Песков назвал общие черты Путина и Эрдогана

Общими чертами президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана является то, что оба они – очень серьезные политические деятели, которым не свойственны популистские приемы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что Путин и Эрдоган обладают огромным политическим опытом. Они являются политиками, государственными деятелями, и несут ответственность за свои слова, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Путин и Эрдоган занимаются «конкретными, субстантивными вопросами», касающихся отношений России и Турции. Ранее Эрдоган заявил, что продление зерновой сделки на два месяца стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России. Путин посоветовал политэмигрантам продолжать пить пиво за границей

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин дал совет собирающимся в Праге политэмигрантам, которые организовывают форумы по «деколонизации России». Глава государства предложил им продолжать пить пиво и есть шпикачки, отметив, что России это только на пользу. Российский сенатор Константин Косачев рассказал президенту об «одиозном сборище политэмигрантов в Праге» – втором «Форуме свободных народов» (деятельность организации признана в России нежелательной), передает РИА «Новости». Путин переспросил, где они собираются, добавив, что Прага – хороший город. «Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. <…> Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить», – сказал президент. Ранее Путин заявил, что попытки противников «раскачать» страну изнутри будут продолжаться. Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и других военных с освобождением Артемовска

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска, сообщила пресс-служба Кремля. Указывается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС. Напомним, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

Текст: Алексей Дегтярев

Противники России сами не могут разрешить проблемы с миграцией, но пытаются создать их для России, заявил президент Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям. С миграцией в России много проблем, учитывая ее влияние на уровень и качество межнациональных отношений в стране, заявил глава государства, передает ТАСС. Российское руководство видит и понимает эти проблемы. «Не буду перечислять, но каждая из них представляет особую ценность и является в высшей степени острой, и здесь наши так называемые противники пытаются нам помешать, создать дополнительные проблемы. Странно, когда смотрю на это – у них там самих проблем выше крыши. Они не справляются с этим совершенно, абсолютно», – пояснил президент. По его словам, приезжающие в страны Запада люди не чувствуют себя их гражданами и не владеют местным языком, но руководства этих государств пытаются создать проблемы России, «кочергой пытаются поковырять», чтобы усугубить проблемы, которые действительно есть. Путин назвал пытающихся разобщить народы внутри России недоумками

Текст: Алексей Дегтярев

Противники российской стороны – это недоумки, не осознающие, что национальное многообразие делает страну только сильнее, заявил президент Владимир Путин. «Наши противники, которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением – недоумки это на самом деле – не понимают, что именно это [национальное] разнообразие делает нас сильнее», – приводит слова главы государства ТАСС. Он отметил, что они напрасно надеются на «тот эффект», ради которого стараются. Президент уточнил, что противники России устраивают провокации внутри национальных сообществ и объявляют о необходимости «деколонизации» страны. «Противники <…> устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России», – заключил президент. Путин пояснил, что противники решили, что многонациональность страны – это ее уязвимое место, и делают все, чтобы разобщить народы. Не прекращаются попытки вбить клин в согласие и братство народов России, подчеркнул он. Новости СМИ2 Историк: Русский мир по своей сути является межнациональным Историк Шаповалов: Россия сильна тем, что мы многонациональный народ

