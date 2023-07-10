Periodico: США могут к декабрю решить, подталкивать ли Киев к переговорам с Москвой

К декабрю Вашингтон может решить, подтолкнуть ли Киев к переговорам с Москвой, сообщила испанская газета Periodico со ссылкой на военные источники.

Также источники считают, что к концу года будет понятно, достигла ли Украина в рамках своего контрнаступления достаточных успехов, чтобы Киев был готов сесть за стол переговоров с Москвой, передает РИА «Новости».

Напомним, Берлин и Вашингтон блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе, сообщило издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник.