ВСУ выпустили по Белгородской области более 170 снарядов

Гладков: Более 170 снарядов выпущено за сутки по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки более 170 снарядов по территории Белгородской области, в том числе свыше 40 раз было обстреляно село Сподарюшино в Грайворонском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в Грайворонском горокруге из миномета и гранатомета обстреляно село Сподарюшино, был зафиксирован 41 прилет, по территории рядом с селом произведено 29 гранатометных выстрелов, по селу Новостроевка-Вторая выпущено 10 снарядов из САУ, пострадавших нет, передает ТАСС.

Гладков добавил, что по селу Журавлевка в Белгородском районе ВСУ выпустили 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов, зафиксировано три прилета артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка, разрушений нет. В Волоконовском районе была обстреляна окраина хутора Старый был зафиксирован прилет 18 минометных снарядов, о разрушениях не сообщается, в результате работы ПВО в поселке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домах.

Он рассказал также, что по Шебекинскому городскому округу противник выпустил 36 снарядов, зафиксировано семь сбросов взрывных устройств с БПЛА, в городе Шебекино удары наносились по окраинам города, по поселку Новая Таволжанка выпущено девять минометных снарядов, в селе Муром зафиксировано 11 прилетов, разрушений нет.

Напомним, в субботу первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Шебекино и пообщался с жителями и охраняющими город военными.