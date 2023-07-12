Рабочая группа по вопросам СВО передала Центру боевой подготовки мобильные тренажеры

Рабочая группа по вопросам СВО передала Центру боевой подготовки несколько мобильных тренажеров для отработки тактики

Рабочая группа по вопросам СВО передала Центру боевой подготовки в Мулино Нижегородской области несколько мобильных тренажеров для отработки тактических действий. На них военные будут тренироваться обнаруживать и «заптуривать» самые разные цели противника, а также западную технику – от бронемашин до танков Leopard. Соответствующие режимы в этих машинах есть, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Передан и комплексный тактический тренажер танкового взвода, отметил он в своем Telegram-канале.

Турчак уточнил, что на этих машинах заниматься можно в любое время суток, при любой погоде и в любом месте, благодаря их мобильности. Первую партию мобильных тренажеров передали в марте общевойсковому полигону в Краснодарском крае.

Эта техника поможет военныи довольно быстро в условиях, максимально приближенных к боевым, овладеть нужными навыками ведения боя, заключил он.