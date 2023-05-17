В Грузии задержана группа членов «Исламского государства»

Контртеррористический центр службы госбезопасности (СГБ) Грузии заявил о задержании шестерых сторонников террористической организации «Исламское государство*» в результате спецоперации на четырех локациях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным СГБ, задержанные – граждане Грузии, которые «были связаны с одним из влиятельных лидеров ИГ* и планировали террористическую активность разного рода в нескольких странах».

У них изъяли боеприпасы и взрывчатку.

Задержанным грозит до 17 лет тюрьмы.

Около месяца назад СГБ Грузии задержало гражданина страны Малхаза Паксашвили, которые воевал в Сирии в рядах «Исламского государства*» в 2013-2015 годах, возглавляя там одну из боевых группировок.