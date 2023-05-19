Суд арестовал экс-главу Верховного суда Украины по делу о взятке

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19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 00:57  |  vz.ru
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Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

Максим Слуцкий/ТАСС
Индия жестко и одновременно красиво поставила Евросоюз на место, ответив на обвинения в нарушении нефтяных санкций. Речь идет о том, что Индия продает Европе бензин и дизель, сделанные из дешевой российской нефти. Однако вместо благодарности за то, что европейцам есть на чем ездить, Брюссель по старой схеме пытается запугать Дели. Этот инцидент показывает, что западные политики еще не до конца осознали кардинальные перемены в мире.  Подробности...
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У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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Выбор между Турцией и Украиной оказался сложным для Евросоюза

ЕС будет «мариновать» Украину на предмет членства по аналогии с Турцией ZUMA Press/Global Look Press
Экспансия Евросоюза столкнулась с новой проблемой. Как пишет западная пресса, ЕС придется выбирать между Украиной и Турцией в случае расширения объединения. Однако в экспертной среде усомнились в способности ЕС «переварить» хотя бы одну крупную страну. В чем заключаются ключевые проблемы Евросоюза в его нынешнем виде и на кого нацелены подобные публикации в западных СМИ?  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Зачем нам военкоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

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У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
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    Суд арестовал экс-главу Верховного суда Украины по делу о взятке

    Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Украины Князева по делу о взятке

    19 мая 2023, 00:57

    Текст: Антон Никитин

    Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней с альтернативой залога в размере 107 млн 360 тыс. гривен (более 2,9 млн долларов) бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву, обвиняемому во взяточничестве, соответствующий приговор озвучил судья ВАКС.

    Суд в ходе заседания, трансляция которого велась в YouTube-канале украинского издания «Общественное», постановил применить к подозреваемому Князеву Всеволоду меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении «Киевский следственный изолятор» на срок 60 дней с момента фактического задержания – до 14 июля 2023 года, а также назначить ему альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 107 млн 360 тыс. гривен, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник украинские СМИ сообщали, что глава Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан при получении взятки.

    Военкоры показали, как «тонны» российских снарядов ударяют по позициям ВСУ в Артемовске
    Военкоры опубликовали снятое дроном в Артемовске видео массированных ударов по позициям ВСУ
    		   
    18 мая 2023, 15:21
    Фото: t.me/rvvoenkoryv
    Текст: Ольга Никитина

    Российские военкоры опубликовали видео, снятое беспилотником ВСУ в Артемовске (Бахмуте).

    В комментарии под видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», говорится, что украинский укрепрайон в Артемовске «заваливают тоннами снарядов».

    Авторы канала отмечают, что это опровергает «сказочки» о «нехватке байеприпасов» (орфография источника сохранена).

    Украинские националисты, как отмечается в сообщении, жалуются, что под такими массированными обстрелами приходится тяжело.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные контролируют лишь один район Домино в западной части Артемовска и участок частного сектора.

    Коментарии (32)
    Новые взрывы прозвучали на Украине
    Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
    		   
    18 мая 2023, 06:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.

    Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.

    Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.

    Коментарии (7)
    Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
    		   
    18 мая 2023, 15:12
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.

    Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.

    В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

    Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.

    За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.

    В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (49)
    Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
    Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
    		   
    18 мая 2023, 12:07
    Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.

    «На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».

    Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.

    Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.

    Коментарии (29)
    Минобороны сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ
    		   
    18 мая 2023, 15:07
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные потеряли значительные запасы боеприпасов в результате высокоточных ударов ВС России, нанесенных в ночь на 18 мая, заявили в российском Минобороны.

    Групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесены в течение ночи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Удар нанесен по крупным складам вооружения и техники зарубежного производства и по резервам ВСУ. Цель ударов достигнута, все объекты поражены.

    В результате этого были уничтожены «значительные запасы» вооружения и боеприпасов, а также пресечен выход резервов ВСУ в районы боевых действий.

    Ранее Минобороны заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.

    Коментарии (25)
    В офисе Зеленского заявили о ненависти Украины к России
    		   
    18 мая 2023, 12:22
    Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    На Украине ненавидят Россию и будут преследовать ее всегда и везде, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    «Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде», – написал он в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Подоляк заявил, что с Россией нечего разговаривать. Украина достанет РФ юридически или физически, заключил он.

    Таким образом Подоляк прокомментировал письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи. В письме осуждается высказывание главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян. Его слова названы в документе примером «ненависти и русофобии».

    Коментарии (59)
    Соавтор программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
    		   
    18 мая 2023, 14:26
    Фото: Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ/Youtube
    Текст: Ольга Никитина

    Один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, пишут СМИ со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.

    Расулова сообщила, что Истомин отправился на спецоперацию добровольцем год назад. Жене и близким сказал, что уезжает на заработки, пишет RT со ссылкой на издание «Екатеринбург онлайн».

    Сообщается, что спустя некоторое время артист перестал выходить на связь. Его объявили без вести пропавшим.

    Семье стало известно о смерти 51-летнего барда спустя почти год.

    Похоронили Истомина в Екатеринбурге с воинскими почестями.

    Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.

    Коментарии (7)
    СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
    Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
    		   
    18 мая 2023, 17:52
    Фото: Axel Heimken/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.

    Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».

    Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.

    Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.

    Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.

    Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.

    Коментарии (24)
    Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет
    		   
    18 мая 2023, 19:24
    Фото: t.me/aleksandr_skif
    Текст: Кристина Цыцура

    Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО.

    По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале.

    Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.

    Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске.

