Российские бойцы сообщили о финишной прямой в освобождении Артемовска

Боец штурмового отряда: Российские силы вышли к дороге, ставшей финишной прямой в боях за Артемовск

Российские штурмовые отряды вышли на дорогу к селу Ивановское в пригороде Артемовска (украинское название – Бахмут), ставшей «финишной прямой» в боях за город, под контролем противника осталось менее километра, рассказал боец.

Штурмовик из ЧВК «Вагнер» рассказал, что были тяжелые бои, дорога из Артемовска в Ивановское отделяет ВСУ и российские подразделения.

По его словам, под контролем противника остался коттеджный поселок и промзона, но российские силы подошли к этой дороге, которая уже «финишная прямая», передает РИА «Новости».

Другой боец из ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовой отряд отбил один квартал на окраинах Артемовска, закрепился в опорнике, откуда сбежал противник.

Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.

До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.