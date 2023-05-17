Руководство «Красной Поляны» назвало недоразумением инцидент с «отменой Дня Победы»

Администрация «Красной Поляны» не стала увольнять сотрудника из-за инцидента с «отменой Дня Победы»

Между сотрудником отеля курорта «Красная Поляна» и постояльцами произошло недопонимание, поскольку гостям выдали некорректную информацию о праздновании Дня Победы. Сотрудник отеля не будет уволен за допущенную ошибку, сообщили в пресс-службе курорта.

Администрация курорта провела служебную проверку, выяснив, что постояльцы спросили одного из сотрудников отеля о причинах отсутствия праздничной символики 9 Мая. При этом сами гости предположили, что это позиция управляющей компании. Менеджер по собственной инициативе сообщил гостям некорректную информацию, чтобы не спорить с ними. Уже в ходе служебной проверки сотрудник отеля сообщил, что ему не давали указаний о запрете или нейтралите в отношении Дня Победы.



Руководство курорта добавило, что не станет увольнять сотрудника, поскольку он просто запутался и допустил ошибку в разговоре, передает РИА «Новости».

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн обратился губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и генпрокурору из-за того, что администрация курорта «Красная Поляна» якобы запретила отмечать в отелях День Победы. В пресс-службе самого курорта заявили, что запрета не было, и ко Дню Победы были организованы праздничные мероприятия.