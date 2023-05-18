Пентагон завысил стоимость поставленной ВСУ техники на миллиарды долларов

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18 мая, четверг | Последнее обновление — 20:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
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Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении.
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Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО.
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Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Пентагон завысил стоимость поставленной ВСУ техники на миллиарды долларов
Reurers: Пентагон по ошибке завысил стоимость поставленной ВСУ техники на 3 млрд долларов
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Пентагон ошибочно завысил стоимость техники, поставляемой Киеву, примерно на 3 млрд долларов, сообщило агентство Reurers со ссылкой на источники.
Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что в ведомстве обнаружили несовпадения оценке поставленной техники, передает ТАСС.
Эта ошибка позволяет осуществить новые поставки вооружений ВСУ.
Ранее в Пентагоне сообщили, что за время президентства Джо Байдена военная помощь Украине превысила 37,6 млрд долларов.
В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
Военкоры: В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
В Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников из батальона «Волат», которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.
Один наемник погиб, еще четыре человека пропали без вести, несколько бойцов получили ранения, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Ранее сообщалось, что ситуация в Артемовске стала настолько сложной, что Киев бросает в город дополнительные силы. Украинские военные характеризуют происходящее в городе, как «безумие».
Новые взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
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В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.
Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.
Военкоры показали, как «тонны» российских снарядов ударяют по позициям ВСУ в Артемовске
Военкоры опубликовали снятое дроном в Артемовске видео массированных ударов по позициям ВСУ
Российские военкоры опубликовали видео, снятое беспилотником ВСУ в Артемовске (Бахмуте).
В комментарии под видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», говорится, что украинский укрепрайон в Артемовске «заваливают тоннами снарядов».
Авторы канала отмечают, что это опровергает «сказочки» о «нехватке байеприпасов» (орфография источника сохранена).
Украинские националисты, как отмечается в сообщении, жалуются, что под такими массированными обстрелами приходится тяжело.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные контролируют лишь один район Домино в западной части Артемовска и участок частного сектора.
Эксперт объяснил продление Москвой зерновой сделки
Экономист Лизан: Продление зерновой сделки – это подарок Эрдогану перед вторым туром выборов
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Продление зерновой сделки, помимо гуманитарных соображений, является подарком Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для его победы во втором туре выборов. Если нынешний турецкий лидер проиграет, это грозит России серьезными товарными и экономическими проблемами, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что зерновая сделка продлена на 60 дней, причем она учитывает порты Николаев и Ольвия.
«Россия не будет мешать турецким судам, выходящим из портов Николаев и Ольвия. Но данное решение не означает включение перечисленных портов в сделку. Это разовая акция, хотя в Николаеве есть специальные терминалы для перевалки зерна и даже своя мини-верфь, где раньше делали самоходные баржи, чтобы возить зерно по Днепру», – пояснил экономист, политолог Иван Лизан.
«Но если бы Россия позволила включить николаевский порт в сделку в дополнение к другим портам, ВСУ могли бы воспользоваться этим в своих интересах и под шумок высадить десант на Кинбурнской косе под прикрытием гражданских сухогрузов», – пояснил эксперт.
Помимо гуманитарных соображений, продление сделки продиктовано и политическими нюансами. «Москва не только помогает развитию турецкой мукомольной промышленности, но и самому Эрдогану в борьбе за очки перед вторым туром выборов. Победа Кылычдароглу грозит России проблемами с транзитом товаров из Европы. К тому же Москва и Анкара обсуждают создание газового хаба в Турции. Это важные вопросы, а зерновая сделка – лишь фон для них. Для нас она не имеет принципиального экономического значения», – отметил собеседник.
Лизан также усомнился в том, что страны ЕС, США и власти Украины выполнят свою часть сделки, включая реализацию таких вопросов, как транспортировка аммиака через подконтрольные ВСУ порты. «Вчера стало известно, например, о продаже завода сельхозтехники John Deere в Оренбурге. Значит, западные инвесторы ничего там запускать не собираются, а это косвенный показатель того, что Запад не станет выполнять свою часть сделки», – предположил аналитик.
Напомним, зерновая сделка продлена на 60 дней. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер выразил благодарность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает Hurriyet.
«Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран, было выгодным для всех сторон», – сказал Эрдоган.
