Путин предложил дооборудовать Су-25 ВВС Белоруссии

Белорусские Су-25 могут пройти дооборудование на российских заводах, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

На вооружении Вооруженных сил Белоруссии находится достаточно много самолетов Су-25, которые можно было бы дооснастить, сказал Путин, передает ТАСС.

«Правда, эта модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в России, но мы с вами договоримся, когда это сделать и соответствующим образом начать подготовку летного состава», – высказал предложение Путин.

Напомним, Лукашенко заявил, что Минск беспокоят тренировочные полеты американских и натовских самолетов, так как они «тренируются нести ядерные боеголовки».

Он попросил российского лидера помочь Белоруссии в «зеркальном ответе» на эти меры, чтобы «приспособить» белорусские самолеты, которые могут нести ядерные заряды.