Текст: Андрей Резчиков

Россия сильна тем, что мы многонациональный народ, мы всегда вместе переживали наши испытания, в том числе в Великую Отечественную войну. Русская культура представляет собой сплав культур, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Шаповалов. В пятницу президент Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям, он назвал культурное и национальное многообразие всепобеждающей силой России. «Надо иметь в виду, что наши западные противники абсолютно неверно трактуют ситуацию в России с межнациональными отношениями. Они почему-то считают, что многонациональный состав российского государства – это наша слабость и пытаются внести раздрай и дестабилизировать ситуацию через проблему якобы колониальной политики России и якобы движения за освобождение тех или иных народов», – говорит Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. На самом деле такой взгляд Запада на Россию абсолютно не соответствует «нашей исторической традиции». «Россия сильна тем, что мы многонациональный народ и что каждая нация, составляющая единый русский народ, вносила свою лепту в нашу историю. Мы всегда вместе переживали наши испытания, в том числе в Великую Отечественную войну. Наша русская культура представляет собой сплав культур, традиций различных народов и по сути является симфонией, включающей в себя лучшие элементы различных культур, составляющих российское общество», – убежден историк. По его словам, с началом существования русского государства Россия всегда была многонациональной и черпала в этом свои силы «в отличие от западных стран, которые занимались колониальной агрессией и эксплуатацией народов Азии, Африки и Латинской Америки». «Россия строилась на единстве народов, их консолидации перед теми или иными испытаниями в самые сложные моменты нашей истории. Это и смута, когда формировалось ополчение для освобождения Москвы, это и война с Наполеоном, это и Великая Отечественная война. Наш многонациональный народ всегда был един», – подчеркнул собеседник. И сейчас, в период сложных и тяжелых испытаний, в период проведения специальной военной операции «мы наблюдаем удивительную консолидацию нашего общества и всех наций, составляющих наш единый народ». «Мы наблюдаем, как на поле боя и в тылу, и в рамках тех или иных добровольческих, волонтерских инициатив представители абсолютно всех наций, этнических групп России едины», – указал кандидат исторических наук. Он особо отметил, что Россия проводит гармоничную политику в сфере межнациональных отношений. «Совет по межнациональным отношениям при президенте – это ответ на попытки Запада внести раскол. Мы в нашей национальной политике основываемся на учете интересов всех наций, населяющих нашу страну. Отношения строятся на основе равенства и взаимной приязни в отличие от Запада, который действует по принципу разделения народов, стравливает их. Россия же в своей национальной политике исходит из принципа гармонии в отношениях. Неслучайно у нас представитель каждой нации имеет возможность говорить на своем языке, развивать свою культуру, опираться на свои традиции», – напомнил эксперт. То же самое можно сказать и о конфессиональной политике, все традиционные религии народов России включены в единый процесс и отношения между конфессиональными группами решаются на основе учета интересов всех. «Очень важно, что в 2020 году в Конституцию России внесено положение о русском народе как государствообразующем и о русском языке как языке государствообразующего народа. Конечно, при равенстве наций и возможностей для развития культуры, языка – и это прекрасно понимают все народы РФ – в основе нашего единства русский народ, русская культура, русский язык», – убежден историк. По его словам, люди, проживающие в России и не являющиеся русскими, с гордостью говорят, что они русские татары, русские чеченцы и представители других народов. «То есть это объединяющее начало, это та основа, на которой формируется единая российская цивилизация – Русский мир, который по своей сути является межнациональным», – подытожил Шаповалов. В пятницу президент Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Глава государства предупредил, что попытки противников России раскачать страну изнутри будут продолжаться. «Мы должны иметь в виду, что они [агенты противников РФ] существуют и что их дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится нас раскачать, в своей борьбе с Россией будут [их] использовать», – сказал Путин. Президент убежден, что культурное и национальное многообразие является всепобеждающей силой России, хотя ее противники считают слабостью культурное и национальное многообразие страны. «Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это – наша сила, особая, всепобеждающая сила России», – сказал президент. «Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, встали все, я хочу это подчеркнуть, практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России», – отметил Путин. По его словам, не прекращаются «попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны». Глава государства отметил, насколько сильный в России «межнациональный, межконфессиональный замес», и рассказал о своем разговоре с командиром одной из бригад СВО, который сменил на посту погибшего товарища. «Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще. На вопрос: «Что голос такой тяжелый?» Он говорит: «Четыре дня не спал». Вот это и есть боевой героизм», – поделился историей Путин. Политологи: Запад пытается разрушить «Семью семей» народов России Политологи в рамках круглого стола рассказали о попытках Запада использовать против России ее многонациональное многообразие

