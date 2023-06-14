Греф выразил сомнения в быстрой перестройке экономики России

Глава Сбербанка Греф заявил о малой вероятности быстрой перестройки российской экономики

Российская экономика была плотно интегрирована в мировую, по этой причине ее быстрая перестройка невозможна, выразил мнение глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, ее перестройка в короткий срок не только невозможно, она и не столь необходима – в России производится целый ряд товаров в объеме, излишнем для внутреннего рынка, она остается ориентированной на экспорт страной, передает РБК.

Также Греф отметил, что остается неизвестным, насколько получится воспользоваться потенциалом внутреннего спроса, учитывая уход с российского рынка традиционных поставщиков.

Кроме того, глава Сбербанка предрек рост ВВП России в этом году на 2%, при этом дефицит бюджета может сложиться на уровне 2-3%.

В заключение он подчеркнул, что в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что экономические проблемы на Западе увеличились, в Германии намечается рецессия, а в России будет плюс 1,5-2% ВВП.