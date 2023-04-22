В Грузии арестован авторитетный боевик «Исламского государства»

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22 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 11:39  |  vz.ru
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Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Зачем Балтийский и Тихоокеанский флоты сменили командующих

Задачи для российского флота резко увеличились Лев Федосеев/ТАСС
В России сменились главы сразу двух флотов – Балтийского и Тихоокеанского. Сергея Авакянца на посту командующего ТОФ сменил Виктор Лиина, место которого в качестве командующего Балтфлотом занял замначальника Генштаба Владимир Воробьев. В обычной ситуации эти перестановки назвали бы плановыми, но в условиях внешних вызовов и внезапной проверки боеготовности ТОФ новым командующим предстоит решать дополнительные задачи. Подробности...
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Турция переходит к отрицанию Запада

«Весь мир ненавидит Америку, а Европа мул в конвое Америки», – заявил глава МВД Global Look Press/Keystone Press Agency
Один из приближенных президента Эрдогана и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с громкой антиамериканской и антиевропейской речью. Столь резкие высказывания в отношении союзников по НАТО – исключительный случай даже для своевольных турок. Но у властей этой страны есть важный повод для перехода к конфронтации с США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Неопознанный объект рухнул на Киев

Генсек НАТО в Киеве: главное

Бразилия переходит к противникам США

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы

    памятники солдатам


    Захарова назвала Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом

    Видео

    антиамериканская риторика


    Турция переходит к отрицанию Запада

    внешняя привлекательность


    Европа тратит миллионы на грим своих лидеров

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    Макрону пригрозили ролью изгоя на Западе

    эффект бумеранга


    Европа испугалась новых санкций против России

    система Starship


    Самая тяжелая ракета в мире огорчила Илона Маска

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    конец истории


    Тимофей Бордачев: Россия и злопамятный финский молочник

    очередное возрождение


    Владислав Исаев: Крым всегда возвращается весной

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    Европейские «собачки Вашингтона» изображают раскол

    В Грузии арестован авторитетный боевик «Исламского государства»

    22 апреля 2023, 11:19

    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Гражданин Грузии Малхаз Паксашвили, воевавший в Сирии в рядах «Исламского государства*» в 2013-2015 годах, арестован правоохранительными органами Грузии в результате спецоперации, сообщает Служба госбезопасности 22 апреля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Паксашвили грозит до 17 лет заключения за участие в военных операциях террористической организации.

    Сообщается, что он возглавлял одну из группировок и имел « тесные связи» с командованием террористической организации «Исламское государство*».

    Малхаз Паксашвили воевал в известной группе братьев Тохосашвили, также выходцев из Грузии.

    В ряды данной организации вступило не менее 100 человек из Грузии, в основном из Панкисского ущелья.

    Несколько десятков из них погибли.

    Этнические чеченцы-кистинцы из Панкиси выезжали воевать в Сирию, в основном сначала легально попадая в Турцию, а потом тайными путями – в ряды «Исламского государства». Среди них были несовершеннолетние граждане Грузии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
    Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
    		   
    21 апреля 2023, 19:30
    Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Немецкая сторона лгала, когда опровергала массовую высылку из страны российских дипломатов, такое решение немецкими властями уже принято, заявил дипломатический источник.

    Решение о высылке российских дипломатов из Германии Берлином уже принято и «будет реализовано», сказал собеседник ТАСС.

    По какой причине официальный Берлин лгал по этому поводу, неизвестно.

    Российская сторона ответит соответственно на высылку дипломатов, заключил источник.

    В марте СМИ сообщали, что Берлин намеревается выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов. После этого представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство Германии не подтверждает эту информацию.

    Коментарии (30)
    Орбан словом из трех букв ответил на речь Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
    Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
    		   
    21 апреля 2023, 15:48
    Фото: Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.

    «Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».

    Коментарии (23)
    Военный летчик назвал возможные причины падения боеприпаса Су-34 на Белгород
    Военный летчик Попов: На Белгород с Су-34 могла упасть бомба ФАБ-250
    		   
    21 апреля 2023, 12:10
    Фото: Павел Колядин/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Инцидент, вероятно, стал возможным по причине конструкторско-производственных недочетов. Самолет, скорее всего, летел над окраинами Белгорода, но при падении траектория бомбы немного изменилась, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило, что при полете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

    «Нештатный сход авиационного боеприпаса – явление редкое. Как правило, это не зависит от летчика или от модели самолета. Вероятно, все дело в конструкторско-производственных недостатках конкретной машины. Точную причину подобного происшествия до окончания расследования назвать сложно», – сказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

    «Между тем, могли сойти подвесные баки или сработала электрическая цепь, произошло замыкание, что и привело к сбросу. Также могли быть проблемы в работе устройства бомбодержателей. Судя по размерам образовавшейся воронки, использовалась бомба ФАБ-250. Ее применяют для поражения техники и личного состава противника. Также с помощью данного боеприпаса можно уничтожать укрепрайоны», – подчеркивает собеседник.

