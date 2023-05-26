Депутат Госдумы: СВО привела к новой трактовке социальной ответственности бизнеса

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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Депутат Госдумы: СВО привела к новой трактовке социальной ответственности бизнеса

    Депутат Кирьянов и политолог Август рассказали о роли российского бизнеса в развития страны
    		   
    26 мая 2023, 20:47
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Бизнес России возвращается к исторической и созидательной роли в развитии страны. Такой подход повышает доверие людей к бизнесу и власти, консолидируя общество, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов и политконсультант Алена Август. В пятницу президент Владимир Путин провел встречу с членами организации «Деловая Россия».

    «СВО поставила вопрос о социальной ответственности бизнеса в новом ключе. Раньше соцответственность, как правило, заключалась в поддержке общественных инициатив и возведении инфраструктуры в регионах присутствия», – напомнил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

    «Сейчас же бизнес помогает налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях. Путин на встрече уделил этому отдельное внимание и поблагодарил предпринимателей, понимая сложность такой перенастройки бизнеса», – пояснил депутат.

    «Вообще, эта встреча – еще один повод переосознать роль предпринимателей в современной России и вспомнить их исторический статус. Дореволюционные купцы и промышленники создавали не только коммерческие ценности, но и были участниками процессов развития страны», – указал собеседник.

    Депутат отметил, что Путин на встрече призвал российский бизнес готовиться к борьбе за покупателя на зарубежных рынках. «Президент не напрасно уверен в конкурентоспособности нашего бизнеса. Россия является полноправным участником глобальной экономики. Выход на зарубежные рынки – неотъемлемая часть российского внешнеторгового баланса», – подчеркнул парламентарий.

    «Нам есть с чем идти за рубеж. Помимо энергетической сферы, я бы упомянул высокотехнологические продукты. Иностранные специалисты и пользователи отмечают высокий уровень наших ИТ-решений. Их развитие ускорилось после налогового маневра в ИТ-сфере. Вложения государства в цифровые кластеры и в воспитание специалистов в ближайшие 10 лет позволят нам еще больше повысить конкурентоспособность наших ИТ-продуктов», – сказал он.

    «В России происходит движение власти в сторону диалоговой позиции по отношению к бизнесу. Государство перестает быть ментором и больше помогает бизнесу работать на благо общества. У нас формируется правильное предпринимательское сообщество, расценивающее бизнес не только как инструмент заработка, но и как ресурс для улучшения жизни окружающих. Такой подход повышает доверие людей бизнесу и власти и еще больше консолидирует общество», – отметила политконсультант Алена Август.

    Она также обратила внимание на предложение Путина объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда для улучшения делового и инвестиционного климата, роста эффективности и модернизации отраслей экономики, развития профобразования, введения новых форматов государственно-частного партнерства.

    «Президент этим предложением указал: бизнес в России – это не история успеха, оторванного от других факторов, а участник общего дела по развитию страны. К тому же это предложение нужно трактовать и как участие в воспитании будущих поколений, которые будут слышать не только слова, но и видеть дела созидателей – предпринимателей. Это такое бизнес-наставничество, важное для развития нашей науки и бизнеса», – пояснила собеседница.

    В пятницу, в День российского предпринимательства в Кремле прошла встреча главы государства Владимира Путина с членами организации «Деловая Россия». «Сегодня бизнес гораздо шире, чем только экономическая жизнь. Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства – это один из ключевых факторов общественной стабильности и нашего суверенитета: технологического, промышленного, даже культурного и ценностного», – сказал Путин.

    Он отметил, что «Деловая Россия» взаимодействует с руководителями регионов, муниципалитетами, совместно координирует запуск регионального инвестиционного стандарта. «Считаю, что и Агентство стратегических инициатив вместе с «Деловой Россией» и другими объединениями могло бы разработать так называемый стандарт социального капитала бизнеса на основе принципов, о которых говорили на недавнем съезде РСПП», – добавил Путин.

    Помимо этого, президент напомнил, что в начале 1990-х годов российский рынок был отдан иностранным компаниям. «Пространство свободы для наших предпринимателей освобождается. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Наша экономика, бизнес и госпредприятия окрепли настолько, что достаточно легко занимают эти ниши. Такой прыти от нас, похоже, никто не ожидал», – отметил президент РФ.

