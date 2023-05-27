Москва заявила, что санкции Токио не останутся без ответа

Новые японские санкции, принятые против российской стороны, не останутся без ответа, их возможное влияние сейчас оценивается, заявили в МИД России.

Токио 20-м по счету пакетом санкций против Москвы, по всей видимости, решил выбиться в лидеры антироссийских ограничений, говорится в публикации на сайте министерства.

Москва следит за практической реализацией таких рестрикций и оценивает их возможное влияние на национальную безопасность и экономику. Подобные действия японской стороны не останутся без ответа.

Также Россия обратила внимание на попытки японского руководства в лице генсека кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить Москву в «ядерном шантаже».

Желание приписать России отсутствующие намерения по применению ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине – это «циничные, нечистоплотные спекуляции». Россия не меняла своих подходов по этому вопросу.

Москва призывает Токио проявить озабоченность в отношении уже имеющегося в Европе американского ядерного оружия.

В пятницу Япония решила ввести запрет на экспорт ряда товаров в Россию, «способствующих укреплению промышленной базы». Также введены санкции против 24 физических лиц и 78 организаций.