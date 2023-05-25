Десантис «сломал» Twitter

Запуск президентской кампании Десантиса столкнулся с техническими проблемами в Twitter

Из-за повышенного интереса пользователей к запуску президентской кампании губернатора Флориды Рона Десантиса Twitter (соцсеть заблокирована в России) не справился с нагрузкой. Президент США Джо Байден высмеял технические проблемы у Десантиса и Twitter.

Общение владельца Twitter Илона Маска и Десантиса в аудиоэфире собирались слушать до 600 тыс. человек. Серверы не смогли справиться с такой нагрузкой. Эфир был задержан на 20 минут, Маск сообщил, что техники соцсети перенаправляют потоки, но трансляция все равно раз за разом прерывалась, подключение к ней было затруднено, некоторые так и не смогли подключиться, передает РИА «Новости».

К началу выступления Десантиса Twitter сообщил 160 тыс. подключений, через некоторое время – о 70 тыс. Тем временем Байден опубликовал в Twitter ссылку на сбор средств для своей кампании с подписью: «Эта ссылка работает».

Команда Десантиса заявила, что «сломанный кандидатом интернет» свидетельствует о сильном интересе к нему.

Напомним, Десантис, который сейчас занимает пост губернатора штата Флорида, подал документы для участия в выборах президента США, запланированных на ноябрь 2024 года.