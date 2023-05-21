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Байден заявил об изучении США вопроса отмены санкций против министра обороны КНР
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В Вашингтоне рассматривают возможность смягчения или отмены санкций против министра обороны Китая Ли Шанфу, личной встречи с ним добивается шеф Пентагона Ллойд Остин, заявил президент США Джо Байден.
По словам американского лидера, этот вопрос сейчас обсуждается, передает ТАСС.
Байден подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает вариант отмены запретов на поставки Пекину технологий и материалов.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Пекин отвергает просьбу Ллойда Остина о встрече с Ли Шанфу на полях международного форума «Диалог Шангри-Ла», который пройдет в начале июня. Напомним, санкции против Ли Шанфу ввели в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей и ракетных систем.
Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну
Глава МИД Лавров: Россия вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну
Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Министр подчеркнул, что враждебность проявляется с той стороны баррикад, которые разделяют тех, кто хочет жить своим умом, и тех, кто живет за счет других, передает ТАСС.
Лавров отметил, что США применяют теорию и практику «плавильного котла» к Европе и другим регионам мира под контроль Вашингтона по правилам «золотого миллиарда».
Глава МИД заявил, что бесцеремонность США и их одержимость собственным величием заводит международные отношения в очень сложную ситуацию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на неготовность США к конструктивным действиям по Украине.
СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.
Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».
Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.
Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.
Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.
Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.
США запретили ввозить в Россию телефоны, утюги и тостеры
США запретили ввозить в Россию ряд наименований телефонов, диктофонов и бытовой техники
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США наложили запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники, следует из заявления Минторга страны.
В перечень вошли электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. В ведомстве указали, что в санкционый список добавлены также линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства, передает ТАСС.
Кроме того, администрация США ужесточила экспортный контроль против России и Белоруссии более чем на 1200 наименования товаров.
Как указали в Минторге страны, ограничения направлены на дальнейший подрыв промышленных баз РФ и Белоруссии, и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине. По данным ведомства, американское правительство производит в том числе «расширение масштабов санкций в отношении сектора российской и белорусской промышленности».
Отмечается, что из-за вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.
Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по востребованным товарам.
В среду в ФАС предложили ввести режим параллельного импорта для всех категорий товаров.
GT: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией
Global Times: Коллективный Запад готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту
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Западные страны понимают, что у ВСУ не получится прийти к успеху на поле боя, поэтому готовятся к будущим переговорам, сообщается в статье китайской газеты Global Times.
В публикации указано, что конфликт идет «на истощение», в конечном итоге он закончится за столом переговоров, поэтому страны Запада фактически уже готовятся к будущим переговорам, организуя украинское военное наступление, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Как отметил автор статьи, европейские лидеры понимают, что их страны сильно пострадали экономически от последствий конфликта, и им остается надеяться, что военные действия в скором времени закончатся.
По мнению обозревателя, народы Европы не хотят, чтобы бюджеты их стран утекли в «бездонную пропасть украинского конфликта».
Кроме того, автор отметил, что ни Россия, ни Запад не стремятся использовать в украинском конфликте крайние меры. А это, в свою очередь, смутно указывает на то, что вместо бесконечной эскалации военного конфликта, каждый хочет создать условия для его прекращения, резюмировал автор.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему «контрнаступление» так до сих пор и не началось.
В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.
Военный эксперт усомнился в восстановлении ЗРК Patriot после удара «Кинжалом»
Военный эксперт Кнутов: США могут врать о судьбе ЗРК Patriot в Киеве, чтобы сберечь репутацию
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Так быстро восстановить ЗРК Patriot практически невозможно. Не исключаю, что Вашингтон во избежание репутационных потерь попытается тайно передать ВСУ новый комплекс, выдав его за уничтоженный. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар «Кинжалом».
