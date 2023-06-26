Депутат: Союзное государство России и Белоруссии прошло проверку на крепость

Депутат Госдумы Водолацкий: Российское гражданское общество продемонстрировало консолидацию вокруг президента во время попытки вооруженного мятежа

Во время мятежа российское общество показало образец сплочения вокруг президента. Ни в одном регионе происходящее не вызвало панику. Также проверку на крепость прошло Союзное государство России и Белоруссии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Во время попытки мятежа наше гражданское общество показало консолидацию. Можно сказать и шире – Россия продемонстрировала единение вокруг президента и власти в целом», – отметил Виктор Водолацкий, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

«Ролики в поддержку власти и осуждения Пригожина записывали и бойцы на линии боевого соприкосновения. То есть консолидацию против мятежа можно трактовать и как очередное доказательство подавляющей поддержки россиянами проведения СВО», – подчеркнул собеседник.

«Ни в одном регионе РФ мятеж не вызвал панику. Отдельно отмечу, что все новые регионы также однозначно поддержали нашего президента – как власти, так и лидеры общественного мнения. И без того высокий уровень доверия президенту в обществе стал еще больше, поскольку глава государства нашел вариант, как предотвратить происходящее без кровопролития», – указал парламентарий.

«Кстати, как казачий генерал, могу сказать, что во время мятежа мы получали слова поддержки от казачьих представительств в Испании, Италии, Франции. В Австралии люди вышли на улицу с флагами России в рамках акции поддержки властей и общества РФ. Так что, как видим, наша консолидация вышла далеко за российские границы», – рассказал он.

«Также проверку на крепость прошло Союзное государство России и Белоруссии. Я думаю, происходящее покажет другим странам постсоветского пространства силу этого объединения, и они будут с интересом смотреть на потенциальное членство в нем», – спрогнозировал Водолацкий.

«При этом мы разочаровали не только Украину и ЕС, но и США – конечного выгодоприобретателя мятежа в случае его успеха. Теперь у наших недругов практически не осталось инструментов для попытки дестабилизации ситуации внутри России. А внешнее давление мы уже давно воспринимаем как норму жизни, которая нам не вредит», – добавил депутат.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.