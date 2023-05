Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта Рогов: ВСУ планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении

Фото: Russian Look

Текст: Антон Никитин

Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов заявил, что в планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС с целью создания плацдарма на левом берегу. Он подчеркнул, что ВСУ этого даже не скрывают, передает РИА «Новости». По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств, а украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов. Ранее Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС. Американский политик заявил о «катастрофических» потерях ВСУ Кандидат в президенты США Кеннеди: Россия не может проиграть на Украине, потери ВСУ «катастрофические»

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Россия не может проиграть на Украине, у ВС России артиллерийское преимущество перед США, правительство Украины и Соединенных Штатов «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ, заявил кандидат в американские президенты, племянник убитого президента США Роберт Кеннеди – младший. Американский политик выразил уверенность в интервью All-in Podcast, что русские не могут проиграть эту войну, они лишь наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США. При этом он констатировал, что у Соединенных Штатов нет артиллерии на замену уничтоженной во время боевых действий технике, передает РИА «Новости». Он также заявил, что правительства Украины и США «изо всех сил» пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ. Кеннеди-младший назвал ситуацию на Украине «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны. Накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские националисты каждый день теряют в Артемовске от 400 до 600 человек. В начале мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о потере Украиной почти всех поставленных Западом вооружений. В США назвали ответственных за атаку украинских дронов на Кремль Бывший американский военный разведчик Риттер: Ответственность за атаку на Кремль лежит на Украине, США, НАТО, ЕС 7 мая 2023, 02:55 Текст: Антон Никитин

Атака БПЛА на Кремль является открытой провокацией со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Как указал Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty, атака БПЛА на Кремль представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти. Он выразил уверенность, что этот политический акт не даст ВСУ никаких военных преимуществ, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Риттер назвал это нападением Украины на Россию. По его словам, всем должно быть ясно, что ответственность за эти действия лежит на Киеве и его спонсорах: США, НАТО и ЕС. Кроме того, как заявил американский военный, все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации «на театре военных действий». Риттер отметил, что атака на Кремль не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте. Риттер обратил внимание на то, что российский лидер в очередной раз показал себя мастером реагирования на попытки эскалации и не попал в подготовленную для него ловушку. Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы. Новости СМИ2 Пригожин заявил о получении распоряжения о поставках боеприпасов российским бойцам Пригожин: Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов

Фото: Пресс-служба компании "Конкорд"/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Российские штурмовые формирования получили распоряжение о выдаче боеприпасов, курировать диалог в принятии решений будет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В пресс-службе Пригожина в Telegram-канале опубликована его аудиозапись. По его словам, сегодня ночью ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение, в котором им пообещали дать боеприпасы и вооружения столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий, передает ТАСС. Кроме того, как указал Пригожин, курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет Суровикин. Напомним, в ЧВК «Вагнер» сообщили, что передадут позиции в Артемовске войскам Минобороны 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Военный аналитик Михаил Онуфриенко предположил, что Минобороны усилит снабжение ЧВК «Вагнер», чтобы полностью взять под контроль Артемовск. В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов назвал недопустимым ультиматум Пригожина о том, что в ситуации «снарядного голода» и при отсутствии запрашиваемого количества боеприпасов бойцы ЧВК покинут Артемовск 10 мая. Перминов отметил широкий резонанс заявлений основателя ЧВК «Вагнер» и указал, что в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». Он напомнил, что что «на передовой тяжело всем», а также напомнил опыт Великой Отечественной войны, во время которой в случае, если бы красноармейцами был выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.



Пригожин сообщил о выполнении целей операции «Бахмутская мясорубка» Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Задачи операции «Бахмутская мясорубка» в Артемовске полностью выполнены 7 мая 2023, 00:50 Текст: Антон Никитин

Задачи операции, которые стояли перед ЧВК «Вагнер» в Артемовске, выполнены, заявил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин. Пригожин выступил с утверждением, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины) и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Основатель ЧВК «Вагнер» выразил мнение, что свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд». Он заверил, что после выхода из Артемовска ЧВК «Вагнер» выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и доподготовки подразделений, а в случае возникновения угрозы, ЧВК «Вагнер» незамедлительно встанет на защиту Родины. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер». Ранее Пригожин сообщил, с Кадыровым достигнута договоренность о передаче позиций от ЧВК «Вагнер» спецназу «Ахмат» с полуночи 10 мая.