Текст: Дарья Волкова

Несмотря на все попытки западных стран разрушить межнациональное согласие в России, оно только укрепилось, а идея «семьи семей» имеет привлекательную мировоззренческую парадигму для других государств. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семья семей: межнациональное согласие в России». «Работа по разрушению межнационального согласия в России продолжается десятилетиями. Сейчас мы видим, как вбрасываются деструктивные идеи в национальные сообщества, как противник выстраивает новую конфликтную повестку», – отметил Александр Асафов, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России. «Несмотря на то, что наше общество едино перед лицом общих вызовов, работу по укреплению межнационального согласия необходимо вести. Ведь за любой инфоповод, который может стать возможной болевой точкой, западные комментаторы пытаются сразу вцепиться», – добавил политолог. «Фраза президента: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Горжусь тем, что я часть этого мира, могучего, сильного, многонационального народа России» стала не просто метафорой, а основой политики в межнациональных отношениях. Глава государства – не просто гарант межнационального мира и согласия в стране, а человек, который не словом, а делом укрепляет это межнациональное согласие», – отметил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук. «Многонациональный состав России – это цивилизационная основа нашей государственности, нашего общества, основанного на синтезе, на взаимодействии народов, и его сила именно в этом», – убежден эксперт. «Сегодня мы находимся в состоянии беспрецедентных вызовов, связанных с открытым противостоянием с Западом. Его агрессия носит комплексный характер, поставлена задача уничтожения российской государственности. Происходит попытка дестабилизации ситуации в России через разрыв межнационального мира. Для нашей страны чрезвычайно важна реакция на такие попытки, формирование стратегического видения. Межнациональный мир, гармония должны укрепляться, быть мощным фундаментом, который не допустит внешнего давления на Россию», – отметил историк. «Россия на протяжении веков развивалась как великая евразийская цивилизация, в создании которой приняли участие все основные этнокультурные и религиозные группы – славянские и тюркские, угро-финские и кавказские этносы, народы Севера и Сибири, православные и мусульмане, буддисты и иудеи», – рассказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук. «Нашей стране не только удалось сохранить межнациональный и межконфессиональный мир, но и создать атмосферу сотрудничества, братства народов, которые видят в ней свою общую Родину. Россия помогает народам сохранять свою самобытность, формирует симфонию народов и культур, демонстрирует высокий уровень консолидации и качества межнациональных отношений. Это факторы нашего единства», – считает он. При этом, с точки зрения социологов, в России есть два тренда. «Это гармонизация межнациональных отношений и специальная военная операция – когда мы видим проявление переосмысления многих сторон нашей действительности», – рассказал руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Мы отчетливо фиксируем ценность для людей межнационального согласия. 68% россиян считают, что тот факт, что Россия – это многонациональная страна, делает нас сильнее. Это две трети. Больше половины опрошенных считают, что отношения между людьми разных национальностей бесконфликтные. Наблюдается увеличение этой группы людей. Про конфликтность говорят всего 9%», – отметил социолог. «66% опрошенных не испытывают неприязни к представителям какой-либо национальности, 25% – скорее не испытывают. В сумме 91% заявляют о том, что им это чувство не знакомо», – добавил он. «В трудные для государства времена народы России всегда сплачивались. СВО показала внутреннюю силу братских народов, когда мы вместе встали против неонацистской угрозы Запада. Мы, как одна большая семья, сражаемся за свою Родину, за будущее наших детей», – акцентировал Герой России Александр Колесов, командир добровольческого отряда «Боотур», первый заместитель генерального директора Дома дружбы народов Якутии. «Те распри, которые были в гражданской жизни, отодвинулись. Все вдохновлены идеей, что страна должна объединиться. Мы храним, чтим нашу историю. Больше тысячи лет, как мы живем одной семьей, и в трудные времена мы особо должны быть едины. Запад, пытаясь дестабилизировать ситуацию, наоборот, сплотил нас», – отметил он. При этом особую значимость приобретает работа с молодым поколением. «Важно донести до молодых людей, что межнациональное согласие и кооперация – это то, что открывает новые возможности. При это любая форма дезинтеграции значительно уменьшит потенциал для развития и повышения качества жизни», – рассказал Эльдар Есиев, член экспертного клуба «Дигория». «Это актуально с учетом того, что основной канал информационной атаки на межнациональные отношения – интернет и социальные сети. А как нам известно, именно молодежь является аудиторией, наиболее представленной в виртуальной среде», – добавил политолог. «Еще одной важной частью работы является туризм. Лучшим способом борьбы со стереотипами, мешающими нормальному отношению человека к представителям другого народа, является поездка в регион и знакомство с его культурой и традициями», – отметил политолог. Текст: Андрей Резчиков

