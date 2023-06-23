Мировые цены на нефть снизились примерно на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу снизились примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.03 опускалась на 1,05%, достигая 68,78 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,97%, до 73,42 доллара, передает РИА «Новости»

Эксперты обеспокоены перспективами спроса на сырье в Китае, одном из крупнейших мировых потребителей, на фоне замедления роста экономики страны.

В то же время инвесторы оценивают статистику по запасам нефти в США. Коммерческие запасы (кроме стратегического резерва) за неделю по 16 июня неожиданно сократились на 3,8 млн баррелей, до 463,3 миллиона. При этом запасы бензина выросли на 0,5 млн баррелей (до 221,4 миллиона), а запасы дистиллятов – на 0,4 млн баррелей (до 114,3 миллиона). Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей.