Ликсутов: Высокотехнологичный поезд «Иволга 3.0» успешно протестировали в Москве

Высокотехнологичный поезд «Иволга 3.0» успешно протестирован и уже курсирует с пассажирами на Казанском направлении железной дороги в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, первая «Иволга 3.0» уже курсирует с пассажирами на Казанском направлении железной дороги. Ликсутов добавил, что «Иволги» созданы специально для городских перевозок, поезд прошел обкатку без пассажиров на всех направлениях будущих диаметров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ЦППК и РЖД проверили системы энергообеспечения, контактную сеть и другую инфраструктуру, «Иволга 3.0» успешно прошла все тесты.

Отмечается, что в новой серии «Иволги» намного больше сидений, есть подлокотники, беспроводные зарядки в приоконных столиках и крючки для личных вещей.