Перед этим Пригожин, выступил с открытым обращением, в котором заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» намерены передать 10 мая свои позиции в Артемовске Минобороны, а сами «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны». Такое решение объяснялось наличием «снарядного голода» в подразделениях, что значительно осложняло ведение боевых действий. После заявления ЧВК, Кадыров предложил отправить в Артемовск спецназ «Ахмат», а также призвал разобраться в ситуации с боеприпасами для ЧВК «Вагнер». Пе его мнению, если нехватка боеприпасов имеется, это нужно пояснить, чтобы ЧВК скорректировала свою тактику и не полагалась на поддержку артиллерии. В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России Дмитрий Перминов, комментируя ультимативные заявления о скором выходе штурмовых подразделений ЧВК из Артемовска, отметил, что «на передовой тяжело всем». «Там же не только принимают участие ребята из ЧВК «Вагнер», которые, безусловно, молодцы и выполняют свой воинский долг, делают очень сложную и тяжелую работу, рискуя жизнью. Там находятся подразделения Минобороны, мобилизованные – они тоже рискуют жизнью и здоровьем на передовой, но молча выполняют воинский долг», – подчеркнул Перминов. «Нельзя в условиях ведения боевых действий выдвигать подобных ультиматумов, внося тем самым раскол. Сейчас все мы – и на передовой, и в тылу – должны объединиться», – убежден Перминов. – «И когда звучит подобное заявление, то многие задаются вопросом, «а что вообще происходит и почему». В условиях СВО это недопустимо».

Новости СМИ2 В Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева

Фото: wikipedia.org

Текст: Ольга Иванова

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины». Буданов прокомментировал вопрос Yahoo News о причастности Украины к смерти российской журналистки Дарьи Дугиной. По его словам, Украина будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины», но причастность ГУР к ее убийству не подтвердил. Кроме того, он отказался комментировать, где и когда будет контрнаступление Киева, но выразил уверенность, что Крым «будет освобожден, потому что наша победа невозможна без освобождения Крыма». Напомним, Дугину убили в августе 2022 года, когда ее машина была подорвана на шоссе в Московской области. Как заявили в ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске Humvee Российские штурмовые формирования захватили в Артемовске американский бронеавтомобиль Humvee

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа ЧВК «Вагнер» захватила в Артемовске недалеко от железнодорожного вокзала американский бронеавтомобиль Humvee. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили бронеавтомобиль недалеко от железнодорожного вокзала при отступлении в западные кварталы Артемовска. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения, передает РИА «Новости». По словам бойца из ЧВК «Вагнер», российские штурмовые формирования вытащили американский бронеавтомобиль из-под обстрела, утащили у ВСУ «прямо из-под носа». Он отметил, что машина сразу завелась, несмотря на пробитый радиатор. Однако, чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «вагнеровцы» отбуксировали американский бронеавтомобиль в безопасную зону на тракторе. Колеса Humvee повредились осколками, но так как покрышки имеют внутри специальные резиновые вставки, это позволило провести успешную эвакуацию трофея. Как отметил боец из ЧВК «Вагнер», пробег у захваченного бронеавтомобиля – 1809 миль, что составляет менее 4 тыс. километров, аккумуляторы работают, двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый – идеальнейший мотор, коробка передач работает в идеале. По его словам, украинские военные просто вышли из броневика и бросили, оставив российским военным новый автомобиль. «Прекрасный подарок Америки для России», – пошутил боец российских штурмовых формирований. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска. Новости СМИ2 Минобороны: Ночью над Черным морем средствами ПВО сбиты 22 ударных украинских беспилотника

