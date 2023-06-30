Макрон срочно покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

AFP: Президент Франции Макрон покинул саммит ЕС из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам из-за беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейским подростка, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Макрон спешно покинул саммит ЕС в Брюсселе.Предположительно, он отправился в Париж на заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну после убийства полицейским 17-летнего водителя, передает ТАСС.

Между тем, радиостанция RTL сообщила, что радикалы за ночь беспорядков во Франции подожгли около 500 зданий, 565 автомобилей и 21 автобус.

Министр-делегат по вопросам жилищной политики Оливье Клейн заявил, что во Франции могут объявить чрезвычайное положение, никакой вариант реагирования на события «не может быть исключен».

Представитель администрации французского лидера заявил, что президент готов рассмотреть любые меры для поддержания порядка.

Ранее сообщалось, что полиция Франции во время беспорядков задержала более 650 человек.

СМИ сообщили, что во Франции продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, в Нантере подожгли офис банка Credit Mutuelle, в Марселе грабят магазины и поджигают технику городских служб, в Реймсе разграбили комиссариат полиции.

Напомним, в Нантере проходит марш памяти о 17-летнем парне, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования.