Эксперты назвали методы поддержки развития высоких технологий в России

На сессии «Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях» в рамках «Форума будущих технологий» спикеры обсудили, как россияне относятся к технологиям, которые потенциально определят будущее страны и как эти технологии развиваются в действительности. Эксперты назвали наращивание кадрового потенциала обязательной частью работы по развитию науки в России.

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал, что российское общество оптимистично относится к технологическому развитию, что можно сказать далеко не обо всех странах мира. Он отметил, что Россию можно отнести к числу стран техно-оптимистичных. Одним из важных вопросов, по его мнению, стал престиж профессий ученого и инженера – тех людей, которые будут создавать технологии будущего, в условиях современности.

Зампред правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс указал, что в последние годы в России произошло множество положительных изменений в области науки и технологий. Во многом, хорошую службу прогрессу сослужил тренд на импортозамещение. Он указал, что в России есть срочные инвестиции в НИОКР и в какие-то переделки, которые так или иначе связаны либо с инженерными историями, либо с айтишными, либо с научно-технологическими. По его словам, особенно у тех компаний, которые остались отрезаны от этих технологий, и это достаточно серьезный буст для разворота в сторону поддержки внутренней науки.

Декан факультета права «Высшей школы экономики» (ВШЭ) Вадим Виноградов заявил, что для защиты граждан страны власти РФ принимают определенные меры. «Есть попытки наладить диалог с зарубежными ИТ-гигантами. С другой стороны, нельзя исключать и то, что уже временем проверенная история – это, конечно, принуждение. В данном случае мы имеем в виду правовое принуждение», – указал Виноградов. К необходимым правовым мерам спикер отнес закон о приземлении, разработанный на опыте ряда других стран, штрафы в ответ на произвол со стороны ИТ-гигантов (цензурирование контента, блокировка) и еще ряд мер.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко сделал предложение по популяризации науки в стране: «Нужно точно достучаться до целевой аудитории. Как мы поняли, это бабушки, родители. Здесь все средства хороши. Это фильмы, это популяризация через, условно, газету», – указал он.

Спикер отметил, что сейчас существуют некоторые факторы, стоящие на пути успешного продвижения науки в России. Первым фактором он назвал недоверие к ученым, вызванное фейками в интернете. Вторым фактором Плуготаренко посчитал опасения по поводу угроз, исходящих от ИИ. Другим существенным фактором, вызывающим много затруднений, эксперт определил геополитический вопрос.

Обязательной частью работы по развитию научной отрасли в стране, по словам Плуготаренко, является наращивание кадрового потенциала. «Невозможно говорить о правильном развитии в сегодняшнем бушующем мире, не принимая во внимание кооперацию государства, бизнеса и, соответственно, высшей школы. Только в кооперации можно создавать и ученых, и продукты, которые будут релевантны времени. Самое главное, что приходит в голову, когда говорят о таких отраслях, это кадровый голод. Мы все время говорим про айтишников, что не хватает, около миллиона айтишников постоянно у нас в стране. С учеными то же самое», – указал эксперт.