    Также он призвал идти на зарубежные рынки. «Все громче заявляют о себе динамичные страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. У них растут стандарты потребления, появляются новые запросы на товары, услуги, технологии. В силу своего масштаба и огромных перспектив это настоящий рынок будущего. И именно на этом рынке российский бизнес – молодой, гибкий, но уже с хорошей закалкой – может успешно конкурировать», – сказал Путин.

    Эксперт: Россия становится центром новых финансово-экономических отношений в мире
    Политолог Егорченков: Страны Азии, Латинской Америки и Африки строят независимые от Запада финансовые системы
    		  
    25 мая 2023, 22:11
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евразия идет по пути суверенизации относительно Запада. Москва находится в авангарде создания новых финансово-экономических и идеологических конструкций, альтернативных США и ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    «В мире ускорилось создание и развитие новых финансово-экономических центров, минимально зависимых от Запада. Россия находится в авангарде этих процессов. К этому привело санкционное давление США и ЕС на Россию и другие страны. Санкции стали внятным сигналом для Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки к тому, чтобы идти по пути суверенизации своих финансовых систем», – пояснил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

    «Россия становится центром формирования новых финансово-экономических отношений, основанных на взаимности и децентрализации потоков. В Евразии Москва и Пекин – крупнейшие суверенные игроки, чье взаимодействие будет определять лицо евразийской интеграции. Россия всегда исторически была перекрестком, одним из центров культур, экономик и философий евразийского мира. Кстати, СССР тоже был по сути евразийским интеграционным проектом», – напомнил собеседник.

    «Сейчас в мире идет противостояние не только экономических союзов, но и идеологий, и даже политических мифологий. Россия и наши союзники на пространстве Большой Евразии выступают антагонистом ценностям, поднятым на флаг Западом. Нашу приверженность традиционным ценностям нельзя трактовать как призыв к возвращению в прошлое. Мы выступаем против насильственного навязывания чуждых нам идеологем, касающихся, например, семейных и общественных отношений», – отметил он.

    «Нельзя сказать, что Россия и ее евразийские партнеры выступают против всего западного. Отрицание того, что эволюция мировых общественных отношений происходит за счет конкуренции и взаимопроникновения моделей, антинаучно. Тем не менее, мы должны предложить нашей молодежи свои принципы, основанные на общей евразийской истории и культуре. И этим мы, кстати, представляем угрозу для США», – подчеркнул аналитик.

    «Среди общих для Евразии конструктов сейчас особенно актуально, например, отрицание любых форм нацизма, фашизма и шовинизма, и противоборство попыткам их реконструкции в ряде стран Запада. Кроме того, Россия вместе с евразийскими партнерами выступает против колониализма, что, как ни странно, по сей день вполне актуально», – резюмировал Егорченков.

    В четверг в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов России Владимира Путина, Белоруссии Александра Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

    «Сотрудничество в рамках Евразийского союза продолжает укрепляться и наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал Путин. Он призвал поддерживать свободу передвижения товаров, услуг, финансов и человеческого капитала, обеспечивать сопряжение конкурентных преимуществ государств.

    Он также указал на необходимость укрепления технологического суверенитета в системообразующих секторах экономики. «Можно подумать над созданием евразийских технологических альянсов с подключением третьих стран. Их целью могла бы стать организация новых наукоемких высокотехнологичных производств», – отметил глава государства.

    «И конечно, общие усилия должны быть направлены на упрочение финансового суверенитета Евразэс путем обеспечения устойчивой кредитно-банковской и расчетной инфраструктуры, развития и гармонизации евразийского финансового рынка», – добавил Путин.

    Отдельно он предложил добавить к свободе передвижению товаров, услуг, финансов и человеческого капитала в рамках Евразэс, пятую – свободу знаний. Она будет работать на основе общих принципов и стандартов образования, здравоохранения и госуправления.

    «Это поспособствует формированию и развитию общего культурного пространства, общей евразийской идеологии. Это особенно важно для молодого поколения», – сказал российский лидер.

    Коментарии (3)
    Шольц отверг идею заморозки конфликта на Украине
    Шольц заявил о планах поговорить с Путиным и недопустимости заморозки конфликта на Украине
    		   
    26 мая 2023, 07:46
    Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что собирается провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Шольц отметил, что его последний разговор с Путиным был довольно давно. Канцлер собирается «в подходящее время снова поговорить» с президентом России. По его словам, «в конечном итоге должно быть соглашение между властями в Москве и Киеве», передает ТАСС со ссылкой на Koelner Stadt-Anzeiger.

