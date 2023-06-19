В Кремле заявили о решимости России и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации

Москва и Минск преисполнены решимости противостоять попыткам дестабилизации, при этом у российской стороны сейчас нет конкретных данных о подготовке в Польше госпереворота в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Трудно сказать, о чем именно идет речь», – прокомментировал представитель Кремля информацию о якобы подготовке в Польше переворота для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Песков отметил, что очевидно одно – наличие у Минска и у Москвы множества недругов, даже врагов.

Среди них есть и те, кто хотел бы покуситься на стабильность Белоруссии и России, но Минск и Москва исполнены решимости противостоять этим попыткам.

Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что бывшие сотрудники белорусских спецслужб проходят в Польше боевую подготовку с целью предпринять попытку свержения президента Лукашенко.