Ключевая задача государства заключается в том, чтобы помочь детям и подросткам найти себя и самореализоваться. И «Движение первых» в этом вопросе является одно из самых универсальных площадок, сказала газете политолог Наталья Линдигрин. В пятницу в России отмечается День детских общественных объединений, более известный как День пионерии. «Президент неоднократно подчеркивал, что для развития страны крайне важна думающая, патриотичная, амбициозная молодежь, которая не боится ставить перед собой цели и достигать их. Также важно, чтобы дети и подростки смогли себя реализовать в этих направлениях. Им нужна помощь взрослых, помощь государства. Такие задачи Владимир Путин ставит перед органами исполнительной власти», – говорит Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем. По ее словам, сегодня действует масса проектов, направленных на развитие различных талантов молодежи. «Однако «Движение первых», на мой взгляд, должно стать объединяющей площадкой не только для подростков, одаренных теми или иными талантами, но и для всех детей, – считает она. – Чтобы каждый ребенок нашел себе применение, нашел себя. Этот процесс сложно дается молодежи, несмотря на то, что мы живем во времена практически безграничных возможностей для самореализации». В работе «Движения первых» масса направлений – образование, наука, труд, культура, волонтерство, патриотизм и историческая память, а также спорт, медиа, дипломатия, туризм, экология, здоровый образ жизни, напоминает Линдигрин. «Можно выбрать или попробовать себя в нескольких направлениях. Например, площадка «Найди призвание!» даст возможности для учебы, развития и строительства своей профессиональной траектории, а также сформирует реестр вакансий для первого трудоустройства», – советует эксперт. По ее мнению, неталантливых детей не бывает, «надо только помочь каждому, даже самому, казалось бы, обычному ребенку, раскрыться, определиться со своим будущим». «Его талант, его занятия и будущая работа должны приносить ему не только доход, но и удовольствие, удовлетворение от сделанного. И тогда у нас в стране будут и новые открытия, и новые достижения, причем во всех сферах, от науки до искусства», – считает гендиректор АНО Институт региональных проблем. 19 мая в России отмечается День детских общественных объединений, более известный как День пионерии. Сейчас аналогом этого молодежного движения стала новая организация под названием «Движение первых», идею создания которой поддержал в прошлом году президент Владимир Путин. Участниками «Движения первых» могут стать учащиеся учреждений начального, общего, среднего и высшего образования. Путин назвал многонациональность всепобеждающей силой России

Текст: Вера Басилая

Культурное и национальное многообразие является всепобеждающей силой России, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Путин указал, что противники России считают слабостью культурное и национальное многообразие страны. «Вызовы, с которыми мы с вами столкнулись, показали, наоборот, что это – наша сила, особая, всепобеждающая сила России», – цитирует ТАСС президента. «Неслучайно в ряды участников специальной военной операции и волонтеров, которые обеспечивают помощь фронту и тылу, встали все, я хочу это подчеркнуть, практически все народы России. Высоких боевых наград уже удостоены представители более сотни национальностей России», – отметил Путин.

В Турции ЦИК огласил в пятницу окончательные итоги первого тура президентских выборов, прошедшего 14 мая, сообщает T.C. Resmi Gazete. После обработки 100% бюллетеней, действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов избирателей, а его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 45,07%, передает ТАСС. Кандидат Синан Оган с 5,17% голосов выбыл из президентской гонки. Напомним, второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая, так как ни один из кандидатов в первом туре не набрал 50% голосов. Путин заявил об атаках противников России на ее духовные ценности

Текст: Елизавета Шишкова

Противники России направили почти весь свой арсенал на российские ценности, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество», – сказал он, передает ТАСС. Сейчас против страны направлен экономический, военный, политический, информационный арсенал Запада, а также развернута мощнейшая антироссийская пропаганда, отметил Путин. Глава государства подчеркнул, что атаки на российскую культуру, историю и духовные ценности не прекращаются. Кроме того, не прекращаются попытки «вбить клин» в согласие и братство народов России. По словам Путина, противники страны решили, что уязвимое место России – ее многонациональность, поэтому они делают все, чтобы нас разобщить. Недружественные силы «устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только самих себя и провокаторов вроде них самих». Также противники заявляют о якобы необходимости так называемой деколонизации России. Путин отметил, что эти страны говорят на своем собственном языке, так как сами являются странами, которые владели колониями. «Они поэтому говорят о нас, думая, что мы такие же, как они», – пояснил президент. Он добавил, что речь идет о том, чтобы поделить Россию на десятки мелких государственных образований, «чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах». Путин уточнил, что авторы таких концепций руководствуются западными идеологическими шаблонами с их расистскими, неоколониальными подходами, с утверждением о некой исключительности одних и ущербности других народов, с привычкой делить народы на первый, второй, третий сорт. «Но мне кажется, что там есть у них еще и высший [cорт], который считает себя даже выше своих союзников», – указал Путин.

