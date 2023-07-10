Мишустин назвал сроки доработки самолета Ту-214

Мишустин: Самолет Ту-214 будет полностью доработан до конца 2024 года

Разработка лайнера Ту-214 полностью завершится до конца следующего года, при этом в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

Говоря о развитии авиапромышленной отрасли, глава кабмина сообщил, что «до конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 – один из самых надежных типов воздушных судов», при этом «в его конструкции не останется иностранных материалов и изделий», передает ТАСС.

Также премьер обратил внимание на то, что «осенью начнутся комплексные испытания «Суперджета» c установленными двигателями ПД-8».

Ранее Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») рассказал, что было принято решение о выделении 41,8 млрд рублей из ФНБ на расширение производства самолета Ту-214.