Сальдо: Попытки ВСУ активизироваться в Херсонской области пресекаются

Попытки ВСУ активизироваться в Херсонской области немедленно пресекаются, российская артиллерия громит противника и в местах скопления, и при перемещении, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВС России в данный момент жестко пресекают в Херсонской области любые попытки противника активизироваться. Сальдо добавил, что артиллерия «громит врага в местах скопления и при перемещениях», передает РИА «Новости».

«Пусть сунутся – будут кормить рыб на дне Днепра или гнить в полях. Мы готовы», – резюмировал Сальдо.

По его словам, накануне силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, направленных «украинскими нацистами на мирные поселения».

Ранее Новая Каховка и прилегающие к городу села в Херсонской области остались без электричества в результате обстрелов со стороны украинских войск.