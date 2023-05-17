Зараженные радиацией игральные карты изъяли у прилетевшей в Россию гражданки Вьетнама

Жительница Вьетнама пыталась ввезти на российскую территорию крапленые игральные карты, их радиационный фон превышает норму в сотни раз, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Гражданку Вьетнама задержали в аэропорту Домодедово, таможенники засекли с помощью радиометра-спектрометра, что на поверхность карт нанесен радиоактивный изотоп калия-40, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Радиоактивный фон карт превышал норму в 440 раз.

Эти карты изъяли у иностранки и поместили в специальный сейф, после чего их утилизируют. Грозит ли жительнице Вьетнама какое-либо наказание, в ФТС не уточнили.

Отмечается, что подобные карты применяют мошенники для определения нужной карты, для этого шулеры применяют дозиметры.