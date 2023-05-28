При столкновении двух легковушек в Саратовской области пострадали девять человек

В Саратовской области на федеральной трассе столкнулись два легковых автомобиля, пострадали девять человек, из них двое – несовершеннолетние, сообщил глава минздрава региона Олег Костин.

Авария произошла в 8.40 (7.40 мск) в Лысогорском районе на федеральной трассе Р-22 «Каспий», на 660-м километре участка столкнулись две легковушки, сообщил Костин, передает ТАСС.

По его словам, пострадали девять человек, включая двух детей. Пострадавшая двухлетняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии, 17-летняя девушка – в удовлетворительном.

В областном управлении ГИБДД уточнили, что в больницу после ДТП попали двое взрослых и ребенок. На трассе столкнулись ВАЗ-2107 и «Лада Ларгус», обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого в воскресенье на междугородней трассе Симферополь-Алушта произошла авария с участием семи автомобилей, пострадали четыре человека.