    «Полагаю, самолет пролетал над окраинами Белгорода. Однако, когда инцидент произошел, бомба в свободном падении могла уклониться, и попасть в городскую черту. В данном случае повлиять на траекторию снаряда, к сожалению, практически невозможно», – резюмирует Попов.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.


    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на одной из улиц областного центра произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка в диаметре около 20 метров. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. В результате инцидента разбилось остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

    Гладков также сообщил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована. «Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.

    Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс». Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.

    Коментарии (23)
    Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы
    Певица Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле о Дне Победы желанием сохранить карьеру в Латвии
    		   
    21 апреля 2023, 19:46
    Фото: Артем Коротаев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике ее государства, так как она не может ставить крест на своей карьере, заявления о приватизации Россией Дня Победы – «хаос мысли», его сложно комментировать, заявила советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая.

    Броневицкая, передает Regnum, считает, что Вайкуле отрабатывает латвийский бюджет на свои фестивали: «Каждый живет в своей стране, она живет в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране».

    Броневицкая полагает, что Вайкуле таким образом не хочет ставить крест на своей карьере: «Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике ее государства. Вот и все. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».

    Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая считает, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.

    Она также дала оценку заявлению Вайкуле, что памятники советским воинам якобы не представляют художественной ценности. По мнению Броневицкой, эту ценность в Европе  специально принижают в политических целях. «Эта демагогия нам в помощь», — считает певица.

    Ранее певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык.

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    Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
    Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
    		   
    21 апреля 2023, 21:31
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

    Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.

    Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.

    До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.

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    Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
    Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
    		   
    21 апреля 2023, 16:05
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.

    В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».

    Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.

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    Москва изучает целесообразность размещения баллистических ракет на западных границах
    В МИД указали на возможность пересмотра неразмещения баллистических ракет средней и большей дальности у границ с Западом
    		   
    21 апреля 2023, 20:10
    Фото: MOD Russia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Москва может пересмотреть отказ от размещения баллистических ракет средней и большей дальности у границ на западном направлении, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.

    Россия должна проанализировать, насколько оправдана ее текущая политика неразмещения баллистических ракет на западном направлении, указал Машков в своем материале для «Международной жизни».

    Нужно установить, есть ли необходимость уже сейчас начать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые в случае ухудшения ситуации дали бы возможность оперативно реагировать на возникающие вызовы.

    Машков указал на потребность России в наращивании тактического ракетного потенциала ввиду развала Договора о РСМД. По его словам, также важно повысить эффективность такого потенциала и заблаговременно накопить ракетные вооружения для ответа на любые вызовы, в том числе это необходимо проделать в Калининграде, где российская земля находится под прицелом НАТО.

    Дипломат отметил, что предыдущая формула стратегической стабильности, которая опиралась на биполярный ракетно-ядерный паритет, дискредитировала себя, она позволила Западу укрепить позиции на других направлениях и расширить зоны влияния.

    После окончания действия ДСНВ-3 в 2026 году может появиться вакуум в области международного права на длительный период, и России следует быть готовой к этому.

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    Захарова назвала Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом
    Дипломат Захарова назвала певицу Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом из-за отношения к памятникам
    		   
    21 апреля 2023, 22:32
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Певица из Латвии Лайма Вайкуле пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила в своем Telegram-канале, что Вайкуле мало прошлого успеха, она пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Захарова подчеркнула, что само утверждением Вайкуле – глупость, конечно, невозможная. Дипломат выразила мнение, что такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы, либо специально.

    Захарова отметила, что в самом слове «памятник» содержится подсказка, оно произошло от «памяти», а не «художественной ценности». Официальный представитель МИД России подчеркнула, что людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами.

    Как отметила Захарова, говорить о том, что мощнейший и яркий Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, созданный усилиями латышских и русских специалистов, ставший символом для миллионов сохранивших память и совесть людей, не имел никакой художественной ценности, может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом

    Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».

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    Le Monde: Франция отказалась от передачи Украине цифровых карт Белоруссии
    		   
    21 апреля 2023, 17:46
    Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории, сообщает французское издание Le Monde.

    Париж якобы решил не передавать Киеву цифровую карту Белоруссии, что дало бы возможность украинским военным запускать туда авиацию и беспилотники для выполнения боевых задач на малых высотах, пишет Le Monde, передают «Аргументы и факты».

    Эти данные якобы позволили Киеву увидеть препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.

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    Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
    Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
    		   
    21 апреля 2023, 14:00
    Фото: IMAGO/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.

    «Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.

    Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.

    «К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.

    По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.

    «Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

    В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.

    Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.

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    Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной
    		   
    21 апреля 2023, 16:44
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Памятники павшим в Великой Отечественной войне якобы не имеют художественной ценности, заявила певица из Латвии Лайма Вайкуле.

