Обстреливавшего мирных жителей украинского военного осудили в ЛНР

В ЛНР осудили украинского военнослужащего Павла Смилко, занимавшегося обстрелом домов для запугивания мирных жителей, сообщили в пресс-службах СК и Главной военной прокуратуры России.

Верховный суд ЛНР признал Смилко виновным в «жестоком обращении с гражданским населением и применением в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», а также в убийстве, совершенном группой лиц общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в СКР, передает РИА «Новости».

Его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, указали в Главной военной прокуратуре.

В СК уточнили, что осужденный признал свою вину целиком, и раскаялся.

Смилко и его сослуживцы обстреливали из леса между населенными пунктами Александрополье и Попасная жилые дома. С 15 по 19 марта они обстреливали мирных жителей фугасами. Погиб мужчина.