указал военкор.

    Ранее Минобороны перечислило количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер».

    Коментарии (29)
    Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска
    Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска
    		   
    13 июля 2023, 09:05
    Фото: REUTERS/Christian Mang
    Текст: Александра Юдина

    В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy.

    По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости».

    «Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта.

    В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.

    «Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он.

    Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.

    Коментарии (9)
    Стало известно, что Байден пообещал Эрдогану в обмен на прием Швеции в НАТО
    		   
    13 июля 2023, 14:55
    Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил американский публицист Сеймур Херш.

    «Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Херша.

    Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО в ответ на активацию переговоров о безвизовом режиме между Турцией и ЕС.

    Коментарии (21)
    Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
    Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу

    13 июля 2023, 09:55

    Текст: Алина Власенко

    Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.

    «Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.

    Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.

    Коментарии (2)
    ОНК опровергла нахождение Суровикина в «Матросской тишине»
    Мельников опроверг нахождение Суровикина в «Матросской тишине»
    		   
    13 июля 2023, 11:09
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Информация о том, что генерал Сергей Суровикин якобы находится в «Матросской тишине», не соответствует действительности, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

    Мельников заявил, что побывал на этой неделе в СИЗО-1/77 («Матросская тишина»), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4, ни в одном из этих учреждений нет Суровикина, заявил Мельников, передает РИА «Новости».

    Он удивился тому, что украинский публицист Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают обратное.

    Мельников не смог подтвердить или опровергнуть информацию о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это – зона ответственности ОНК Подмосковья.

    До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.

    Коментарии (35)
    Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий
    Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров
    		   
    13 июля 2023, 13:22
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.

    Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным.

    Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он.

    На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах.

    В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун.

    Коментарии (19)
    Лавров подчеркнул невозможность возвращения к прежним отношениям с Западом
    Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с недружественными странами
    		   
    13 июля 2023, 00:58
    Фото: МИД России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, как в целом изменились внешнеполитические ориентиры России с начала специальной военной операции на Украине.

    Лавров сообщил, что после начала СВО страны Запада «резко активизировали гибридную войну против России», начатую ими еще в 2014 году. Их действия «создают экзистенциальную угрозу для России», которая должна «всеми имеющимися средствами» защищать «свое право на свободное и суверенное развитие», сказал он.

    Министр указал на то, что «возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет». В случае отказа коллективного Запада от «антироссийского курса» Москва «посмотрит, о чем конкретно идет речь». По словам Лаврова, Россия намерена исходить из собственных интересов, пишет Lenta.ru.

    Он подчеркнул, что Глобальные Восток и Юг, где живет около 85% человечества, не поддержали санкции против России, «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия». Лавров отметил, что «укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть».

    Лавров заявил, что «в обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах». Как пояснил министр, Россия не намерена участвовать в структурах, где лишена «возможности защитить свои интересы».

    При этом Россия будет способствовать «формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств», сказал он.

    Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.

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    Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16
    Лавров назвал угрозой в ядерной сфере со стороны Запада появление у Киева истребителей F-16, способных нести ЯО
    		   
    13 июля 2023, 01:57
    Фото: Mike Killian/U.S. Air Force/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.

    Комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, Лавров заявил, что эта тема исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны, пишет Lenta.ru.

    Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.

    По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.

    Лавров отметил, что в вопросе российского видения урегулирования конфликта позиция Москвы «не претерпела кардинальных изменений». Должны быть обеспечены защита населения Донбасса и русскоязычных граждан и нацменьшинств на самой Украине, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с украинской территории; Украина должна сохранить внеблоковый и безъядерный статус; должны быть признаны новые территориальные реалии. Кроме того, как отметил министр, требуется «решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах».

    Россия «открыта для диалога, но будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией «на земле», сказал он.

    Лавров поблагодарил партнеров России за мирные инициативы по Украине, отметив, что не считает эти инициативы преждевременными. Он сказал, что для российской стороны «мир всегда находится в приоритете», но Запад и Украина отказываются «идти на любую форму деэскалации».

    Кроме того, министр заявил об уверенности России в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. При этом «киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил». Лавров полагает, что подобного «в истории этого псевдосуда еще не было».

    Глава МИД России отметил, что со стороны международных гуманитарных организаций «принципиальных оценок» на случившееся не последовало, как было и в ситуациях с диверсией на аммиакопроводе Тольятти – Одесса и терактом против «Северных потоков».

    «Агентства ООН ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», – сказал он.

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

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    Финляндия извинилась за слова министра финансов о «турецких обезьянах»
    Глава МИД Финляндии Валтонен извинилась перед Анкарой за слова министра финансов Пурры о «турецких обезьянах»
    		   
    13 июля 2023, 05:56
    Фото: Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах».

    Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она сообщила, что передала извинения властей Финляндии за «неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нового правительства» страны. Валтонен заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».

    Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах», передает ТАСС со ссылкой на Yle.

    Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения.

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    Польский генерал Скшипчак: Украина обречена на «медленную агонию»

    13 июля 2023, 14:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Отсутствие четких гарантий для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе означает обречение киевского режима на уничтожение, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

    Украина обречена на «медленную агонию», она «будет кровоточить, истекать кровью», и осенью роли поменяются, когда Россия начнет наступление, заявил Скшипчак на радио RMF FM. Перевод представлен «ИноСМИ».

    По его словам, НАТО подставило украинского лидера Владимира Зеленского, и киевский режим «когда-нибудь иссякнет».

    Он добавил, что ничего не было сделано для того, чтобы дать украинцам надежду на помощь.

    Ранее западные СМИ сообщили, что саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников.

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