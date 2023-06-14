Экс-глава СО РАН получил четыре года условно за мошенничество на 45 млн рублей

Бывший глава Сибирского отделения РАН Асеев получил четыре года условно за незаконную приватизацию коттеджа

По делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 млн рублей экс-глава Сибирского отделения РАН, академик Александр Асеев приговорен к четырем годам лишения свободы условно, сообщают информационные агентства.

Советский районный суд Новосибирска обязал Асеева выплатить штраф в 500 тыс. рублей. Также устанавливается испытательный срок на три года, передает РИА «Новости».

Гособвинение требовало осудить Асеева на пять лет условно со штрафом 500 тыс. рублей, защита – оправдать его с правом на реабилитацию, передает ТАСС.

Академик отказался признать вину в преступлении по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Он сообщил, что разочарован решением суда и будет обжаловать приговор.

Напомним, следствие сообщало, что Асеев с 2009 года по 2015 год арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Асеев заявил, что приватизировал здание в соответствии с решением президиума СО РАН. Следствие сообщило, что в 2014 году Асеев убедил СО РАН провести в коттедже дорогостоящий ремонт, так как в нем планировалось устраивать прием иностранных гостей. Позднее Асеев фиктивно зарегистрировал в доме свою дочь.

При этом ученые СО РАН призвали прекратить уголовное дело. Соответствующее обращение подписали в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, директора и научные руководители институтов СО РАН.