    Вайкуле заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед памятником солдату, передает Life.ru.

    Она предложила желающим сделать это пойти на кладбище к своему отцу в стране, где тот жил, и отметила, что это «просто памятник», а не место захоронения.

    Вайкуле добавила, что не понимает, для чего нужны эти монументы. По ее мнению, «никакой художественной ценности» они не имеют.

    Также Вайкуле заявила, что Россия «приватизировала День Победы и русский язык», этот язык принадлежит всему миру, сказала артистка.

    Ранее певица заявляла, что якобы своими трудами приносила большой доход Советскому Союзу, позволяя «содержать» страну. Российский журналист, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов назвал эти высказывания Вайкуле «очень глупыми».

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    В БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объяснили пропажу портрета Пугачевой
    Руководство БКЗ «Октябрьский» объяснило пропажу портрета Аллы Пугачевой сломанными рамками
    		   
    21 апреля 2023, 19:18
    Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    У руководства концертного зала к Алле Пугачевой нет вопросов, так как она не иноагент, никакой политической подоплеки в пропаже ее портрета нет, заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.

    О пропаже портрета уехавшей из страны Аллы Пугачевой из галереи известных исполнителей, когда-либо выступавших в концертном зале, сообщили поклонники певицы. Вместе с Пугачевой, исчезли фотографии Софии Ротару и Валерия Леонтьева, пишет «Фонтанка».

    Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович заявила, что портреты всех артистов будут сняты, и нет никакой политической подоплеки.

    «Мы сделаем новую экспозицию об истории зала. Когда добавляли Бориса Эйфмана, перевешивали портреты, лопнула рамка. Решили, что новую не будем вешать. А из этого решили раздуть историю, политику приписать. Алла Борисовна не входит в список иноагентов, к ней вопросов ни у кого нет», – подчеркнула Лавринович.

    Между тем она также заявила, что если артисты выступили против спецоперации, их концертов в БКЗ не будет, как и на всех площадках.

    Сама директор концертного зала посоветовала артистам работать и заниматься творчеством, нести культуру в массы и объединять людей.

    «Время такое, что каждый что-то хочет, быть великим, наверное. Много ненужных высказываний. Потом сами они жалеют», – предположила директор БКЗ.

    Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины.

    Коментарии (25)
    В России представили «костюм-невидимку» для снайперов «Богомол-Z»
    		   
    21 апреля 2023, 14:59
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Невидимый для тепловизоров костюм снайпера «Богомол-Z», по части параметров превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II спецвыставке «Экипировка», рассказал представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.

    На выставке компания представила новейшую технологию – металлизированную ткань, позволившую создать «костюм-невидимку» «Богомол-Z». Его особенность – работа в ИК-диапазоне, способную защитить от тепловизора, передает РИА «Новости».

    По его словам, благодаря костюму можно защитить не только самого бойца, но и технику, он также снижает тепловую заметность в темное время суток. Вес костюма составляет всего от одного до трех килограммов.

    В основном, по словам представителя компании, костюм будет предназначен для снайперов.

    Ранее в России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер».

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    Назначены командующие Тихоокеанским и Балтийским флотами
    Адмирал Виктор Лиина и вице-адмирал Владимир Воробьев назначены на должности командующих Тихоокеанским и Балтийским флотами
    		   
    21 апреля 2023, 13:23
    Фото: Михаил Голенков/РИА Новости,mil.ru
    Текст: Александра Юдина

    Занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ), его место занял вице-адмирал Владимир Воробьев, сообщил близкий к военному ведомству источник.

    Уточняется, что с пятницы адмирал Лиина назначен на должность командующего ТОФ, сменив на этом посту адмирала Сергея Авакянца, передает ТАСС.

    При этом самого Лиину на посту командующего Балтфлота сменил вице-адмирал Владимир Воробьев, до этого занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВС России.

    Ранее сообщалось, что Авакянца может сменить командующий Балтийским флотом (БФ) адмирал Виктор Лиина.

    Вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Сергей Авакянц, который был командующим Тихоокеанским флотом, возглавит центральную структуру, координирующую работу открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

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    Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном
    		   
    21 апреля 2023, 18:35
    Фото: Александр Патрин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Армянская сторона готова прямо сейчас подписать мирное соглашение с азербайджанской стороной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Армения готова подписать документ, ранее направленный Ереваном Баку, но азербайджанские власти не принимают это соглашение, заявил Пашинян, выступая в парламенте страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, в трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в Карабахе от 2020 года прописано функционирование Лачинского коридора, линии соприкосновения, региональных коммуникаций и другое.

    При этом эта договоренность «не реализуется», а в мирном договоре должны быть механизмы, исключающие подобную ситуацию.

    Напомним, Пашинян подтвердил, что его страна «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана.

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