    Коментарии (8)
    Американский эксперт назвал основной признак начала украинского контрнаступления
    Военный эксперт Мэтрик: Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной техники на передовой

    18 мая 2023, 09:14

    Текст: Алина Власенко

    Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой, заявил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

    Основным признаком наступления украинских войск станет скопление западной техники и ее использование на передовой, заявил Мэтрик в комментарии Business Insider.

    Эксперт также выразил мнение, что официальный Киев объявит о контрнаступлении, когда это станет очевидным. При этом Мэтрик указал, что не может точно сказать, насколько украинский план сработает, сообщает Ura.ru.

    Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже получила, так как некоторые учения еще продолжаются, а ряд систем все еще находятся в стадии поставки. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце апреля заявил, что Киеву было поставлено более 1,5 тыс. единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов».

    Тем временем подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского.

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    Коментарии (11)
    МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
    МИД: Зерновая сделка будет прекращена 17 июля в случае невыполнения требований России
    		   
    18 мая 2023, 17:59
    Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Россия подтверждает продление «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений, заявил МИД РФ.

    В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле меморандума между Россией и ООН, направленного на нормализацию отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год.

    При этом Москва сохраняет принципиальные оценки реализации Стамбульских соглашений: до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия – ООН отсутствует, констатирует внешнеполитическое ведомство.

    МИД сообщил также, что с заявленной гуманитарной составляющей «сделки» есть «явные проблемы». Украинское зерно, по информации российской стороны, вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, включая «сытые» европейские рынки. Подчеркивается, что нуждающиеся страны получают «абсолютный мизер» – 2,5% (722 тыс. тонн) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за девять месяцев.

    Блокируются поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, сказано в заявлении. Вместе с тем Запад продолжает много и громко заявлять о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода, отмечает Москва.

    Российское внешнеполитическое ведомство вновь напомнило, в первую очередь Соединенным Штатам, ЕС и Британии, которые так «пекутся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Системными задачами, как подчеркивает МИД, является переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.

    Зерновая сделка будет прекращена после 17 июля, если данные требования не будут выполнены, заключил МИД России.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.

    Коментарии (21)
    Пограничники в Белгородской области пресекли прорыв группы из 20 украинских диверсантов
    		   
    18 мая 2023, 12:59
    Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    На территорию Белгородской области пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа из 20 человек, пишут Telegram-каналы.

    Пограничники с российской стороны открыли огонь по диверсантам, им пришлось отступить, передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Других подробностей инцидента пока нет.

    Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что в ряде населенных пунктов в новых регионах активизировались ДРГ.

    Коментарии (13)
    В Польше испугались «заморозки» конфликта на Украине
    Канцелярия президента Польши: ЕС опасается «замороженного конфликта» на Украине
    		   
    18 мая 2023, 10:48
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Никитина

    Польша и весь Европейский союз видят риски «замораживания» украинского конфликта и переход в стадию, когда он будет «размораживаться» время от времени, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

    Пшидач в эфире радиостанции Zet сказал, что такая ситуация совершенно не отвечает интересам Польши или какой-либо другой страны ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что европейские страны во главе с Польшей тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского любой ценой остановить конфликт.

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    FT: У Киева осталось пять месяцев на попытки переломить ситуацию в конфликте
    Financial Times: В США считают, что следующие пять месяцев станут для Украины решающими в конфликте с Россией

    18 мая 2023, 10:52

    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с Россией в свою пользу, пишет Financial Times.

    Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие для исхода конфликта на Украине. По мнению США, после этого у Киева не останется реальных шансов изменить ситуацию, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к американским властям источники.

    Причиной для таких опасений украинских союзников служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены поставками в следующем году, поскольку в США стартует вызывающая разногласия президентская кампания. Европейские союзники сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022 году пакет помощи в 48 млрд долларов, особенно потому, что это требует очередного голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне, отмечает издание.

    Судя по предварительным договоренностям, Киеву хватит военной техники и вооружения именно на пять месяцев. Еще один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он, передает телеканал «360».

    Ранее источник сообщал, что если к началу осени Киев не продемонстрирует каких-либо успехов в ходе конфликта с Москвой, международное сообщество начнет оказывать на Запад серьезное давление, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.

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    Politico: Вашингтон рассматривает варианты заморозки конфликта на Украине
    Politico: Внутри администрации Байдена ведется обсуждение вариантов замораживания конфликта на Украине
    		   
    18 мая 2023, 16:54
    Фото: Madeleine Kelly/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона ведет подготовку к приостановке украинского конфликта, которая может привести к ситуации как на Корейском полуострове, сообщили источники издания Politico.

    Несколько ведомств США и Белый дом изучали возможность развития конфликта на Украине, включая его «заморозку» на долгий срок, сообщили собеседники Politico, передает ТАСС. По этому сценарию планируется согласовать потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не переходить, при этом они не обязательно должны быть официальными границами.

    По мнению авторов статьи, это наиболее возможный вариант развития событий, так как стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что контрнаступление киевского режима не сможет нанести «смертельного удара» Москве.

    Один источник, знакомый с обсуждениями внутри администрации президента Джо Байдена, уточнил, что в США планируется долгосрочная перспектива, независимо от того, будет ли выглядеть конфликт «замороженным или оттаявшим».

    Издание считает, что сама идея о долгосрочном планировании может подорвать уверенность киевских властей в том, что Вашингтон продолжит помогать им.

    В начале года на Украине появились слухи о том, что Запад может определить для страны такой же сценарий, по которому разделили Корею на две части.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у двух исторических событий больше различий, чем сходств.

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