«На мой взгляд, заявление Штатов – это умышленная дезинформация. Мы видели фотографии взрыва, который произошел в результате попадания «Кинжала» в комплекс. Очевидно, что повреждения были нанесены приличные – радиолокационная станция подобного удара не пережила бы. Но даже если она не была уничтожена полностью, это самый сложный элемент для ремонта», – сказал Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО.
«Буквально за пару дней восстановить комплекс практически невозможно. Более того, в момент прилета «Кинжала» из Patriot выпустили 32 ракеты, из которых управляемыми могли быть лишь 12. Это указывает на то, что оборона велась в состоянии паники, обдуманных решений принять просто не успели. Так или иначе, ложь американцев вскроется уже в ближайшие дни», – подчеркивает эксперт.
«Авиация продолжит совершать полеты по данному направлению, и нам не составит труда засечь сигналы данного комплекса. В настоящий момент все выглядит как отчаянная попытка Штатов уберечь репутацию компании Raytheon, которая, собственно, и производит Patriot», – акцентирует собеседник.
«В теории Вашингтон может перевезти ЗРК из Польши, попытавшись выдать его за ту машину, которая была уничтожена ВС РФ. Подобная практика у американцев существует давно – чтобы скрыть потери, на технике писали порядковые номера уже утраченных вооружений. Возможно, прибегнут к данному подходу еще раз», – резюмирует Кнутов.
Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что ЗРК Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар. По словам пресс-секретаря ведомства Сабрины Сингх, в результате обстрела была повреждена лишь одна система ПВО, которую удалось вернуть в полностью рабочее состояние.
Во вторник ВС РФ удалось с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожить в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot. Тогда российские силы нанесли самый массированный удар по столице Украины.
В ходе обороны американский ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить над Киевом «Кинжал». Общая стоимость снарядов, запущенных на перехват, составила 96 млн долларов. Позже в американских СМИ написали, что комплексы Patriot нельзя считать «чудо-оружием».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как именно российской ракете удалось подбить ЗРК, который считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО. Отметим, «Кинжал» не первый раз использован в ходе спецоперации. Ранее ВКС РФ с помощью данных ракет уничтожали укрепленные бункеры, заглубленные командные пункты, склады оружия и другие подобные цели. Впервые Россия применила гиперзвуковое оружие в рамках СВО еще в марте 2022 года. Тогда военные поразили советское хранилище ядерного оружия на Украине.
Политолог Бордачев: Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином
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Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе.
«Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик.
«Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник.
Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт.
«При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник.
Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости».
Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
G7 призвала Китай оказать давление на Россию для вывода войск с Украины
Страны G7: Китай должен надавить на Россию, чтобы она вывела войска с Украины
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Страны Группы семи (G7) призвали Китай принудить Россию вывести российских войск с Украины и прекращения СВО, говорится в итоговом коммюнике.
В принятом совместном заявлении лидеры G7 призывают Китай оказать давление на Москву, чтобы российские войска немедленно и безоговорочно были выведены с Украины, передает ТАСС.
Кроме того, лидеры G7 выступили против милитаризации Пекином Южно-Китайского моря. В заявлении говорится, что у Китая нет никаких прав на экспансивные морские притязания Китая в Южно-Китайском море.
При этом страны Группы семи заявили, что готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, учитывая национальные интересы государств «семерки». Отмечается, что G7 важно откровенное взаимодействие с Китаем для выражения ему озабоченностей. Кроме того в документе подчеркивается необходимость сотрудничества с Пекином, учитывая размер китайской экономики, и роль Китая на международной арене.
Вместе с тем лидеры «семерки» подчеркнули, что G7 своей политикой «не стремится навредить Китаю и помешать его экономическому развитию».
Ранее страны G7 отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой.
CNN: Администрация Байдена разрешит союзникам экспорт истребителей F-16 на Украину
CNN: Вашингтон не станет запрещать союзникам поставлять Киеву F-16
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Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран, при этом сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи, передает ТАСС.