    По словам Шольца, «Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир» и сделать «линию фронта новой «границей» между Россией и Украиной». Он сказал, что необходим «справедливый мир», причем «условием для этого является вывод российских войск». Однако Шольц уклонился от ответа на вопрос, касается ли это и Крыма. «Вывод войск. Не наше дело вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть», – сказал он.

    Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.

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    Путин предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда
    		   
    26 мая 2023, 15:50
    Фото: Егор Алеев/ТАСС

    Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда.

    «Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу - объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда», – сказал глава государства в пятницу на встрече с членами «Деловой России».

    По словам Путина, такое пятилетие следует «наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой», передает ТАСС.

    На взгляд президента, во время пятилетия нужно заняться «улучшением делового и инвестиционного климата». «Эта работа ведется, но ее нужно продолжать», – указал он.

    Также глава государства считает необходимым отнести к числу приоритетов на Пятилетие созидательного предпринимательского труда «рост эффективности и модернизацию отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами». «Ждем здесь и содержательных предложений от «Деловой России», РСПП, «Опоры России» и других бизнес-объединений», – заверил Путин.

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    Путин выразил уверенность в хорошем будущем России
    		   
    26 мая 2023, 16:18
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Россию ожидает хорошее будущее, у страны есть огромные ресурсы для этого, заявил президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».

    «Что касается будущего, оно, на самом деле, есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. И уверен, у России будущее хорошее. Во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим, и знаем, какими средствами мы добиваемся наших целей. Во-вторых, у нас огромные ресурсы, прежде всего людские ресурсы, человеческие ресурсы», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров.

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    Путин удивился реакции в Грузии на отмену виз и возобновление авиасообщения
    		   
    26 мая 2023, 19:05
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что лично принял решение об открытии прямого авиасообщения с Грузией.

    «Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае действительно это было мое решение и мое предложение», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также признался, что для него стала неожиданностью поднявшаяся в Грузии «буча» после отмены виз и возобновления прямого авиасообщения. «Я думал, что все скажут: «Ну вот, спасибо, хорошо». Нет, там (в Грузии – прим. ВЗГЛЯД) поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу», – добавил Путин.

    По его словам, это очень странно и неожиданно. «Когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили, что там у них происходит, непонятно», – отметил Путин.

    Ранее депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.

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    Путин предложил обсудить декриминализацию ряда экономических преступлений на ПМЭФ
    		   
    26 мая 2023, 18:27
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Вопрос о декриминализации некоторых экономических преступлений станет предметом обсуждения на предстоящем ПМЭФ, заявил президент России Владимир Путин.

    «Вот такие, как в народе говорят, «резиновые статьи», как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Президент сообщил, что этот вопрос обсуждался с председателем Верховного суда, когда шла речь о дальнейшей декриминализации. По словам Путина, он просил правительство подготовить соответствующие предложения, и если удастся, то этот вопрос могут обсудить на Петербургском экономическом форуме.

    Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 14 по 17 июня.

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    Путин оценил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
    Путин заявил о движении ситуации вокруг Нагорного Карабаха к урегулированию

    25 мая 2023, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Нагорного Карабаха развивается в сторону урегулирования, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.

    В четверг Путин провел отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном, после чего состоялась их трехсторонняя встреча, передает ТАСС.

    Путин отметил, что ведется «работа по транспортным коммуникациям». Он указал, что «неурегулированные вопросы» по Нагорному Карабаху «носят чисто технический характер», спорные моменты «преодолимы», передает РИА «Новости».

    «Мы подробно обсуждали эту тему, вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов», – сказал Путин.

    Президент России поблагодарил участников переговоров за «оперативную реакцию на предложение провести очередную встречу». Он выразил надежду, что «это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов».

    «Именно в этом нашем формате удалось многого добиться и осенью 2020 года. Были не только прекращены боевые действия, а затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы», – указал он.

    Через неделю должна состояться встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, чтобы «снять незачищенные пока вопросы». Путин сказал, что это «хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что нерешенные до сих пор вопросы будут решены».

    Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук позднее сообщил, что встреча вице-премьеров для решения оставшихся вопросов по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе состоится в Москве.

    Напомним, Путин заявил, что считает очень важным наличие договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.

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    ДНР учредила медаль «За освобождение Артемовска»
    Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска»

    26 мая 2023, 02:28

    Текст: Антон Антонов

    Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР «За освобождение Артемовска».

