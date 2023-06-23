В Совбезе заявили о привычке англосаксов паразитировать на всем мире

В Совбезе заявили, что англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, поэтому видят угрозу в СНГ

Англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, поэтому укрепление сотрудничества между странами СНГ является для них угрозой, заявил заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности.

В Совбезе подчеркнули, что укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несет непосредственную угрозу «неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире». Как уточнил Шевцов, для этого они прибегают к давлению, шантажу, провокациям, а также разжиганию конфликтов.



«В России и Казахстане это хорошо знают», – сказал он, передает ТАСС.

Шевцов также заявил, что страны Запада стремятся оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана, прямо и бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств.

«США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети», – сказал он.