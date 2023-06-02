Скончался пострадавший при украинском обстреле житель Горловки

Юшков: Украина пытается нажиться на российской нефти для Венгрии

Эксперт Юшков: Украина повышает тариф на транзит нефти в угоду собственной выгоде

Украина повышает тариф на транзит нефти по двум причинам. Во-первых, там банально хотят больше заработать. Во-вторых, нефть в «Дружбе» стала для Зеленского рычагом давления на Венгрию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Украина подняла тарифы на транзит нефти на 25%.

«У Украины не было экономических оснований поднимать тариф, поскольку он исчисляется в долларах, а инфляции под 25% эта валюта не подвергалась. Кроме того, у труб нет никаких повреждений, затратами на ремонт которых можно было бы оправдать повышение», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Насколько мы понимаем, сама украинская сторона не предоставила обоснование такого скачка цены. Получается, что они просто хотят безосновательно получать больше денег. Также стоит заметить, что Украина фактически спекулирует на желании Будапешта продолжать и дальше покупать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Для Венгрии это будет все равно выгоднее, чем закупать сырье у других стран и доставлять его через Хорватию по морю, даже с учетом повышений тарифа», – рассуждает эксперт.

«Немаловажно, что по этой трубе нефть получают также Чехия, Словакия, Венгрия и транзитом через последнюю Хорватия, а через нее Сербия. За прокачку ресурсов через территорию Украины платит покупатель. А так как в Чехии и Словакии НПЗ принадлежат венгерской компании MOL, то финансовая нагрузка преимущественно ложится на Будапешт», – отметил он.

«У Венгрии с Украиной в целом очень напряженные отношения, поэтому Киев не упускает возможности дополнительного давления. В свою очередь Будапешт регулярно говорит, что ограничит помощь от ЕС Киеву либо будет блокировать ее вступление в организацию. Кроме того, венгры довольно жестко отстаивают права своих соотечественников, проживающих в Закарпатье. Офис Зеленского же пытается заставить Венгрию быть посговорчивее», – заключил Юшков.

Ранее стало известно, что Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%. Таким образом стоимость на прокачки нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года.

Напомним, с 1 января 2023 года Украина подняла тарифы на транспортировку нефти через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через территорию Украины вдвое, до 27,2 евро за тонну.

Кроме того, в начале мая сообщалось о попытке совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Как сообщает «РИА-Новости», со ссылкой на газету Washington Post и утекшие в Сеть данные Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь со своими западными коллегами за закрытыми дверями, выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба» и оккупировать приграничные территории России.

ВСУ в этом году уже несколько раз обстреливали нефтепровод «Дружба» и его инфраструктуру. Так, в марте беспилотник попытался нанести ущерб нефтепроводу «Дружба», сбросив на территорию станции боеприпас. Кроме того, 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» в Брянской области. Помимо этого, на НПС обнаруживали взрывные устройства, однако станция не пострадала.