    Документ опубликован на сайте главы ДНР.

    Напомним, российские подразделения установили контроль над Артемовском. Операция продлилась 224 дня. Пушилин заявил о стабилизации ситуации в Артемовске.

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    Путин описал уход зарубежных компаний фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло»

    26 мая 2023, 16:33

    Текст: Кристина Цыцура

    Отечественный бизнес раньше не мог свободно дышать на внутреннем рынке, поэтому уход из России западных компаний можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло», заявил президент России Владимир Путин.

    Он согласился с тем, что в 1990-годы рынок России был отдан иностранным производителям, с которыми конкурировать была сложно или практически невозможно. «И в какой-то момент было очевидным, что нам воздуха не хватает на собственном рынке», – передает ТАСС его слова.

    Путин отметил, что российские компании не могли пробиться.

    «Я уж не говорю про крупные торговые сети, в которых было не пробиться сельхозпроизводителям, и заканчивая высокотехнологичной сферой. Субсидии, скрытые у наших конкурентов, огромные – их никто не видит, но они есть. И так далее, и так далее. Там очень много мер поддержки, с которыми мы столкнулись, только когда начали заниматься конкретным делом», – заявил Путин.

    Теперь же положение дел на внутреннем рынке можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, но несчастье помогло», добавил глава государства.

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что большая часть бизнесменов страны показали заинтересованность в работе в России. Он пояснил, что руководство России продолжит работу над снижением административных барьеров.

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    Стало известно о переговорах Путина с Лукашенко с глазу на глаз
    «Пул первого»: Путин и Лукашенко после рабочего обеда в Москве общались один на один

    26 мая 2023, 14:19

    Текст: Ольга Никитина

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 25 мая, по окончании рабочего обеда в рамках мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве провели переговоры с глазу на глаз.

    Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

    Уточняется, что общение проходило за закрытыми дверями.

    Кроме того, отмечается, что общение лидеров стран евразийской пятерки в общей сложности длилось более шести часов, причем более полутора часов продолжалась встреча в узком составе.

    Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве и Минске нацелены продолжать укрепление взаимовыгодных отношений, а также развивать сотрудничество в разных сферах, в том числе военной.

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    ВСУ выпустили шесть ракет по Донецку
    Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив шесть ракет

    26 мая 2023, 09:09

    Текст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины утром пятницы выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Донецку. По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб.

    Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Как сообщили ТАСС в силовых структурах республики, над Донецком сработала система противовоздушной обороны. Один из объектов, выпущенных по городу украинскими боевиками, сбили в юго-восточной части Донецка.

    Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram, что при обстреле произошло прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. В результате обстрела со стороны украинских националистов погиб один человек.

    В прошлую пятницу ВСУ выпустили по Донецку 11 ракет.

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    В Донецке третий раз за день прогремели взрывы
    ТАСС: В Калининском районе Донецка в третий раз за пятницу прогремели два взрыва

    26 мая 2023, 11:53

    Текст: Ольга Никитина

    В Калининском районе Донецка прогремели два взрыва, это уже третий раз за первую половину пятницы.

    Попадания зафиксированы, по предварительным данным, на улице Челюскинцев, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ дважды за утро пятницы обстреляли Донецк. Погиб один человек, по меньшей мере двое человек пострадали. Под обстрел попали российские следователи.

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    Молодой ученый: Платформа «Россия – страна возможностей» открывает школьникам дорогу в мир науки
    Победитель Национальной олимпиады: «Россия – страна возможностей» формирует научную элиту России
    		   
    26 мая 2023, 16:45
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проекты платформы «Россия – страна возможностей» дают будущим ученым возможность прокачать инженерные навыки еще во время учебы в школе. Для многих молодых специалистов такие проекты становятся мощным карьерным стимулом, сказал газете ВЗГЛЯД молодой ученый Герман Янгалин. На этой неделе президентская платформа «Россия – страна возможностей» отметила пятилетний юбилей.

    «О Национальной технологической олимпиаде (НТО) – проекте платформы «Россия – страна возможностей» – я узнал еще в восьмом классе. Замечательно, что будущим ученым еще со школы дают возможность прокачать свои инженерные навыки, сквозные цифровые компетенции, применить фундаментальные прикладные знания и даже реализовывать какие-то технологические решения», – рассказывает Герман Янгалин, студент МГТУ им. Н. Э. Баумана и НИУ ВШЭ.