Телеканал отмечает, что ряд чиновников сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей, поэтому вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят незначительное количество миссий с использованием уже имеющейся у них военной авиации.
Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16.
Получит ли Украина истребители НАТО?
Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского
Секретарь Совбеза России Патрушев обвинил США в причастности к убийству Дугиной и Татарского
Убийство журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также подрыв автомобиля Захара Прилепина были совершены Киевом при координации из Вашингтона, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию России. По имеющимся сведениям, совершенные теракты, в числе которых убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), а также подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста» и подрыв газопровода «Северный поток» осуществлялись при координации спецслужб США, передает ТАСС.
Напомним, глава ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов признал причастность Украины к терактам в России.
Эксперт: В Пекине хотели склонить Киев в пользу своего плана с помощью финансового аргумента
Эксперт: в Пекине хотели склонить Киев в пользу своего плана с помощью финансового аргумента
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«Наверняка Ли Хуэй говорил Зеленскому, что Китай готов приложить к своему мирному плану еще и серьезные инвестиции. Вряд ли он называл конкретные суммы, но вполне мог обещать помощь в мирном развитии экономики Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин, комментируя итоги встречи китайского эмиссара Ли Хуэя и украинского президента.
Тот факт, что в Киеве даже скрыли сам факт встречи китайского эмиссара и украинского президента, указывают на то, что разговор не получился, предполагает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.
«Видимо, Ли Хуэй не смог найти в Киеве никакого пути продвижения к конкретному соглашению. Его предложения отклонили. Собственно, их и должны были отклонить, потому что все его «четыре принципа» и «три точки зрения» опирались на известные 12 пунктов мирного плана Си Цзиньпина, обнародованного еще в феврале. В частности, там содержался призыв к немедленному соглашению о прекращении огня, что для Киева недопустимо», – поясняет Лукин.
«Тем не менее, украинское руководство сочло нужным встретиться с посланником, потому что ссориться с такой крупной страной тоже не хочется. К тому же Китай в своих 12-ти пунктах мирного плана, который был опубликован еще в феврале, щедро пообещал содействовать будущему восстановлению Украины – после подписания соглашения», – напомнил эксперт.
Видимо, в Пекине хотели именно с помощью этого финансового аргумента привлечь Киев, но это пока невозможно, полагает собеседник. «Зеленский все еще придерживается принципа сперва «восстановить границу начала 90-х годов» и только тогда начинать переговоры», – сказал Лукин.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил во вторник о прошедшей встрече Ли Хуэя с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также представитель Китая провел встречи с другими украинскими официальными лицами.
Бараку Обаме запретили въезд в Россию
Экс-президент США Барак Обама внесен в стоп-лист для визитов в Россию
Бывший президент США Барак Обама попал в стоп-лист для визитов в Россию, сообщил источник журналу «Международная жизнь», учредителем которого является МИД России.
«В ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама», – передает ТАСС со ссылкой на издание. Кроме того, Россия закрыла въезд в страну для 500 граждан США, добавили в МИД.
Сообщается, что ограничения приняты в ответ на вводимые Джо Байденом антироссийские санкции, которые якобы должны «нанести России максимальный ущерб».
Напомним, ранее Минфин США ввел санкции против иностранных граждан и компаний, якобы помогающих России обходить американские ограничения.
Ранее сообщалось, что Москва закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады.
Эксперт объяснила намерение Сербии выстраивать стратегическое партнерство с США
Балканист Энтина: От позитивных отношений с Вашингтоном зависит реализация национальных интересов Сербии
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Сербы понимают необходимость позитивного диалога с США, поскольку от позиции Штатов зависит решение ряда ключевых для Белграда вопросов. Партнерство с Вашингтоном позволяет им достигать собственных национальных интересов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США.
