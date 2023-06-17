Число госпитализированных в Херсонском регионе возросло до 103 человек

Украинский политолог рассказал про «диванный патриотизм» Западной Украины

Политолог Скачко: Украина прибегла к мобилизации в западных регионах из-за дефицита живой силы для ВСУ

ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. При этом большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию.

«Украинская армия остро нуждается в человеческих ресурсах. По данным Минобороны РФ, в начале июня ВСУ, которые перешли к давно анонсированному наступлению, потеряли около 7,5 тысяч военных, не считая тех, кто попал под высокоточные удары ВКС в глубине подконтрольных Украине территорий. На фоне происходящего ВСУ, скорее всего, почувствовали дефицит живой силы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

По его словам, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области «попытается свалить» из страны. «Особенность ВСУ в том, что в их рядах преимущественно состояли жители юго-востока страны. А так называемые патриотичные, западные области давали самый высокий процент дезертирства и отказа от службы. На западе страны диванный патриотизм, а реальный – от безысходности – это юго-восточный», – пояснил собеседник.

В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. Глава местного городского территориального центра комплектования (так в стране называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. В документе, который оказался в распоряжении украинских СМИ, также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная или административная ответственность. Власти информацию о всеобщей мобилизации в Ивано-Франковской области пока не комментировали.

Также украинские власти изобрели новый способ мобилизации граждан, теперь мужчин забирают в армию во время раздачи гуманитарной помощи, приводит РИА «Новости» слова информатора в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.



По его словам, устное распоряжение о том, чтобы всех мужчин из очередей на пунктах выдачи гуманитарной помощи забирать и отправлять на фронт, поступило с июня 2023 года. Уточняется, что действует распоряжение по всему правобережью Днепра.

На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Верховная рада неоднократно продлевала действие президентского указа. В начале мая военное положение и всеобщая мобилизация были продлены еще на 90 дней – до 18 августа.

