Минский суд вынес приговор Протасевичу

Минский суд вынес приговор одному из участников признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Протасевичу

В Белоруссии вынесли приговор участнику признанной в стране террористической организации Nexta Роману Протасевичу, гособвинение запрашивало для него десять лет лишения свободы.

Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы, сам подсудимый просил назначить ему наказание, не связанное с заключением, передает ТАСС.

Основателя Nexta Степана Путило заочно приговорили к 20 годам заключения, еще одного фигуранта Яна Рудика – к 19 годам заключения.

В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов Nexta террористической организацией. Путило и других лиц, задействованных в работе этих каналов, обвинили в руководстве террористической организации.

Протасевич был задержан в Белоруссии в конце мая 2021 года. Он был на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Протасевич содержался в СИЗО в Минске, а затем был переведен под домашний арест. Он признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.