Эрдоган также заявил, что Турция получила гарантии от «российских друзей» по выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. При этом ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщал, что турецкие суда не могут выйти из портов из-за заминированных участков и опасных участков для проводки.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила слова Эрдогана. «Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», – сказала она.
Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
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Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.
«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.
Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
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На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.
Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.
В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).
Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.
За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.
В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ
Украинские военные потеряли значительные запасы боеприпасов в результате высокоточных ударов ВС России, нанесенных в ночь на 18 мая, заявили в российском Минобороны.
Групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесены в течение ночи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Удар нанесен по крупным складам вооружения и техники зарубежного производства и по резервам ВСУ. Цель ударов достигнута, все объекты поражены.
В результате этого были уничтожены «значительные запасы» вооружения и боеприпасов, а также пресечен выход резервов ВСУ в районы боевых действий.
Ранее Минобороны заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.
В офисе Зеленского заявили о ненависти Украины к России
На Украине ненавидят Россию и будут преследовать ее всегда и везде, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде», – написал он в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Подоляк заявил, что с Россией нечего разговаривать. Украина достанет РФ юридически или физически, заключил он.
Таким образом Подоляк прокомментировал письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи. В письме осуждается высказывание главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян. Его слова названы в документе примером «ненависти и русофобии».
Соавтор программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
Один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, пишут СМИ со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.
Расулова сообщила, что Истомин отправился на спецоперацию добровольцем год назад. Жене и близким сказал, что уезжает на заработки, пишет RT со ссылкой на издание «Екатеринбург онлайн».
Сообщается, что спустя некоторое время артист перестал выходить на связь. Его объявили без вести пропавшим.
Семье стало известно о смерти 51-летнего барда спустя почти год.
Похоронили Истомина в Екатеринбурге с воинскими почестями.
Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.
Американский эксперт назвал основной признак начала украинского контрнаступления
Военный эксперт Мэтрик: Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной техники на передовой
Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой, заявил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.
Основным признаком наступления украинских войск станет скопление западной техники и ее использование на передовой, заявил Мэтрик в комментарии Business Insider.
Эксперт также выразил мнение, что официальный Киев объявит о контрнаступлении, когда это станет очевидным. При этом Мэтрик указал, что не может точно сказать, насколько украинский план сработает, сообщает Ura.ru.
Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже получила, так как некоторые учения еще продолжаются, а ряд систем все еще находятся в стадии поставки. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце апреля заявил, что Киеву было поставлено более 1,5 тыс. единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов».
Тем временем подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского.
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В Польше испугались «заморозки» конфликта на Украине
Канцелярия президента Польши: ЕС опасается «замороженного конфликта» на Украине
Польша и весь Европейский союз видят риски «замораживания» украинского конфликта и переход в стадию, когда он будет «размораживаться» время от времени, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
Пшидач в эфире радиостанции Zet сказал, что такая ситуация совершенно не отвечает интересам Польши или какой-либо другой страны ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что европейские страны во главе с Польшей тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского любой ценой остановить конфликт.
Пограничники в Белгородской области пресекли прорыв группы из 20 украинских диверсантов
На территорию Белгородской области пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа из 20 человек, пишут Telegram-каналы.
Пограничники с российской стороны открыли огонь по диверсантам, им пришлось отступить, передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Других подробностей инцидента пока нет.
Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что в ряде населенных пунктов в новых регионах активизировались ДРГ.
FT: У Киева осталось пять месяцев на попытки переломить ситуацию в конфликте
Financial Times: В США считают, что следующие пять месяцев станут для Украины решающими в конфликте с Россией
Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с Россией в свою пользу, пишет Financial Times.
Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие для исхода конфликта на Украине. По мнению США, после этого у Киева не останется реальных шансов изменить ситуацию, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к американским властям источники.
Причиной для таких опасений украинских союзников служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены поставками в следующем году, поскольку в США стартует вызывающая разногласия президентская кампания. Европейские союзники сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022 году пакет помощи в 48 млрд долларов, особенно потому, что это требует очередного голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне, отмечает издание.
Судя по предварительным договоренностям, Киеву хватит военной техники и вооружения именно на пять месяцев. Еще один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он, передает телеканал «360».
Ранее источник сообщал, что если к началу осени Киев не продемонстрирует каких-либо успехов в ходе конфликта с Москвой, международное сообщество начнет оказывать на Запад серьезное давление, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.
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