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

В ночь на воскресенье над Черным морем средствами ПВО были обнаружены 22 ударных украинских беспилотника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Все 22 БПЛА уничтожены при помощи зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами РЭБ, сообщается в Telegram-канале МО. Ранее сообщалось, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Российская система ПВО отразила атаку украинских БПЛА на Севастополь Губернатор Севастополя Развожаев: Ночью российская система ПВО отразила атаку украинских беспилотников на Севастополь

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь, в результате один беспилотник противника потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, обломки БПЛА были найдены сотрудниками МВД и МЧС, второй – был сбит над морем в районе мыса Херсонес, а третий – над морем со стороны Северного мола. Всего, по словам Развожаева, на Крым и Севастополь этой ночью было направлено более десяти беспилотников, однако никакие объекты в городе не пострадали, все службы продолжают контроль обстановки. Накануне украинский беспилотник был уничтожен у военного аэродрома в Севастополе. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили до 595 украинских военных 7 мая 2023, 14:47 Текст: Ольга Иванова

Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30, говорится в Telegram-канале МО. На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20. На Донецком направлении уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Новгородское и Артемово Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Никольское Донецкой народной республики, Дорожнянка Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей. Накануне российские силы уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении. Власти Украины решили снизить ожидания Запада от контрнаступления ВСУ The Washington Post: Руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ 7 мая 2023, 05:47 Текст: Антон Никитин

Руководство Украины пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления ВСУ из-за неуверенности в способности Киева переломить ход конфликта, сообщила The Washington Post после беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым. Резников заявил изданию, что ожидания от контрнаступления ВСУ в мире переоценены, так как большинство людей ждет чего-то крупного. Он выразил мнение, что такие ожидания могут привести к эмоциональному разочарованию, передает ТАСС. Как говорится в материале, чиновники в Киеве опасаются, что в случае неудачи Украина может лишиться поставок военной помощи, кроме того, Запад может попытаться принудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Издание напоминает, что, по оценкам ряда специалистов, отбросить Россию на позиции, которые она занимала до начала конфликта в феврале 2022 года, будет трудно или даже невозможно. В свою очередь Зеленский выразил мнение, что чем больше побед ВСУ одержат на поле боя, тем больше люди будут верить в Украину и Киев получит больше помощи. Он заверил, что Украина будет готова начать наступление, как только получит от партнеров вооружение, однако сроки могут сдвигаться в зависимости от погоды. По словам Резникова, первая украинская штурмовая группа готова к контранступлению более чем на 90%, но некоторые военнослужащие еще не завершили обучение за рубежом. Он заявил, что главной потребностью ВС Украины на данный момент являются системы ПВО. В свою очередь Зеленский добавил, что Киев не станет ждать поставок истребителей, чтобы начать контрнаступление. При этом он признал, что оно проходило бы гораздо проще, если бы у Украины были F-16. «Сейчас мы проигрываем в небе», – заявил Зеленский. Накануне на Украине назвали ожидания Запада от контрнаступления слишком высокими. Новости СМИ2 Российские военные нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ Минобороны России: Российские военные из группировки «Центр» нанесли удары по двум механизированным бригадам ВСУ 7 мая 2023, 05:59 Текст: Антон Никитин

Военнослужащие группировки «Центр» поразили две механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) после вскрытия их местоположения, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Российский офицер рассказал, что на невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, в результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе, после чего бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по опорным пунктам противника, передает ТАСС. Накануне группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении ликвидировала порядка 60 военнослужащих, бронемашину, три пикапа, самоходную артустановку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Пригожин: Освобождено 95% территории Артемовска Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Под контролем российских сил находится порядка 95% территории Артемовска 7 мая 2023, 01:47 Текст: Антон Никитин