«С 2008 года внешнеполитическая стратегия Сербии официально фиксирует четыре приоритетных направления – евроинтеграция, США, Китай и Россия. Судя по всему, заявление Ивицы Дачича связано с открытием прямого рейса компании AirSerbia в Чикаго», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Для Белграда событие важно, и подобные достижения в двусторонних отношениях всегда сопровождаются восторженными высказываниями политиков и прессы. Так бывает и в рамках диалога с Россией, Китаем или Германией. Также важно понимать, что от взаимодействия с Вашингтоном зависит уровень давления на Сербию по критически значимым вопросам», – отмечает эксперт.
«Все последние американские администрации так или иначе участвовали в инвестиционных проектах в Сербии. В целом в обществе существует консенсус – с крупными мировыми акторами необходимо поддерживать позитивные отношения, поскольку будущее Белграда без их участия никогда не решалось», – подчеркивает собеседница.
«Что касается трагических событий 1990-х годов, их сербы напрямую увязывают с потерей уникальности геополитического положения Югославии именно для США и ЕС. Логика проста – чем лучше отношения со Штатами, тем больше вероятность того, что Сербия сможет реализовать свои национальные интересы. А насколько эта теория себя оправдывает, покажет время», – резюмирует Энтина.
Ранее МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США. Данное заявление сделал первый вице-премьер и министр иностранных дел республики Ивица Дачич в рамках встречи с американским послом Кристофером Хиллом. Он подчеркнул, что партнерство будет расширяться в областях взаимного интереса.
В дипведомстве также сообщили, что представители сторон в ходе беседы выразили взаимное стремление к интенсификации диалога и обмену визитами высших государственных чиновников. В ходе обсуждения были обсуждены дальнейшие действия, направленные на укрепление политических и экономических связей.
Напомним, в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявлял, что Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды. Он подчеркивал, что президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году.
Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России. Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира.
Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию.
США собрались расширить секторальные санкции против России
В Белом доме сообщили о планах Вашингтона расширить секторальные санкции против России и дополнить черные списки
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Соединенные Штаты приняли решение расширить секторальные санкции против России, внести в черные списки более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта еще 70 связанных с Москвой структур, сообщил представитель администрации США.
Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что власти США расширят санкции на дополнительные сектора российской экономики, имеющие ключевое значение для оборонно-промышленного комплекса России, а также введут новые запреты, передает ТАСС.
Как заявил представитель вашингтонской администрации, новые ограничительные меры США, в частности, будут призваны ударить по способности России производить энергоносители в средне- и долгосрочной перспективе.
Он заверил, что все члены Группы семи (G7) готовы вводить новые санкции и ужесточать экспортный контроль с целью усилить экономическое давление на Россию. По его словам, это, помимо прочего, означает масштабное ограничение категорий импортируемых Москвой товаров, имеющих ключевое значение на поле боя, а также отрезание примерно 70 структур в России и третьих странах от американского экспорта.
Представитель американской администрации также сообщил о намерении Вашингтона ввести санкции против более чем 300 фигурантов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии с целью пресечения обхода санкций против России. Американский чиновник заявил, что новые меры, принимаемые США в увязке с саммитом G7, затронут не только Россию, но и третьи страны.
Ранее в Кремле заявили, что Россия адаптировалась к давлению США.
Западные страны начали решать, кто и сколько истребителей F-16 передаст Киеву
Западные страны во главе с США начали решать, кто и в каком количестве в ближайшие месяцы отправит Киеву истребители F-16 Falcon
Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины». Так, представители стран изучают ход обучения пилотов из Украины, чтобы в ближайшее время определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и в каком количестве, передает РИА «Новости».
При этом Салливан заявил, что Штаты, оказывая военную помощь Украине, стремятся не допустить эскалации напряженности конфликта.
«Мы намерены сделать все, чтобы поддержать Украину, которая стремится отстоять свои суверенитет и территориальную целостность. При этом мы намерены поступать так, чтобы избежать начала третьей мировой войны», – сказал он.
Накануне сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.