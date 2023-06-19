Военный эксперт Марочко рассказал о наемниках из более чем 15 стран в рядах ВСУ на луганском направлении

Наемники из более чем 15 государств сражаются на стороне ВСУ на луганском направлении, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на российскую разведку.

По его словам, только за прошедшую неделю российская разведка выявила наемников из более чем 15 стран на купянском, краснолиманском и донецком направлениях в зоне ответственности группировки войск «Юг». Больше всего иностранных наемников обнаружено на донецком и купянском направлениях, передает ТАСС.



Марочко также сообщил, что российские военнослужащие предотвратили попытку группы украинских сил прорвать линию обороны в районе населенного пункта Стельмаховка на купянском направлении. По украинским военным был нанесен удар, в результате противник понес потери и отказался продолжать наступление.

Ранее сообщалось, что российская армия за сутки поразила на Купянском и Краснолиманском направлениях около 130 военных ВСУ, а также самоходные артиллерийские установки Krab и «Акация».