Порядка 95% территории Артемовска (украинское название – Бахмут) находится под контролем российских сил, оставшиеся 5% на ход всей специальной военной операции не влияют, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пригожин заявил, что российскими силами взято под контроль практически 95% территории Артемовска. При этом он выступил с утверждением, что оставшиеся 5% территории города для так называемого развития успеха и похода «Красной Армии» дальше на Запад никакой роли не играют. Он также выразил мнение, что два квадратных километра на ход военной операции никаким образом не влияют, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд». Пригожин также заявил, что с ним никто не связывался по вопросу нехватки боеприпасов. В заключение он пообещал сохранить личный состав ЧВК «Вагнер» для следующих операций в интересах России. Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов назвал недопустимым ультиматум Пригожина о том, что в ситуации «снарядного голода» и при отсутствии запрашиваемого количества боеприпасов бойцы ЧВК покинут Артемовск 10 мая. Перминов отметил широкий резонанс заявлений основателя ЧВК «Вагнер» и указал, что в период проведения спецоперации «все эти заявления играют на руку противнику». Он напомнил, что что «на передовой тяжело всем», а также напомнил опыт Великой Отечественной войны, во время которой в случае, если бы красноармейцами был выдвинут ультиматум по поводу нехватки боеприпасов, то реакция советской власти была бы предельно жесткой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже официально попросил перевести подразделения спецназа «Ахмат» в город Артемовск на позиции ЧВК «Вагнер». О готовности передать позиции в Артемовске чеченским подразделениям заявил и Пригожин.

Новости СМИ2 Что известно о взрыве машины Захара Прилепина в Нижегородской области Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что к этому моменту известно о взрыве машины Захара Прилепина в Нижегородской области 7 мая 2023, 03:43 Текст: Антон Никитин

В результате подрыва личного автомобиля на трассе в Нижегородской области в субботу ранения получил писатель Захар Прилепин, его водитель Александр Шубин погиб. Задержаны два подозреваемых, один из них – Александр Пермяков – дал признательные показания о том, что был завербован спецслужбами Украины. В субботу автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе возле поселка Пионерский в Нижегородской области. Взрывное устройство, по предварительным данным, было закреплено под днищем автомобиля. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Писатель выжил и был госпитализирован в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко в тяжелом состоянии. По словам врачей, Прилепин получил ранения обеих ног, незначительные переломы и сотрясение мозга. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что после успешной операции Прилепин приходил в себя, но его ввели в медикаметозный сон для скорейшего восстановления. Житель деревни Ярки Игорь Иванов, который стал очевидцем происшествия, рассказал в беседе с РИА «Новости», что взрыв был очень сильный, слышно было километров за пять по реке. По его словам, он также видел воронку от взрыва и самого Прилепина, лежащего на носилках, а дочери писателя на месте ЧП не было, «только он и водитель». Находившийся за рулем водитель писателя Александр Шубин погиб. Возбуждено дело по статье «Теракт». По горячим следам задержаны два подозреваемых, один из них – Александр Пермяков – дал признательные показания о том, что был завербован спецслужбами Украины. МИД возложил ответственность за теракт на руководство Украины и Запад. Служба безопасности Украины (СБУ) «не опровергла и не подтвердила» свою причастность к попытке убийства писателя Прилепина, передает ТАСС. Российские военные сбили три украинских беспилотника из ПЗРК «Верба» Минобороны РФ: Российские военные из группировки «Центр» сбили три украинских беспилотника из ПЗРК «Верба» 7 мая 2023, 06:59 Текст: Антон Никитин

Военнослужащие группировки «Центр» уничтожили три украинских беспилотника при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Савчук сообщил, что расчеты переносных зенитных комплексов «Верба» уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ. Также, по его словам, на краснолиманском направлении нанесено огневое поражение артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы украинских националистов и огневым средствам противника, передает ТАСС. ПЗРК «Верба» предназначен для уничтожения воздушных целей – самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолетов. Преимуществом комплекса является высокая вероятность поражения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, повышенная чувствительность, точность, селективность целей и помехоустойчивость. Комплекс способен поражать цели на высоте от 10 до 4 500 м, на дальностях от 500 до 6 500 м. В состав ПЗРК входят также средства распознавания «свой-чужой», модули разведки, управления, обнаружения воздушных целей, средства обслуживания и учебные комплекты. Напомним, в воскресенье ночью российская система ПВО и средства РЭБ отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Новости СМИ2 Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту

Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года. Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности. Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине.