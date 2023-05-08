Reuters: В НАТО повысили готовность своих сил над Черным морем из-за российского истребителя

НАТО повысила готовность своих сил в рамках миссии «воздушной полиции» в черноморском регионе из-за инцидента с российским истребителем, который сопровождал польский военный самолет над Черным морем в минувшую пятницу, сообщило Reuters.

Агентство со ссылкой на источник в НАТО передает, что самолеты воздушной полиции НАТО привели в более высокую степень готовности из-за опасного поведения российского военного самолета над Черным морем близ побережья Румынии, передает ТАСС.

Ранее российский истребитель Су-35 сильно напугал экипаж польского самолета, который выполнял патрулирование международного воздушного пространства над Черным морем. Польский самолет L410 Turbolet был перехвачен истребителем Су-35. Утверждается, что маневры летчиков РФ якобы создали высокий уровень турбулентности, вызвав серьезные трудности в управлении воздушным судном.

Между тем, миссия агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex приостановила полеты над Черным морем.