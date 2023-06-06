Политолог: В Магаданской области дети благодаря губернатору отдохнут за счет бюджета региона

Эксперт Федорова назвала политику магаданского губернатора Носова социально ориентированной

В Магаданской области на все объекты больше нагрузки, чем в умеренном климате. Поэтому каждый ремонт поликлиники, каждый новый детский сад, каждое достижение в сельском хозяйстве – значит куда больше, чем в средней полосе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Во вторник президент Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Сергея Носова на новый срок.

«Магаданская область – один из самых маленьких регионов России, в нем проживает всего 134 тыс. человек. При этом здесь трудные климатические и транспортные условия. Поэтому Сергею Носову досталась непростая задача. Но при этом результаты его работы можно оценивать как хорошие», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

Она особо отметила успехи губернатора в развитии системы здравоохранения и образования. «Открыт онкологический диспансер, строится перинатальный центр. Вводятся объекты образования – строятся детские сады и школы. В этом нет ничего сверхъестественного, это норма жизни. Это означает, что регион развивается, не стоит на месте, живет нормальной человеческой жизнью», – подчеркнула эксперт.

Федорова особо отметила строительство на деньги инвесторов пассажирского терминала международного аэропорта Магадана «Сокол». «С точки зрения логистической связности и туристической привлекательности – это важно. Регионы страдают без новых аэропортов», – пояснила собеседник.

По ее словам, в Магаданской области на все объекты больше нагрузки, чем в умеренном климате, «поэтому каждый ремонт поликлиники, каждый новый детский сад, каждое достижение в сельском хозяйстве – значит куда больше, чем в средней полосе». «Надо признать, что Носов – молодец. На следующие пять лет сделан неплохой задел. В целом политику губернатора можно назвать социально ориентированной. Я особо отмечу, что благодаря губернатору дети получили возможность отдохнуть за счет бюджета региона. Пожелаем Носову удачи на выборах и посмотрим, поддержат ли его местные жители», – добавила эксперт.

Во вторник президент России Владимир Путин одобрил намерение губернатора Магаданской области Сергея Носова выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в сентябре. При этом глава государства подчеркнул, что самым главным остается поддержка людей. «Все-таки выборы есть выборы, я бы вам рекомендовал напрямую работать с людьми», – сказал Путин Носову. Президент посоветовал губернатору «послушать людей», чего бы они ожидали от кандидата и какой хотели бы видеть его работу. Он указал, что с Колымы продолжается отток населения, хотя уровень зарплат там выше среднего по России.

Путин подчеркнул также, что для граждан при выборе места жительства важен не только уровень зарплат, но и общий комфорт – ситуация в сфере здравоохранения в регионе, образовании и ЖКХ. В связи с этим президент отметил, что в Магаданской области проблем с системой ЖКХ «еще очень много».

Носов, который с 2012 по 2018 год был мэром Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, был назначен врио главы Магаданской области указом Путина 28 мая 2018 года. В том же году он одержал победу на выборах губернатора региона.

При Носове Магаданская область поднялась с 54-го на 14-е место по инвестиционной привлекательности, в полтора раза вырос объем выплат социальным категориям граждан, увеличились студенческие стипендии, растет золотодобыча.