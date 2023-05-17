ОАК решила создать в Белоруссии площадки ремонта российской техники

ОАК: В Белоруссии могут появиться площадки для ремонта поставленной российской авиатехники

Площадки, где будут проводиться сервисное обслуживание и ремонт поставленной российской авиатехники, могут появиться в Белоруссии, вопрос в данный моемнт прорабатывается, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Согласно сообщению ОАК, сейчас прорабатывается возможность создания площадок на территории Белоруссии для сервисного обслуживания и ремонта поставленной в республику российской авиатехники, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что белорусские Су-25 могут пройти дооборудование на российских заводах.