Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского

Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»

Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.

«Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.

Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.

«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.

Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.

По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.

«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.

Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.

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