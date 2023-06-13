В США признали, что санкции мотивируют страны искать альтернативу доллару

Санкции, которые вводит США, мотивируют другие страны идти на поиски альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Она признала этот факт, отметив, что страны мотивированы на поиск иных финансовых инструментов, нежели использовать доллар, передает РИА «Новости» ее слова, сказанные на слушаниях.

Но, по мнению Йеллен, сейчас все же для большинства стран не существует значимых путей обхода использования доллара.

Ранее сообщалось, что Пакистан впервые оплатил партию российской нефти китайскими юанями, а не долларами.