Текст: Вера Басилая

19 мая 2023, 17:46 Текст: Елизавета Шишкова

Настоящие патриоты России никогда не должны наживать политические очки на национальной теме, сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции в пятницу. Во время выступления президент заявил, что межнациональное согласие, безусловно, является фундаментальным условием существования России. «И никто, никогда, если действительно кто-то является патриотом России, никогда не должен здесь на этой теме наживаться политически и использовать в своих текущих политических, конъюнктурных интересах», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Ранее Владимир Путин назвал многонациональность всепобеждающей силой России. Путин предупредил о попытках противников России раскачать страну изнутри

19 мая 2023, 17:46 Текст: Елизавета Шишкова

Попытки противников России раскачать страну изнутри будут продолжаться, они будут укреплять свои инструменты воздействия на Россию, заявил глава государства Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «Мы должны иметь в виду, что они [агенты противников РФ] существуют и что их дальше будут использовать для своих целей те, кто стремится нас раскачать, в своей борьбе с Россией будут [их] использовать», – сказал он. Борьба будет продолжаться вне всякого сомнения, геополитические противники России занимались этим на протяжении веков, делают сейчас и будут делать в будущем, сказал президент, передает ТАСС. «Как в таких случаях говорят, никакой фантазии», – добавил Путин, предупредив, что противники будут совершенствовать свои инструменты. Ранее Путин заявил об атаке противников России на духовные ценности страны.

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу не смог доказать свои слова о якобы имевших место попытках России вмешаться в турецкие выборы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Чавушоглу, комментируя «угрозы» Кылычдароглу «в отношении России», счел «неправильным портить отношения с какой-либо страной без причины». По словам министра, власти Турции, спросили у Кылычдароглу о доказательствах «вмешательства». По словам Чавушоглу, Кылычдароглу «ответил, что у него «сложилось такое впечатление». Сами турецкие власти также не получали информации о «вмешательстве» России, передает ТАСС со ссылкой на Haberturk. Министр призвал Кылычдароглу «быть намного более серьезным». Если есть доказательства вмешательства в выборы, их надо предоставить властям, сказал он, «в противном случае это является предвыборной пропагандой». «Из-за впечатления другая страна не должна становиться мишенью», – заявил министр. Чавушоглу также сказал, что Турция считает правильным заниматься возвращением сирийских беженцев на родину в сотрудничестве с властями Сирии и президентом страны Башаром Асадом. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не приемлет обвинений турецкой оппозиции в якобы вмешательстве в выборы президента Турции и с уважением относится к выбору турецкого народа. Глава Минэнерго Турции назвал сроки начала работы газового хаба 21 мая 2023, 21:28 Текст: Кристина Цыцура

Хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции заработает максимум в течение года, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез в эфире телеканала Haber Global. Он отметил, что функционирование даст возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции, передает РИА «Новости». Министр заявил, что страны Южной Европы интересуются, когда начнет работу газовый хаб. Ранее в Турции были приняты законодательные решения для работы газового хаба. Новости СМИ2 Глава МВД Турции обвинил правительство Швеции в попытке вмешаться в выборы президента 21 мая 2023, 19:14 Текст: Кристина Цыцура

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что правительство Швеции пытается вмешаться в президентские выборы в стране. Сойлу заявил, что власти Швеции спонсирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей, передает РИА «Новости». Он отметил, что политические партии могут иметь представителей и наблюдателей у избирательных урн. Ассоциация под названием «Oy ve Otesi» приходит на выборы и пытается оказать давление. Сойлу подчеркнул, что это противоречит избирательному законодательству. «Шведское государство финансирует эту ассоциацию "Oy ve Otesi». Оно посылает деньги, но зачем? Для того, чтобы вмешаться в выборы в Турции и посеять путаницу», – приводит слова Сойлу газета Aydinik.Напомним, второй тур президентских выборов в Турции назначен на 28 мая.