    Герман в прошлом году победил в НТО по профилю «Передовые производственные технологии» и стал призером профиля «Умный город». Также он одержал победу в Международной выставке изобретателей IEYI-2021 со своим проектом, который потом превратился в стартап в сфере декарбонизации – «СTNFC Technologies». Молодой ученый с командой делают для «Уралхима», «Северстали», «Норникеля» и других гигантов промышленные установки для улавливания диоксида углерода и его конвертации в топливо.

    Кроме того, Герман состоит в рабочей группе по Молодежным конструкторским бюро, развивает федеральный проект по инженерно-инновационным классам Impact Engineer, с которым выступал на ПМЭФ, ВЭФ и Конгрессе молодых ученых в 2022 году. Также он проходил практику в Лаборатории интеллектуальной космической робототехники и на аэрокосмическом предприятии техником-конструктором 1-й категории.

    «НТО стала для меня мощным драйвером и социальным лифтом, я перестал бояться делать смелые шаги в науке, стал изучать 3D-моделирование, радиоэлектронику, работу с ЧПУ-станками, системы технического зрения, робототехнику. По моему мнению, школьники, прошедшие НТО, становятся специалистами будущего, которые и будут составлять научную элиту России. Олимпиада уже стала весомой рекомендацией в характеристике для молодых технолидеров», – считает собеседник.

    «Каким я вижу будущее проектов платформы «Россия – страна возможностей»? Думаю, нужно доверять амбициозным студентам, участникам НТО, работы в сфере НИОКР, относящиеся к импортозамещению. Я знаю многих студентов и могу заверить, что это даст существенное приращение научной сфере нашей страны. Более того, они внесут вклад в достижение научно-технологического суверенитета страны», – пояснил он.

    В понедельник, 22 мая, исполнилось пять лет с момента подписания президентом указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». Глава государства Владимир Путин поздравил участников, экспертов, наставников и партнеров организации. Президент отметил, что «создание АНО «Россия – страна возможностей» позволило миллионам людей реализовать себя в самых разных сферах – в творчестве и бизнесе, на государственной службе и общественном поприще, в образовании, благотворительности, волонтерстве, просвещении».

    Платформа работает по пяти направлениям – это 26 проектов, конкурсов и олимпиад, сообщество выпускников конкурсов, в том числе клуб «Эльбрус» и Послы гостеприимства. Также в платформу входят образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж», 84 Центра оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах страны, собственное Кадровое агентство, помогающее выпускникам платформы в трудоустройстве на госслужбу. За пять лет участниками платформы стали 20 млн человек из всех регионов России и из 150 стран мира.

    Зампред комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Станислав Наумов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что платформа «Россия – страна возможностей» – это уникальный социальный лифт, который служит инструментом для укрепления системы госуправления в масштабах всей страны.

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    Российские следователи попали под обстрел в Донецке
    ТАСС: Следователи СК попали под обстрел в Калининском районе Донецка

    26 мая 2023, 11:05

    Текст: Ольга Никитина

    Следователи Следственного комитета России в пятницу попали под повторный обстрел Калининского района Донецка со стороны ВСУ, сообщили в силовых структурах ДНР.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в момент второго обстрела в здании НИИ, по которому было зафиксировано попадание, находились сотрудники экстренных служб и следователи СК.

    Сообщается, что как минимум два человека получили ранения в результате обстрела.

    В силовых структурах уточнили, что удары ВСУ, по предварительным данным, наносились из американской РСЗО HIMARS.

    Напомним, ВСУ дважды за утро пятницы обстреляли Донецк. В результате, как сообщалось, погиб один человек.

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    Путин заявил об активности отечественного бизнеса после ухода западных брендов
    Путин заявил об активных действиях отечественного бизнеса после ухода западных брендов

    26 мая 2023, 16:02

    Текст: Елизавета Шишкова

    Российский бизнес активно возвращает себе позиции, которые прежде занимали зарубежные транснациональные компании, заявил президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».

    Он указал, что отечественный бизнес, в том числе малые и средние компании, активно осваивают свободные ниши на российском рынке, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что в начале 1990-х годов российский рынок был, по сути, отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям.

    Российские предприниматели тогда не могли с ними конкурировать, сейчас пришло время возвращать свои позиции.

    Ранее сообщалось, что покинувшие Россию западные бренды потеряли 2 млрд долларов.

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